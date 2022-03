Ruska vojna operacija u Ukrajini: EP podržao zahtjev Ukrajine, obratio se Zelenski (UŽIVO)

MOSKVA - Šesti je dan vojne operacije koju Rusija sprovodi u Ukrajini. Ambasador Ukrajine u Kraljevini Holandiji Vsevolod Čencov saopštio je da je predao zahtjev Ukrajine za prijem u EU Filipu Leglizu Kosti, stalnom predstavniku Francuske u EU, koja predsjedava Savjetom EU.

"Prijava je registrovana. Proces je počeo", napisao je Čencov na Twitteru.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je juče zahtjev za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji, izjavio je zamjenik šefa kabineta predsjednika Ukrajine Andrij Sibiga.

Velika Britanija saopštila je danas da je usvojila zakon kojim se zabranjuje ulazak u njene luke svim brodovima koji imaju bilo kakve veze sa Rusijom.

"Upravo smo postali prva nacija koja je usvojila zakon koji uključuje potpunu zabranu ulaska u britanske luke svim brodovima koji imaju bilo kakve veze sa Rusijom", poručio je na Twitteru britanski ministar saobraćaja Grant Šaps, prenosi agencija Rojters.

Velika Britanija juče je naredila svojim lukama da blokiraju sve brodove koji su pod ruskom zastavom ili se veruje da su registrovani, da su u vlasništvu ili pod kontrolom bilo koje osobe povezane sa Rusijom.

Šarl Mišel, predsjednik Evropskog savjeta, rekao je da je primljen zahtjev Ukrajine da postane članica EU, te da je sada na Evropskoj komisiji i na zemljama članicama da na taj zahtjev odgovore, ali je dodao da će to biti "teška odluka" s obzirom na to da, kako je rekao, postoje različita razmišljanja o toj temi unutar EU.

"Moraćemo donijeti jasne i čiste odluke o tome", rekao je on.

Više desetina diplomata Evropske unije, Sjedinjenih Država i Britanije napustilo je danas sjednicu Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava tokom obraćanja ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, javlja Rojters pozivajući se na jednog neimenovanog svjedoka.

Lavrov se obratio Savjetu UN-a putem video-linka.

On je prethodno otkazao svoje prisustvo, jer je Evropska unija, prema tvrdnjama ruske misije u Ženevi, blokirala trasu njegovog leta.

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, je u govoru Evropskom parlamentu putem video-linka izjavio da od EU očekuje da taj parlament prihvati ukrajinski zahtjev da Ukrajina postane članica EU.

On je istakao da vojska Rusije i dalje napada na njegovu zemlju, i istakao da ima mnogo civilnih žrtava.

"Predsjednik Putin će reći da je to vojna operacija, ali juče su ubijena naša djeca. Kakav su oni cilj, ubijeno je 16 ljudi", rekao je on.

Rekao je da su Ukrajinci motivisani da se bore za slobodu i pravdu i da se bore za preživljavanje.

"Mi se borimo takođe da budemo ravnopravni u EU. Želio bih da danas pokažemo da smo mi dio EU i EU će biti znatno jača s nama. Mi smo dokazali našu snagu", rekao je Zelenski i zatražio da EP pokaže da je sa Ukrajinom i da imaju evropske vrijednosti, izvještava novinar "Nezavisnih" Dejan Šajinović.

Evropski parlament će od Međunarodnog suda pravde tražiti da se pokrenu suđenja za ratne zločine koji su počinjeni tokom rata u Ukrajini, rekla je Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta na sjednici posvećenoj situaciji u Ukrajini, na kojoj se očekuje i obraćanje predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenovskog.

Evropski parlament, kako je rekla, najoštrije osuđuje rusku vojnu agresiju, i izražava saučešće za sve koji su ubijeni ili pate u tom ratu.

Evropski parlament, kako je istakla, pozdravlja zahtjev Ukrajine da postane članica EU i ističe da će raditi na ostvarenju tog cilja.

