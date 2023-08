Ruska ambasada objavila kartu kojom Krim prikazuje kao dio Ukrajine

PRETORIJA - Ruska ambasada u Južnoj Africi podijelila je kartu na internetu koja prikazuje Krim kao dio Ukrajine.

Cilj objave na nalogu ambasade na X-u, ranije poznatom kao Twitter, bio je promovisanje BRICS-a kao rastuće organizacije.

"Umjesto toga, iz objave je proizašlo da ruska ambasada priznaje Krim kao dio Ukrajine", piše Newsweek.

I fully agree with this map Crimea Is Ukraine! pic.twitter.com/Qm5ot7AUyk