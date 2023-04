Rusija usvojila zakon kojim sprečava izbjegavanje služenja vojnog roka

Državna Duma, donji dom ruskog parlamenta, usvojila je u danas zakon kojim se sprečava izbjegavanje služenja vojnog roka.

Prema novom zakonu, obavještenja o potrebi odlaska u vojnu službu slaće se ne samo u štampanoj formi, već će se objavljivati i na portalu Vlade.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov upitan je na brifingu za novinare o sumnjama da je slanje elektronskih obavještenja način da se sakrije novi talas vojne mobilizacije, piše Avaz.

Peskov je rekao da to nema nikakve veze s vojnom mobilizacijom i da je napravljen da ažurira postojeći sistem regrutacije.

"Ovo nije vezano za mobilizaciju, to se odnosi na regrutaciju u vojsku. To treba razumjeti, to treba objasniti. Vojna registracija je nešto sa čime se građani naše zemlje, po Ustavu, suočavaju stalno, barem jednom tokom njihovog života. I ovaj sistem mora da ide u korak s zahtjevima vremena", rekao je Peskov.