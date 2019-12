Rusija razvija nosač aviona: Cijena 5,6 milijardi evra

MOSKVA - Koncept novog ruskog nosača aviona predviđa izgradnju broda zapremine do 70 hiljada tona.

Procjenjuje se da će troškovi njegovog razvijanja i izgradnje biti 300-400 milijardi rubalja (4,2-5,6 milijardi evra), saopštio je za Sputnjik izvor u vojno-industrijskoj industriji.

Trenutno ruska mornarica ima samo jednu krstaricu-nosač aviona – "Admiral Kuznjecov", deplasmana od 59 hiljada tona, koji je na opravci.

"Na posljednjim sastancima industrije i komande ruske ratne mornarice došli smo do opšteg zaključka da je optimalni deplasman novog ruskog nosača aviona od 65 do 70 hiljada tona", precizirao je izvor Sputnjika.

Izvor je dodao da se vojska još nije odlučila koji će se od koncepata koji je predložio projektni biro uzeti kao osnova za novog nosača aviona.

Prema njegovim riječima, postoji nekoliko inicijativnih projekata, među kojima je i nosač aviona "Lamantin" koji je Nevski projektni biro predstavio 2019. godine na međunarodnom vojno-pomorskom salonu.

Prema ideji njegovih konstruktora, na brodu deplasmana do 90 hiljada tona moći će da se rasporedi do 60 različitih letjelica i šest do deset bespilotnih letjelica.

Osim toga, Naučni centar "Krilov" razvio je projekat nosača aviona "Štorm", deplasmana 80-90 hiljada tona i dužine 300 metara. Procjenjuje se da na ovom brodu može da bude smješteno do 90 letelica, uključujući i bespilotne letjelice.

Rusko vojno rukovodstvo više je puta navodilo da postoji potreba za izgradnjom novog nosača aviona, ali ukoliko se ta odluka donese, ona bi mogla da bude realizovana nakon završetka aktuelnog državnog programa naoružanja za period 2018-2027. godine.