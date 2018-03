Ruska armija sve jača, stiže "Terminator 2"

MOSKVA - Ruska armija dobija nova borbena vozila "Terminator 2" . Time je konačno stavljena tačka na višegodišnja odlaganja u vezi sa njegovim uvođenjem u naoružanje oklopnih jedinica ruske armije, prenosi sputniknews.com.

Oklopno vozilo za podršku tenkovskim jedinicima "Terminator 2", efikasno je u borbi protiv svih vrsta oklopnih ciljeva: savremenih tenkova, borbenih oklopnih vozila, armirano-betonskih bunkera, fortifikacija i čitavog niza drugih objekata ili sredstava koji se ispred njega mogu naći na frontu.

"Terminator 2" je uspješno prošao testiranja u Siriji, u realnim ratnim uslovima, u borbi protiv terorista.

To vozilo predstavlja dalji razvoj osnovne verzije sredstva koje je nosilo oznaku BMPT "Terminator".

Nezamjenljiv za operacije proboja neprijateljske odbrane

Za razliku od osnovne napredna verzija ima značajno veći nivo oklopne zaštite, vatrene moći i upravljanja. Zahvaljujući integraciji izuzetno snažnog naoružanja, to vozilo je dobilo karakteristike perspektivnog sredstva koje će biti nezamjenljivo u operacijama proboja neprijateljske odbrane.

Ruski proizvođač "Uralvagonzavod", koji je stvorio prvu verziju tog vozila "Terminator 1", predlagao je to oklopno borbeno vozilo Ministarstvu odbrane još 2000. godine.

Pet godina kasnije Zavod je stvorio i BMPT "Terminator 2", ali je ugovor sa vojskom potpisan tek 11 godina kasnije, tokom foruma "Armija 2017". Ugovorena količina nije objavljena.

Prvi kupac vozila tipa "Terminator" bio je Kazahstan, a danas su mnoge države, poput Izraela i Sirije, zainteresovane za tu rusku "zvijer".

"Principijelna odluka o uvođenju ’Terminatora‘ u rusku armiju je usvojena. U skorije vrijeme se očekuje potpisivanje odgovarajućih dokumenata", piše Sputnjik.

"Terminator" se u Rusiji pojavio davno

Vojni ekspert, pukovnik u penziji Viktor Baranec smatra da će time konačno biti stavljena tačka na pomalo "čudna" višegodišnja odlaganja u vezi sa njegovim uvođenjem u naoružanje oklopnih jedinica ruske armije.

"Čudno zvuči, ali ’Terminator‘ se u Rusiji pojavio još davno, ali su se konstruktori i vojska dugo sporili o tome da li nam je potrebno takvo vozilo. Međutim, kada je to borbeno vozilo uzeo Kazahstan i testirao ga u različitim klimatskim uslovima, tada su naši generali rekli da to vozilo treba kupiti. Zbog toga je ta ’mašina‘ i prozvana ’Terminator’, jer je u stanju da svojim oružjem probije svaki oklop. Riječ je o vozilu sa većom litražom rezervoara, što znači da može da pređe veću kilometražu bez dolivanja benzina, a takođe može i brzo da se kreće, pa će svakako dobro doći našoj armiji i borbenim formacijama. U suštini, to je razarač protivničkih i zaštitnik svojih tenkova na bojnom polju. On ima veoma ozbiljno oružje, moćan top i veoma moćan motor", rekao je za Sputnjik vojni ekspert Viktor Baranec.

Oklopno vozilo "Terminator 2" opremljeno je sa dva tridesetmilimetarska topa 2A42, dva lansera sa supersoničnim protivtenkovskim raketama "Ataka T", dva automatska bacača granata AG-17D i mitraljezom kalibra 7,62 milimetara.

Sistem upravljanja vatrom omogućava lociranje malih ciljeva na većim daljinama tokom dana i noći i u teškim vremenskim uslovima.

Može istovremeno pucati na tri različita cilja

Mogućnost borbenog vozila za BMPT-a je i ta da može brzo i istovremeno da otvori vatru na tri različita cilja u radijusu od 360 stepeni.

U međuvremenu, "Uralvagonzavod" nastavlja da poboljšava borbene sposobnosti BMPT. Za razliku od "Terminatora 2", koji je razvijen na platformi tenka T-72, naredni BMPT — "Terminator 3" se razvija na bazi platforme "Armata".

On će biti opremljen svim naprednim rješenjima koji su primenjena i na osnovnom borbenom tenku T-14 "Armata".

Generalni direktor "Uralvagonzavoda" Aleksandar Potapov je ranije otkrio da će "Terminator 3" biti opremljen brodskim topom kalibra 57 milimetara, dometa 16 kilometara. On je istakao da će nova vozila biti skupa, ali "veoma efikasna".