Takođe, najavila je zabranu predstavnicima Kremlja da uđu u Evropski parlament, a naglasila je da EP traži da se ruskim oligarskima zabrani pristup u EU, te da se EU odrekne ruskog gasa.

Ambasador Austrije pri UN u Njujorku Aleksander Maršik doveo je u pitanje pravo na veto Rusije u Savjetu bezbjednosti svjetske organizacije.

"Pravo na veto pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti je utemeljeno u Povelji UN. Ali ono važi za obavezu očuvanja osnova UN", rekao je on u govoru na vanrednom zasjedanju Generalne skupštine UN.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ruski artiljerijski napadi na Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, predstavljaju državni terorizam i pozvao je međunarodnu zajednicu da to prepozna.

"Teror ima za cilj da nas slomi, da slomi naš otpor", rekao je Zelenski u video obraćanju na društvenim mrežama.

On je ocijenio da su Kijev i Harkov glavne mete Rusije, prenosi Rojters.

12.00 - Šojgu: Ruska vojska nastavlja aktivnosti do ostvarivanja ciljeva

Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu izjavio je danas da će ruska vojska nastaviti vojnu operaciju u Ukrajini do ostvarivanja svojih ciljeva, a da je glavni zadatak zaštita Rusije od spoljne vojne prijetnje sa Zapada.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija nikada neće zbog sankcija Zapada promijeniti svoj stav o Ukrajini.

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da su svi sistemi protivvazdušne odbrane u toj zemlji stavljeni u stanje gotovosti, kako bi, kako je rekao, "bili spriječeni napadi u leđa ruskim snagama".

On je dodao da bjeloruska vojska ne učestvuje u neprijateljstvima u Ukrajini i da to neće činiti ni ubuduće.

Video-servis YouTube je blokirao kanale ruskih državnih medija RT-a i Sputnjika širom Evrope zbog situacije u Ukrajini, saopštila je danas ta kompanija koja je u vlasništvu američkog tehnološkog giganta Googlea.

Rečeno je i da takva odluka odmah stupa na snagu, prenosi agencija Rojters.

"Biće potrebno vrijeme da se naši sistemi u potpunosti preoblikuju. Naši timovi nastavljaju da prate situaciju danonoćno kako bi preduzeli brzu akciju", naveo je portparol YouTubea u saopštenju.

Takve mjere su uslijedile nakon sličnih akcija Facebookove matične kompanije MetaPlatforms, koja je saopštila juče da će ograničiti pristup televizijskoj mreži RT i novinskoj agenciji Sputnjik na svojim platformama širom Evropske unije.

I kompanija Twitter je najavila da će smanjiti vidljivost tvitova koji sadrže informacije ruskih medija koji su pod kontrolom države.

Premijer mađarske Viktor Orban obratio se danas ambasadorima Mađarske i poručio da je primarni cilj da se spriječi da ta zemlja bude "upletena" u rat Ukrajine i Rusije.

Orban je uoči sastanka s ambasadorima razgovarao s ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom i državnim sekretarom ministarstva spoljnih poslova, izjavio je predstavnik za medije mađarskog premijera Bertlan Havasi, prenosi agencija MTI.

Orban je rekao da Mađarska učestvuje u naporima Evropske unije da se stvore uslovi za mir, ali je i potvrdio da Mađarska neće slati oružje ili trupe u Ukrajinu i neće dovoditi u rizik živote Mađara.

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski i predsjednik Vrhovne Rade Ukrajine Ruslan Stefančuk govoriće u utorak na vanrednoj plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, objavila je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.

Plenarna sjednica Evropskog parlamenta biće održana u 12.30, a na njoj će se govoriti o akcijama Rusije u Ukrajini, rekla je Metsola.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba apelovao je danas na međunarodnu zajednicu da pojača pritisak i potpuno izoluje Rusiju nakon, kako je rekao, "varvarskog napada ruskih snaga na Harkov".

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n