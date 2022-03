Ruska vojna operacija u Ukrajini: Kijev otkrio šta će tražiti tokom pregovora (UŽIVO)

Danas će biti održani novi pregovori Rusije i Ukrajine radi sumiranja preliminarnih rezultata, najavio je savjetnik predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak.

Kina je kao "dezinformacije" odbacila tvrdnje američkih zvaničnika da je Rusija od Pekinga zatražila vojnu pomoć za akcije u Ukrajini.

Jučerašnji ruski raketni napad na ukrajinsku vojnu bazu u blizini granice sa Poljskom je bio pokušaj da se zaprijeti NATO-u, izjavio je danas zamjenik poljskog ministra spoljnih poslova Marčin Pržidač za BBC.

Najmanje 35 ljudi poginulo je u napadu na bazu za obuku Javoriv, na oko 20 kilometara od granice sa Poljskom, članicom NATO-a.

Pržidač je za BBC rekao da je ovakav potez Rusije bio "veoma provokativan" i da je Rusija "sigurno znala da se ova vojna baza nalazi veoma blizu granice sa Poljskom".

Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika rekao je da će Kijev, tokom četvrte runde pregovora sa Moskvom, razgovarati o prekidu vatre, hitnom povlačenju trupa i bezbjednosnim garancijama.

Mihail Podoljak rekao je da ih čekaju teški pregovori.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu