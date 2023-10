Ruska policija preuzela aerodrom nakon nereda (VIDEO)

MAHAČKALA - Ruska policija preuzela je aerodrom u većinski muslimanskoj regiji Dagestan i uhapsila 60 ljudi nakon što su stotine protivizraelskih protestanata upalli u zgradu u nedjelju kada je stigao avion iz Izraela, saopštilo je u ponedjeljak ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Reutersovi" video snimci od nedjelje naveče prikazuju mlade protestante u aerodromu u Mahačkali, kako mašu palestinskim zastavama, razbijaju staklena vrata i trče kroz aerodrom uzvikujući "Allahu Akbar" ili "Bog je velik".

Druga grupa viđena je kako pokušava prevrnuti patrolni kamion.

Dvadeset ljudi je ranjeno u aerodromu prije nego što su snage sigurnosti obuzdale nemire, objavile su lokalne vlasti. Putnici avionu bili su sigurni, kazali su pripadnici snaga sigurnosti.

Nemiri su uslijedili nakon nekoliko drugih protivizraelskih incidenata posljednjih dana u ruskoj regiji Sjevernog Kavkaza kao odgovor na izraelski rat protiv militanata Hamasa u Gazi.

