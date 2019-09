Rusija započela serijsku proizvodnju drona "Orion"

MOSKVA - Serijska proizvodnja izviđačkog drona "Orion" za rusku vojsku je već počela, u perspektivi je planirano da bude izgrađeno do 30 takvih dronova godišnje.

To je za "Sputnjik" izjavio Sergej Bogatikov, generalni direktor kompanije "Kronštadt", konstruktora letjelice.

Planirano da je da već ove godine Ministarstvo odbrane Rusije dobije ovaj dron.

"Počinjemo da radimo na velikoj serijskoj proizvodnji, tokom koje će se proizvoditi sedam takvih kompleksa godišnje - to je oko 30 dronova", rekao je Bogatikov.

On je objasnio da u sastav svakog kompleksa "Orion" ulazi od tri do šest dronova, u zavisnosti od zadataka koje on treba da ispuni, prenio je "Sputnjik".

Rad na dronu "Orion" se vodi od 2011. godine.

On pripada klasi aparata koji lete na srednjoj visini i imaju dugi domet ljeta. Kako se pretpostavlja, maksimalna dužina ljeta iznosi najmanje 24 sata, na visini oko 8.000 metara. Masa "Oriona" iznosi 1.100 kilograma, dok je nosivost 250 kilograma.