Ruska vojna operacija u Ukrajini; Kijev poziva na direktne razgovore Zelenskog i Putina

Dvanaesti je dan vojne operacije Rusije u Ukrajini. Ukrajinske snage bezbjednosti izvele su raketni napad na jedno skladište nafte u Lugansku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je upozorio ruske trupe da će njegove snage "do groba"progoniti svakog vojnika koji počini ratne zločine na teritoriji Ukrajine.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine rekao je dabas da je njegov sastanak sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u Turskoj zakazan za 10. mart.

22.19 - Zelenski: Ostajem u Kijevu, ne bojim se nikoga

"Ostajem u Kijevu. Na Bankovoj. Ne skrivajući se. I ne bojim se nikoga. Koliko je potrebno da se dobije ovaj rat!", obratio se Zelenski na Telegramu.

Kada je riječ o pregovorima sa Rusijom, Zelenski je rekao da će razgovarati, insistirati na pregovorima dok se ne nađ način da kažu Ukrajincima kako će se doći do mira.

Zelenski je odlučio da opozove ukrajinske mirovnjake - visokoprofesionalnu vojsku, iz svih misija u svijetu.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba rekao je danas da Kijev želi direktne pregovore predsjednika Volodimira Zelenskog sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, jer zna da je Putin čovek koji "vuče konce" u Moskvi.

"Odavno želimo direktan razgovor predsjednika Ukrajine i Vladimira Putina jer svi razumijemo da on donosi konačne odluke, posebno sada", naveo je Kuleba, prenosi Rojters.

Dodao je da se Zelenski ne plaši ničega, pa ni direktnog susreta sa Putinom.

"Ako se ni Putin ne plaši, neka dođe na sastanak, neka sjedne i razgovara”, poručio je Kuleba.

Rusija nije napala nuklearnu elektranu u Zaporožju i njeno vojno osoblje djeluje usklađeno u prostorijama nuklearne elektrane, rekao je danas medijima zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak.

"Ruska strana najavljuje 'režim tišine' i spremna je da obezbjedi humanitarne koridore u Ukrajini od 8. marta od 10.00 časova po moskovskom vremenu", saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Rusija je spremna da otvori humanitarne koridore iz Kijeva, Černigova, Sumija, Harkova i Mariupolja.

Predsejdnik Ukrajine Volodimir Zelenski obratiće se sutra iz Ukrajine poslanicima u Donjem domu britanskog parlamenta, izjavio je predsjednik parlamenta Lindsi Hojl.

"Odbijanje ruske nafte će dovesti do katastrofalnih posljedica po svjetsko tržište, cijena može da pređe 300 dolara po barelu. Nemoguće je brzo zamijeniti obim ruske nafte na evropskom tržištu, biće potrebno više od godinu dana, zabrana ruske nafte će dovesti do poskupljenja goriva, struje i grijanja u Evropi i Sjedinjenim Državama", rekao je zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak.

Američki predsjednik Džozef Bajden i lideri Francuske, Njemačke i Velike Britanije ponovo su večeras u razgovoru putem video konferencije potvrdili odlučnost da nastave da podižu cijenu za "neizazvanu i nopravdanu invaziju Rusije na Ukrajinu", saopštila je Bijela kuća.

Kako se navodi, Bajden, Emanuel Makron, Olaf Šolc i Boris Džonson su istakli posvećenost da nastave da pružaju bezbjednosnu, ekonomsku i humanitarnu pomoć Ukrajini, prenosi Rojters.

Predsjedavajući relevantnih odbora Predstavničkog doma i Senata Kongresa SAD postigli su dogovor u vezi sa zakonom kojim se zabranjuje uvoz energenata iz Rusije, navodi se u saopštenju američkih poslanika.

U saopštenju se ističe da je dogovoreno i suspendovanje normalnih trgovinskih odnosa sa Rusijom i Bjelorusijom, prenio je TASS.

"Saglasili smo se u vezi sa zakonodavnim putem naprijed - da zabranimo uvoz energetskih proizvoda iz Rusije i suspendujemo normalne trgovinske odnose i sa Rusijom i sa Bjelorusijom", navedeno je u saopštenju.

"Evropska komisija namjerava da 8. marta predstavi plan koji bi mogao značajno da smanji zavisnost EU od ruskog gasa već 2022. godine", rekao je izvršni potpredsednik komisije Frans Timermans, prenosi RT.

Pregovori između Rusije i Ukrajine će uskoro biti nastavljeni, izjavio je danas šef komiteta Dume za međunarodne poslove i član ruske delegacije Leonid Slucki poslije večeras okončane treće runde pregovora sa Ukrajinom u Brestskoj oblasti u Bjelorusiji.

Očekivanja Ruske Federacije od pregovora nisu se ostvarila, rekao je šef ruske delegacije Vladimir Medinski.

"Završena je treća runda pregovora između Ruske Federacije i Ukrajine", saopštila je ambasada Rusije u Bjelorusiji, prenosi TAS S.

Pregovori su trajali oko tri sata.

Član ukrajinske delegacije je nakon pregovora sa Ruskom Federacijom rekao da ima malog napretka u poboljšanju logistike humanitarnih koridora.

"Ima pozitivnih pomaka po pitanju humanitarnih koridora, na njima će se vršiti promjene. O pitanjima prekida vatre i mogućeg primirja nastaviće se intenzivne konsultacije Ukrajine i Ruske Federacije, ali za sada nema konkretnih rezultata", rekao je Podoljak, savjetnik šefa kabineta Zelenskog.

Ukrajinska delegacija je helikopterom napustila Belovešku pušču, javlja dopisnik TAS S-a.

Zamjenica državnog sekretara SAD Vendi Šerman izjavila je danas da će možda biti sve teže transportovati oružje u Ukrajinu narednih dana.

"Od suštinske važnosti je da pošaljemo ono što je tražio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On zna šta je vojsci potrebno", rekla je Šerman tokom brifinga u Madridu, prenio je Rojters.

Ona je u radnoj posjeti Španiji, Turskoj i sjevernoj Africi.

"Ovo će možda postati teže narednih dana i moraćemo da nađemo druge načine da rješimo problem", rekla je Šerman, ne ponudivši više detalja.

Gradonačelnik Melitopolja Ivan Fedorov tvrdi da su ruske trupe zauzele TV toranju u tom gradu.

"Gradski TV toranj, kao i gradski radio tornjevi su pod kontrolom okupatora Melitopolja, onih ljudi koji trenutno kontrolišu grad, a to su ruske oružane snage", rekao je Fedorov tokom live prenosa na Facebooku.

On je pojasnio da gradske i državne vlasti ne mogu da kontrolišu sadržaje koji se distribuiraju preko radio-tornja i TV tornja u gradu.

Nacionalisti u Marijupolju otvaraju vatru na civile koji pokušavaju da napuste svoje domove, rekao je danas novinarima portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.

Situacija u Marijupolju je veoma teška, kažu civili koji su pobjegli iz grada, prenio je TAS S.

"Ljudi se kriju u podrumima. Pošto u njihovim domovima nema struje i gasa, moraju da kuvaju hranu na vatri na ulici. Ekstremisti ih rasteruju. Nacionalisti otvaraju vatru na sve civile koji pokušavaju da napuste svoje kuće", rekao je Konašenkov.

Premijer Velike Britanije Boris Džonson izjavio je danas da je njegova vlada obećala još 230 miliona dolara pomoći Ukrajini, kako bi pomogla toj zemlji da se izbori sa sve većom humanitarnom krizom.

Kanada je najavila nove sankcije protiv 10 osoba bliskih ruskom rukovodstvu zbog "invazije Moskve na Ukrajinu", izjavio je danas premijer Kanade Džastin Trudo.

"Kanada danas najavljuje nove sankcije protiv 10 pojedinaca, saučesnika u ovoj neopravdanoj invaziji. Među njima su bivši i sadašnji visoki zvaničnici ruske vlade, oligarsi i pristalice ruskog rukovodstva", rekao je Trudo na konferenciji za novinare u Londonu, prenosi TAS S.

Prema riječima kanadskog premijera, imena ovih pojedinaca potiču sa liste koju je sastavio zatvoreni opozicioni lider Aleksej Navaljni.

"Rusija žali zbog toga što ni jedan humanitarni koridor u Ukrajini nije bio u potpunosti operativan", izjavio je danas Vladimir Medinski, šef ruske delegacije za pregovore sa Ukrajinom.

Na današnjem brifingu za novinare on je podsjetio da je na posljednjem sastanku, tokom druge runde pregovora, postignut dogovor da se otvore humanitarni koridori za izlazak civila iz gradova u kojima se vode oružani sukobi, prenos TAS S.

"Ruska strana je odmah sljedećeg dana bila spremna da otvori ove koridore", rekao je Medinski i podjsetio da je zbog toga bio uveden prekid vatre.

Njemački kancelar Olaf Šolc je izjavio danas da se snabdijevanje ruskim energentima ne može zamijeniti preko noći zbog čega je odlučeno da se poslovanje s ruskim kompanijama u ovoj oblasti nastavi.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tokom razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom da Evropska unija treba da utiče na vlasti u Kijevu i da ih natjera da poštuju humanitarno pravo, saopštila je danas pres služba Kremlja.

Treća runda pregovora ruske i ukrajinske delegacije počela je danas u Bjelorusiji, javlja Rojters pozivajući se na Interfaks.

Ukrajinska delegacija doputovala je, uz pomoć dva helikoptera, u Belovešku Pušču, javio je ranije ruski TAS S.

Prethodno je na mjesto održavanja pregovora stigla i ruska delegacija.

Prve dve runde pregovora održane su na teritoriji Bjelorusije 29. februara i 3. marta.

Načelnik službe za radiacionu, hemijsku i biološku zaštitu Oružanih snaga Rusije Igor Kirilov saopštio je da je u Lavovu, Harkovu i Poltavi navodno pronađeno 30 laboratorija za proizvodnju vojno- biološkog oružja.

