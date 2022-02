Ruska vojna operacija u Ukrajini; Konvoj ruskih snaga ide ka Kijevu (UŽIVO)

MOSKVA - Peti je dan vojne operacije koju Rusija sprovodi u Ukrajini. Svijet iščekuje pregovore delegacija Rusije i Ukrajine koji su zakazani za danas. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski noćas je u razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom rekao da su naredna 24 časa ključna.

Ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov obratio se direktno ruskim vojnicima, pozivajući ih da se predaju.

On je rekao da će, ako dobrovoljno polože oružje, dobiti punu amnestiju i novčanu odštetu.

20.40 - Više od 120.000 ljudi napustilo Ukrajinu u protekla 24 sata

Više od 120.000 ljudi napustilo je Ukrajinu u protekla 24 sata, saopštila je ukrajinska granična služba.

Ova cifra je dvostruko veća od broja dnevnih prelazaka u odnosu na period prije ruske invazije. Kako se navodi, prije "zaoštravanja humanitarne situacije" granicu je svakog dana u prosjeku prelazilo 50.000 ljudi.

20.34 - Evropska unija uvela sankcije i Peskovu

Evropska unija je unijela u sankcioni spisak portparola Kremlja Dmitrija Peskova, navodi se u Službenom glasniku EU.

20.13 - Bajden razgovara sa zapadnim liderima

Sky news navodi da je u toku razgovor američkog predsjednika Džoa Bajdena sa zapadnim saveznicima a tema razgovora je situacija između Rusije i Ukrajine.

Pozivu su se pridružili kanadski premijer Džastin Trudo, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen, predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel, francuski predsjednik Emanuel Makron, njemački kancelar Olaf Šolc, italijanski premijer Mario Dragi, japanski premijer Fumio Kišida, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, poljski predsjednik Andžej Duda, predsjednik Rumunije Klaus Johanis i premijer Velike Britanije Boris Džonson.

20.10 - Konvoj ruskih snaga ide ka Kijevu

Na satelitskim snimcima privatne američke kompanije Maksar Teknolodžiz Inc koji su danas objavljeni vidi se vojni konvoj koji se proteže preko 27 kilometara i ruske kopnene snage koje nastavljaju da se približavaju glavnom gradu Ukrajine, saopšteno je iz te kompanije.

Iz kompanije Maksar Teknolodžiz navode da je u konvoju koji je snimljen na istočnom prilazu aerodromu Antonov kako se kreće ka Kijevu, bilo više stotina oklopnih vozila, tenkova, artiljerijskih oruđa i vozila za logističku podršku, prenosi Rojters.

20.03 - Ukrajinski ministar odbrane pozvao ruske vojnike da polože oružje

Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov rekao je da će ruski vojnici koji se bore u Ukrajini dobiti punu amnestiju i novčanu odštetu ako dobrovoljno polože oružje.

"Mogu da se spasu oni koji ne žele da postanu ubice i umru", napisao je na Twitteru Reznikov.

Wow, Ukraine’s defence minister offering cash reward and amnesty to Russian soldiers who lay down weapons https://t.co/kp4EVf6Vhn — Jessica Elgot (@jessicaelgot) February 28, 2022

19.54 - Vrhovna rada: Oduzeti Rusiji mjesto stalne članice SB UN

Ukrajinska Vrhovna rada usvojila je danas saopštenje u kome zahtijeva da se Rusiji oduzme mjesto stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i u svim specijalnim institucijama. To je napisao predsjednik Vrhovne rade Ruslan Stefančuk na svojoj Facebook stranici, prenio je Ukrinform.

19.48 Finska odlučila da isporuči oružje Ukrajini

Prvi put u svojoj istoriji oružje iz Finske će ići u zonu sukoba, rekao je premijer.

2,5 hiljada jurišnih pušaka

150 hiljada metaka za njih

1,5 hiljada jednokratnih protivtenkovskih pušaka

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan ponovio je danas da Turska ne može da zanemari svoje veze sa Rusijom ili Ukrajinom, dodajući da će Ankara primijeniti dijelove međunarodnog sporazuma o korišćenju turskih moreuza kojima bi mogao da se ograniči tranzit ruskih brodova od Sredozemlja do Crnog mora.

19.25 - Ukrajina traži izbacivanje Rusije iz Interpola

Ukrajina je zahtijevala da Rusija bude isključena iz Interpola, optužujući je da zloupotrebljava tu organizaciju i koristi je za napad na političke protivnike širom svijeta i u Ukrajini.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski zatražio je hitno protjerivanje Rusije, prenio je britanski "Gardian".

Rusija treba da bude isključena iz Interpola zbog kršenja njegovih osnovnih principa i masovne zloupotrebe sredstava i usluga za prikrivanje svojih zločina i progona političkih neprijatelja, posebno u Ukrajini, objavila je televizija Hromadske.

18.55 - Britanske luke zatvorene za sve ruske brodove

Pojačavajući pritisak na Moskvu, Velika Britanija je danas naredila svojim lukama da blokiraju sve brodove koji su pod ruskom zastavom ili se vjeruje da su registrovani, da su u vlasništvu ili pod kontrolom bilo koje osobe povezane sa Rusijom.

Britanski ministar saobraćaja Grant Šaps je u cirkularnom dopisu upućenom svim britanskim lukama objasnio da se sankcije ruskom pomorskom sektoru uvode nakon "invazije na Ukrajinu", prenosi Rojters.

"Pomorski sektor je fundamentalan za međunarodnu trgovinu i mi moramo da odigramo svoju ulogu i ograničimo ekonomske interese Rusije, a rusku Vladu pozovemo na odgovornost", poručio je Šaps preko svog Twitter naloga.

FIFA i UEFA suspendovale su ruske timove iz te zemlje iz svojih takmičenja.

18.46 - Italija najavila slanje oružja u Ukrajinu

Italijanska Vlada saopštila je danas da će obezbijediti oružje za Ukrajinu i ponuditi pomoć izbjeglicama koje bježe od ratnih sukoba.

Savjet EU danas je i zvanično usvojio navi paket sankcija za koji se u Briselu ocjenjuje da će nametnuti "teške posljedice Rusiji" zbog njenih akcija u Ukrajini.

18.05 - U Kijevu se čulo nekoliko glasnih eksplozija

Sirene se oglašavaju, stanovnici moraju da se upute do najbližeg skloništa.

Stiglo je i novo upozorenje za građane Kijeva.

"Pretnja od projektila. Pozivaju se svi da idu u skloništa", stoji u upozorenju.

Tri jake eksplozije u Kijevu pic.twitter.com/rkMfRilNzo — marko markovic (@markoma93506718) February 28, 2022

18.01 - Oglasila se Bijela kuća

SAD su rekle da "nema razloga da mijenjaju" nivo nuklearne uzbune u ovom trenutku nakon naređenja ruskog predsjednika Vladimira Putina njegovoj zemlji da stavi svoje nuklearno oružje u stanje visoke pripravnosti, saopštila je Bijela kuća.

U međuvremenu, američki obavještajci sugerišu da je glavni napredak ka glavnom gradu Ukrajine usporen, pri čemu su trupe napredovale samo 5 km u posljednjem danu.

Ali snage imaju za cilj da opkole Kijev u narednim danima i priđu iz više pravaca, rekao je američki zvaničnik, prenosi Sky news.

17.38 - Putin naredio zabranu deviznih kredita i novčanih transfera

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da se, kao uzrvatna mjera na ekonomske sankcije koje je Zapad uveo Moskvi, od sutra uvede zabrana deviznih kredita i transfera novca ruskih građana van Rusije, saopšteno je danas iz Kremlja.

Putin je takođe potpisao zakon kojim se naređuje izvoznim kompanijama da prodaju 80 odsto svojih deviznih prihoda ostvarenih na svjetskom tržištu od 1. januara ove godine, prenio je Rojters.

Članstvo u EU, koje je Ukrajina zatražila, zahtijeva saglasnost 27 zemalja članica, a među njima trenutno postoje "različita mišljenja", izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel.

17.22 - Završeni pregovori za danas

Pregovori u Gomelju su završeni, prenosi TASS.

Obe strane odlaze u svoje prijestonice, Kijev i Moskvu. Odlučeno je da nema izjava.

Sljedeća runda razgovora biće održana narednih dana, saopštila je bjeloruska državna novinska agencija, pozivajući se na rusku delegaciju.

Sljedeći sastanak ukrajinske i ruske delegacije održaće se na bjelorusko-poljskoj granici narednih dana, rekao je šef ruske delegacije na razgovorima sa ukrajinskom stranom, pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Vladimir Medinski.

17.12 - Šta je Putin obećao Makronu?

Francuski predsjednik Emanuel Makron razgovarao je danas sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom koji je obećao da će voditi računa o civilima, saopštila je Jelisejska palata.

Makron je od Putina zatražio da "Rusija prekine napade na civile u Ukrajini i da obezbijedi pristup glavnim putevima", navodi se u saopštenju i dodaje da je Putin "potvrdio spremnost da će angažovati u tom pravcu".

Šef diplomatije EU, Žosep Borel, upozorio je Evropu na činjenicu da će njena podrška Ukrajini i odbrani bezbjednosti i stabilnosti Evrope "imati svoju cijenu" i pozvao građane EU da se suoče sa "odlučnošću i realnošću".

17.00 - Ukrajina želi u EU, Zelenski potpisao aplikaciju za pristup

Zelenski je potpisao aplikaciju za pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji.

Screenshot/Interfax

16.44 Počela generalna skupština UN

Generalna skupština Ujedinjenih nacija sastaje se zbog rata u Ukrajini. U uvodnom govoru, predsjednik Generalne skupštine Maldiva Abdula Šahid obnovio je svoj apel na hitan prekid vatre.

On je pozvao strane da iskoriste "rijetku" priliku za dijalog za "smislenu i brzu deeskalaciju" situacije.

Rješenje za Ukrajinu je moguće samo ako se uzme u obzir interes Rusije, rekao je Putin Makronu.

Putin je Makronu iznio uslove za rješavanje situacije u Ukrajini.

16.05 - Makron pozvao Putina

Francuski predsjednik razgovarao je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, saopštila je Jelisejska palata.

Makron je pozvao na hitan prekid vatre.

16.01 - SAD pozvale Amerikance da hitno napuste Rusiju

Sjedinjene Države su uputile apel Amerikancima da hitno napuste Rusiju, javlja AFP.

#BREAKING US recommends Americans in Russia leave 'immediately': State Dept pic.twitter.com/ojrIhLSHPP — AFP News Agency (@AFP) February 28, 2022

15.57 - Ukrajinska mornarica: Živi vojnici sa Zmijskog ostrva

Ukrajinska mornarica saopštila je da je 13 graničara koji brane Zmijsko ostrvo živo i da ih je Rusija zarobila.

U saopštenju mornarice navodi se da su vojnici na ostrvu, poznatom i kao ostrvo Zminji, odbili dva napada ruskih snaga, ali su na kraju bili primorani da se predaju "zbog nedostatka municije", prenosi CNN.

15.54 - Sijarto: Mađarska neće slati ni trupe ni oružje u Ukrajinu

Mađarska neće slati ni trupe ni oružje u Ukrajinu, niti će dozvoliti da ubojito oružje prođe preko njene teritorije kako bi zemlja ostala bezbjedna, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto tokom posete Prištini.

"Razlog za donošenje ove odluke je to što bi takve isporuke mogle da postanu mete neprijateljske vojne akcije, a moramo da obezbjedimo bezbjednost Mađarske i da se ne miješamo u taj rat", rekao je Sijarto poslije današnjeg sastanka u Prištini, prenosi Rojters.

15.50 - Donjeck: 3 poginulih, 7 ranjenih u ukrajinskom granatiranju

Tri osobe su poginule, a sedam je ranjeno u Gorlovki u ukrajinskom granatiranju, izjavio je danas gradonačelnik tog grada Ivan Prihodko, javlja agencija TASS.

Usljed granatiranja studentskog doma u Kirovoj ulici od strane ukrajinskih oružanih snaga, prema preliminarnim podacima, sedam osoba je zadobilo povrede različite težine, a tri osobe su poginule, objavio je Prihodko na Telegramu.

Kako je naveo gradonačelnik Gorlovke, na području samoproglašene Donjecke narodne republike, ukrajinsko granatiranje je u toku, a broj žrtava se utvrđuje.

15:44 - Počinje treća runda pregovora

Ruska Gazeta prenosi da mirovni pregovori ipak nisu gotovi, te da će za nekoliko minuta početi treća runda nakon pauze.

⚡️Переговоры между Украиной и РФ продолжаются, через несколько минут начнется третий раунд, передает советник офиса президента Украины — Газета.Ru (@GazetaRu) February 28, 2022

Pridruživanje Evropskoj uniji nije nešto što se može uraditi za nekoliko mjeseci, ali Ukrajina je dio "evropske kuće" u koju je dobrodošla, izjavila je danas ministarka spoljnih poslova Njemačke Analena Berbok.

15.41 - Ukrajina sprema zahtjev za članstvo u EU

Premijer Ukrajine Denis Šmigal napisao je na Twitteru da je ukrajniska aplikacija ka članstvu u EU na putu.

15.32 - Zelenski prekinuo razgovor sa Mišelom

Izvori britanskog Gardijana su otkrili da je Zelenski bio primoran da prekine telefonski razgovor sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom jer je pomislio da je njegova lokacija napadnuta.

"Predsednik je morao da prekine razgovor. Rekao je: 'Šarl, moram da idem, pucaju na nas'", naveo je Gardijanov izvor.

15.30 - Amerika suspendovala transkacije sa Centralnom bankom Rusije i ruskim Ministarstvom finansija.

"Sjedinjene Države se pridružuju našim saveznicima i partnerima u zabrani transakcija koje uključuju Centralnu banku Rusije ili rusko Ministarstvo finansija", rekao je američki državni sekretar Entoni Blinken na Twitteru.

The United States is joining our allies and partners in prohibiting transactions involving the Central Bank of Russia or Russian Ministry of Finance. We are also imposing sanctions on the Russian Direct Investment fund. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2022

Neutralna Švajcarska će usvojiti sankcije EU protiv Rusa uključenih u specijalnu operaciju Moskve u Ukrajini i zamrznuti njihovu imovinu, saopštila je danas Vlada, oštro odstupajući od tradicije te alpske zemlje.

14.55 - Završeni pregovori

Kako javlja Interfaks, pregovori između Rusa i Ukrajinaca su završeni.

"Pregovori između Ukrajine i Ruske Federacije su završeni", savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko na svom Telegram kanalu.

Ukrajinska delegacija na pregovorima zahtijeva povlačenje svih ruskih trupa, uključujući Krim i Donbas - rekao je savjetnik šefa Predsjedničke kancelarije Arestovič.

Pregovori Rusije i Ukrajine počeli su danas u Gomeljskoj oblasti, potvrdilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Delegacijama je dobrodošlicu poželio Vladimir Makej, šef administracije bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka.

Zasad nije poznato više detalja.

Rusija ima sistem koji može da interno zamijeni međunarodni sistem plaćanja SWIFT, izjavila je danas guverner Centralne banke Elvira Nabiulina.

14.40 - Putin: Zapad je "imperija laži"

Zapad je "imperija laži", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u razgovoru o ekonomiji sa najvišim zvaničnicima povodom sankcija Moskvi, saopštio je danas Kremlj.

