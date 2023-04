Rusija tvrdi da su NATO i koncept sigurnosti nespojive stvari

MOSKVA - Obilježavajući ovosedmičnu 74. godišnjicu NATO-a, Rusija je rano u četvrtak utvrdila da je taj vojni savez "nespojiv" s međunarodnim konceptom sigurnosti.

"Čini se sve da svijet postane još opasniji, kako bi se spriječilo postojanje alternativnih centara moći koji mogu potkopati hegemoniju Zapada. Generalno, može se s pouzdanošću reći da su sigurnost i NATO nespojive stvari”, izjavila je potparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova u komentaru koji je objavilo ministarstvo.

Zaharova je utvrdila da, iako je NATO u utorak proslavio 74. godišnjicu, "nema se čime hvaliti" jer "iza NATO saveznika stoje ratovi, pretvaranje država u ruševine, nekažnjeni ratni zločini, ubijanje civila i uništavanje civilne infrastrukture".

Gospođa Zaharov je nadalje utvrdila da uprkos tome što savez kaže da je odbrambeni, njegova istorija govori drugačije, s NATO-om koji se trenutno širi prema Rusiji s namjerom da "uzurpira cijeli evropski sigurnosni sistem", stvarajući tako prijetnje sigurnosti Moskve.

S tim u vezi, utvrdila je da je službenim pridruživanjem savezu ove sedmice Finska postala “još jedna žrtva” NATO-a odričući se svoje politike neutralnosti "u zamjenu za pretvaranje u zonu fronte - odskočnu dasku za obuzdavanje Rusije u sjeverozapadnom smjeru."