Vladimir Putin je razgovarao s predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom o Ukrajini, a tokom razgovora je Putin pozvao EU da izvrši pritisak na vlasti u Kijevu.

Kremlj je u saopštenju dodao da se razgovaralo o humanitarnim aspektima situacije u Ukrajini i da je Putin obavijestio Mišela o razgovorima Rusije s ukrajinskim predstavnicima.

Ukrajinska delegacija stigla je u Bjelorusiju, gdje bi danas trebalo da bude održana treća runda pregovora s ruskom delegacijom, javlja bjeloruska agencija Belta, a prenosi Rojters.

Ukrajinska delegacija doputovala je, uz pomoć dva helikoptera, u Belovešku Pušču, dodaje ruska agencija TASS.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas da se situacija u Ukrajini pogoršava svakim danom i da će Francuska nastaviti da vrši pritisak na Rusiju kroz sankcije.

Lideri Evropske unije razgovaraće narednih dana o zahtjevu Ukrajine da se pridruži EU, saopštio je danas predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel.

"Solidarnost EU, prijateljstvo i pomoć bez presedana Ukrajini su nepokolebljivi. U naredim danima razgovaraćemo o zahtjevu Ukrajine za članstvo", naveo je Mišel na Twitteru.

Lideri EU trebalo bi da razgovaraju o ratu u Ukrajini i zahtjevu te zemlje da se pridruži EU tokom neformalnog samita u Parizu, koji je zakazan za četvrtak.

Premijer Velike Britanije Boris Džonson odbacio je mogućnost da London olakša vizni režim ukrajinskim izbjeglicama, rekavši da je Britanija darežljiva zemlja, ali da mora da provjerava ko sve ulazi.

Međunarodni sud pravde u Hagu završio je saslušanje po tužbi Ukrajine protiv Rusije.

Kako je navedeno iz suda, presuda će biti donesena što je prije moguće, prenosi agencija Rojters

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ukrajinski nacionalisti nastavljaju da sprečavaju povlačenje civila iz opasnih zona, saopštila je danas pres-služba Kremlja, nakon razgovora Putina i premijera Indije Narendre Modija.

"Vladimir Putin je informisao premijera Indije da, uzimajući u obzir pogoršanje humanitarne situacije, ruske oružane snage su proglasile danas zatišje i otvaranje humanitarnih koridora", navodi se u saopštenju koji je preneo TASS.

Pres-služba Kremlja dodaje da u isto vrijeme "nacionalističke grupe nastavljaju da ometaju povlačenje civila, među kojima su i strani državljani, iz zona sukoba, koristeći silu i pribjegavajući raznim oblicima provokacija".

Putin je rekao Modiju i da rusko vojno osoblje čini sve da evakuiše indijske državljane iz grada Sumija.

"Indijski studenti, koje su držali radikali u Harkovu, uspjeli su da napuste grad kao rezultat snažnog međunarodnog pritiska na kijevske vlasti. Rusko vojno osoblje pokušava na svaki način da evakuiše indijske državljane iz Sumija", dodaju iz Kremlja.

Kako iz Moskve navode, Modi je zahvalio ruskoj strani na mjerama koje je preduzela za povratak indijskih državljana kućama.

Rusija zahtijeva da Ukrajina obustavi vojne akcije, promijeni svoj ustav, očuva neutralnost, prizna Krim kao dio Rusije i prizna nezavisnost Donjecke i Luganske Narodne Republike, izjavio je danas za Rojters portparol Kremlja Dmitri Peskov.

On je rekao da je Rusija poručila Ukrajini da je spremna da obustavi vojne akcije momentalno ukoliko Kijev prihvati uslove Moskve.

Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i pregovarač te zemlje Mihailo Podoljak stigao je na novu rundu pregovora sa ruskom delegacijom.

On je na Twitteru objavio fotografiju nakon što je helikopterom sletio na destinaciju gdje će biti obavljena treća runda pregovora.

"Pregovori s Ruskom Federacijom. Treći krug. Početak u 16.00 sati po kijevskom vremenu. Delegacija nepromijenjena...", napisao je Podoljak na Twitteru.

Treća runda se, kao i prve dvije, održava u Bjelorusiji.

Po srednjeevropskom vremenu pregovori bi trebalo da počnu u 15 časova.

Ministri spoljnih poslova Ukrajine i Rusije, Dimitrij Kuleba i Sergej Lavrov, sastaće se u Antaliji između 11. i 13. Marta, saopštio je na Twitteru njihov turski kolega Melvut Čavašoglu.

Sastanak će se održati na marginama diplomatskog foruma u Antaliji.

"Kao rezultat inicijative našeg predsjednika i naših intenzivnih diplomatskih napora, ministri vanjskih poslova Rusije i Ukrajine su odlučili da se uz moje učešće okupe na margini Antalija diplomatskog foruma. Nadamo se da će to dovesti do mira i stabilnosti", napisao je Čavušoglu.

