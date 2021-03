Ruska ambasada u SAD objavila video o NATO agresiji na SRJ

VAŠINGTON - Ambasada Ruske Federacije u Sjedinjenim Državama u znak sjećanja na žrtve NATO agresije objavila je na društvenim mrežama Twitter i Facebook filmove sa kojim je podsjetila sve korisnike na jednostranu akciju sa kojom je pogaženo međunarodno pravo u proljeće 1999. godine.

"NATO je započeo bombardovanje Jugoslavije. Po prvi put od Drugog svjetskog rata izvršena je agresija na suverenu evropsku naciju, aktivnog učesnika antihitlerovske koalicije, jednog od osnivača UN", napisala je ambasada Ruske Federacije u Vašingtonu.

Ispod komentara ostavljen je video prilog o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

