Rusija reagovala na američki razarač u Crnom moru

MOSKVA - Član Savjeta Federacije Rusije Aleksej Puškov smatra da uplovljavanje američkog razarača "Donald Kuk" u Crno more nema nikakve veze sa osiguranjem bezbjednosti SAD.

"Američki ratni brodovi su često u Crnom moru. Ta uplovljavanja nemaju nikakve veze sa osiguranjem američke bezbednosti. Zastavu pokazuju, signale nam šalju, umiruju svoje senatore koji traže da se u Crno more pošalje cela ratna flota. Bolje bi im bilo da se drže što dalje od naših obala", napisao je ruski senator na Tviteru.

Podsjetimo, snage Crnomorske flote Rusije prate američki razarač "Donald Kuk", od trenutka kada je sinoć uplovio u akvatoriju Crnog mora.

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco