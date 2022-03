Ruska vojna operacija u Ukrajini: EU ima plan za energetsku nezavisnost od ruskog gasa (UŽIVO)

Trinaesti je dan vojne operacije Rusije u Ukrajini. Juče je održana treća runda pregovora, a napravljen je manji napredak. Ruska strana je najavila režim tišine i spremna je da obezbijedi humanitarne koridore danas od 10 časova po moskovskom vremenu za izlazak civila iz Kijeva, Marijupolja, Harkova, Sumija i Černigova.

Putin je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom razgovarao o trećoj rundi rusko-ukrajinskih pregovora, saopštio je Kremlj, prenosi TASS.

Izraelski premijer pozvao jen Putina i ponudio posredovanje za zaustavljanje neprijateljstva.

Evropska komisija predložila je nacrt plana prema kome bi Evropa trebalo da postane nezavisna od ruskih fosilnih goriva prije 2030. godine - počevši od gasa.

Nove najave EK dolaze nakon što je Rusija zaprijetila da će zatvoriti svoj gasovod do Njemačke ako Zapad nastavi da joj uvodi sankcije i zabrani uvoz ruske nafte

Ovaj plan, koji se posmatra kao zajednička evropska akcija, takođe predviđa i niz mjera kao odgovor na rastuće cijene energije u Evropi, kao i za pomoć u obnavljanju zaliha gasa za sljedeću zimu.

Evropa se već nekoliko mjeseci suočava sa povećanim cijenama energenata, ali sada i sa neizvjesnošću u snabdjevanju, što u svjetlu ruske invazije na Ukrajinu, dodatno otežava situaciju.

Plan ima za cilj da smanji potražnju EU za ruskim gasom za dvije trećine prije kraja godine.

We simply cannot rely on a supplier who explicitly threatens us. We will end our overdependence on Russian gas by diversifying gas supplies and reducing faster the use of fossil fuels in our homes, buildings, industry, and power systems. #EUGreenDeal pic.twitter.com/l9b29YKFeR

"Razgovarao sa sam sa predsjednikom Nizozemske Mark Rutteom. Pričao o humanitarnoj situaciji u Ukrajini, žrtvama među civilima, toku evakuacije i isporuke humanitarne pomoći. Zahvalio sam Nizozemskoj na njenom beskompromisnom stavu o pritisku sankcija na Rusiju i podršci pristupanja Ukrajine u EU", napisao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na svom Twitter profilu.

Talked to @MinPres. Told about the humanitarian situation in , casualties among civilians, the course of evacuation and delivery of humanitarian aid. Thanked the Netherlands for its uncompromising stance on sanctions pressure on Russia and support for ’s accession to the #EU