"Premijer Mihail Mišustin i ja smo razgovarali o ovoj temi, naravno, imajući u vidu sankcije koje takozvana zapadna zajednica, kako sam je nazvao u svom govoru - imperija laži sada pokušava da sprovede protiv naše zemlje", navodi se u saopštenju Kremlja, prenosi agencija Rojters.

14.14 - Spriječen napad na manastir Svetog Mihaila u Kijevu

Stražari su presreli grupu diverzanata koji su planirali napad na jedan od najpoznatijih vjerskih objekata u Ukrajini manastir Svetog Mihaila u Kijevu, saopštio je danas portparol Jevstratij Zorija.

Kako je naveo Zorija, "smatra se da je ukrajinski mitropolit Epifanije na meti ruskog terora," prenosi agencija Rojters.

Poglavari ukrajinske crkve bili su u konfliktu sa Rusijom nakon što je Ukrajina formirala novu pravoslavnu crkvu u januaru 2019. godine, odbacivši na taj način vijekovne veze sa Moskvom, podsjeća britanska agencija.

13.57 - Blinken: Obustavljen rad ambasade SAD u Minsku

Američki državni sekretar Entoni Blinken potvrdio je da je Stejt department obustavio rad američke ambasade u glavnom gradu Bjelorusije Minsku, kao i da je svim zaposlenima u američkoj ambasadi u Moskvi koji nisu angažovani na hitnim poslovima i članovima njihovih porodica odobren odlazak.

U saopštenju američkog državnog sekretara se navodi da je odluka donijeta zbog bezbjednosnih problema koji su proistekli iz "ničim izazvanog i neopravdanog napada ruskih vojnih snaga na Ukrajinu".

"Stejt department stalno prilagođava svoj stav u ambasadama i konzulatima širom svijeta u skladu sa svojom misijom, lokalnim bezbjednosnim okruženjem i zdravstvenom situacijom. Na kraju krajeva, nemamo veći prioritet od bezbjednosti građana SAD, a to uključuje osoblje američke vlade i njihove porodice angažovane u misijama širom svijeta", navodi se u saopštenju Stejt department.

Premijer Japana Fumio Kišida izjavio je danas da vlasti te zemlje uvode sankcije protiv bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka i drugih bjeloruskih zvaničnika.

13.47 - Plenković najavio slanje oružja Ukrajini

Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će danas donijeti odluku o slanju oružja Ukrajini.

"Danas ćemo donijeti odluku i o slanju vojne pomoći Ukrajini, tu je zaštitna oprema i pješadijsko oružje u vrijednosti od 124 miliona kuna", rekao je Plenković na sjednici Vlade.

On je dodao i da podižu stepen pripravnosti za primanje izbjeglica, ali i za osiguranje snadbijevanja gasom, kao i mjere zabrane ruskim letovima u hrvatskom zračnom prostoru.

Hrvatska će se, dodao je, pridružiti odluci EU da se neke ruske banke isključe iz sistema SWIFT, prenose hrvatski mediji.

Za vojne opracije u Ukrajini, Plenković je rekao da to Hrvatska "ne može pasivno promatrati", te da bi "to značilo kapitulirati pred najgrubljim nasrtajem na međunarodno pravo".

"Hrvatska je još jednom pokazala solidarnost", rekao je Plenković.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su dežurne snage komandnih mjesta strateških raketnih snaga, Sjeverne i Pacifičke flote, stavljene u stanje povišene borbene gotovosti, u skladu s ukazom ruskog predsjednika Vladimira Putina, javio je Tas s.

Ruski milijarder Roman Abramovič, vlasnik engleskog premijerligaša Čelsi, prihvatio je ukrajinski zahtjev da pomogne u pregovorima o okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine, rekao je njegov portparol, a prenosi izraelski list "Džeruzalem post".

"Mogu da potvrdim da je ukrajinska strana kontaktirala Romana Abramoviča za podršku u postizanju mirnog rješenja i da on od tada pokušava da pomogne".

