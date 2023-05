Rusija tvrdi: SAD i Ukrajina stoje iza napada dronovima na Kremlj

MOSKVA - Rusija je u četvrtak optužila Sjedinjene Države da stoje iza, kako kaže, napada dronom na Kremlj s namjerom da se ubije predsjednik Vladimir Putin.

Vašington bi trebao biti svjestan da je Rusija znala da bira mete, a Ukrajina je samo sprovodila američke planove, rekao je Kremlj.

Potparol Kremlja, Dmitrij Peskov iznio je tu tvrdnju na brifingu za novinare, rekavši da bi Vašington trebao biti svjestan da je Rusija znala da bira mete, a da je Ukrajina samo sprovodila američke planove.

"Pokušaji da se to demantuje, kako u Kijevu, tako i u Vašingtonu, naravno, apsolutno su smiješni. Dobro znamo da se odluke o takvim akcijama, o takvim terorističkim napadima ne donose u Kijevu, nego u Vašingtonu", rekao je Peskov.

Tvrdio je da su Sjedinjene Države često birale mete za napad Ukrajine i sredstva za napad. "Ovo se takođe često diktira s druge strane okeana. Mi to dobro znamo i svjesni smo toga, u Vašingtonu moraju jasno shvatiti da mi to znamo."

Nije pružio nikakve dokaze koji bi podržali tvrdnju o umiješanosti SAD-a.

Russia on Thursday accused the US of masterminding a drone attack on the Kremlin and said sabotage attacks by Ukraine behind Russian lines had reached "unprecedented momentum".