Rusija zadržava trupe na granici sa Ukrajinom

MOSKVA - Rusija će zadržati svoje vojne snage u blizini državne granice sa Ukrajinom dokle god smatra potrebnim i da one ne predstavljaju prijetnju za susede, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Ukrajina je u utorak zatražila od NATO-a da joj postavi put za pridruženje zapadnom vojnom savezu, što je odmah izazvalo protest Moskve, piše Rojters

Kako je rekao, ruske trupe će ostati u oblastima unutar zemlje gdje je to neophodno i tamo će ostati sve dok rukovodstvo smatra cjelishodnim.

"Ruske oružane snage ostaju tamo na teritoriji Ruske Federacije, gdje se to smatra potrebnim i cjelishodnim. I one će ostati tamo sve dok naša vojna komanda i vrhovni komandant to smatraju neophodnim", rekao je Peskov, prenosi Tass.

Portparol Kremlja odbio je da odgovori na pitanje da li bi se Ruske trupe vraćale u svoje stalne baze iz područja blizu granice sa Ukrajinom jer nije imao tačne podatke "s obzirom na planove raspoređivanja i preraspoređivanja trupa".