13.17 - Heraščenko: Desetine stradalih u raketnim napadima na Harkov

Više desetina ljudi stradalo je jutros u raketnim napadima ruskih snaga na ukrajinski grad Harkov, saopštio je savjetnik ukrajinskog Ministarstva unutrašnjih poslova Anton Heraščenko.

On je na Facebooku naveo da je na Harkov ispaljen veliki broj raketa, prenosi Rojters.

"Desetine mrtvih i stotine ranjenih", naveo je Haraščenko na Facebooku.

Ukrajinska državna Agencija za zaštitu komunikacija i informacija saopštila je ranije da su jutros odjekivale eksplozije u Harkovu i Kijevu.

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko nada se da će Rusija i Ukrajina uspjeti da pronađu rješenja za krizna pitanja tokom razgovora u oblasti Pripjat, izjavio je bjeloruski ministar spoljnih poslova Vladimir Makej, saznaje novinska agencija Belta.

13.00 - Na početku pregovora bjeloruski ministar obratio se ruskim i ukrajinskim delegacijama

Bjeloruski ministar vanjskih poslova Vladimir Makei obratio se na početku pregovora ruskoj i ukrajinskoj delegaciji. Poželio im je dobrodošlicu i rekao da se trebaju osjećati potpuno sigurnima.

"Dragi prijatelji, predsjednik Bjelorusije me je zamolio da vam poželim dobrodošlicu i da osiguram sve za vaš rad, kako je dogovoreno s predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom. Ovdje se možete osjećati potpuno sigurno. To je naša sveta dužnost", rekao je Makei, prenosi CNN.

"Predsjednik Lukašenko se iskreno nada da će tokom današnjih razgovora biti moguće pronaći rješenja za sva pitanja ove krize. Svi Bjelorusi se mole za ovo. Svi prijedlozi, u smislu organizacije današnjeg sastanka, bit će razmotreni i apsolutno ispunjeni", kazao je.

"Radujemo se rezultatima", dodao je.

Oko 60 vozača s kamionima i robom srpskih registracija koji ne mogu da izađu iz Ukrajine u Rumuniji je u teškoj situaciji, rekao je danas za Tanjug predsjednik Udruženja za međunarodni transport Neđo Mandić.

On je istakao da srpski teretnjaci napuštaju Ukrajinu ka Poljskoj i Mađarskoj, dok bez objašnjenja ne mogu u Rumuniju preko prelaza Ðakovo.

12.18 - Dugi redovi pred trgovinama u Kijevu

Nakon 36-satnog policijskog časa u Kijevu su jutros dugi redovi ispred supermarketa.

Policijski čas trajao je od 17 sati u subotu do jutros u osam časova.

CNN javlja da su redovi ljudi koji pokušavaju kupiti namirnice jako dugi i da se police brzo prazne.

12.13 - Šmigal: Ukrajina će uskoro podnijeti zahtjev za članstvo u EU

Premijer Ukrajine Denis Šmigal izjavio je danas da će Ukrajina uskoro podnijeti zahtjev za članstvo u EU po posebnoj, pojednostavljenoj proceduri.

"Ukrajinci su odavno dokazali da smo svi sastavni dio evropske zajednice. Vrijeme je da se to stavi na papir", naveo je Šmigal u saopštenju, prenosi UNIAN.

"Prijem Ukrajine u članstvo EU po novoj posebnoj proceduri juče je predložio premijer Slovačke Eduard Heger poslije našeg razgovora", dodao je Šmigal.

Naveo je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski noćas razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će iz zatvora pustiti zatvorenike koji imaju iskustva u borbi i žele se boriti protiv ruske invazije.

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin ravnodušan je prema sankcijama koje su uvedene protiv njega, pošto nema nikakvu imovinu u inostranstvu, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov.

11.30 - Počeli pregovori Rusije i Ukrajine

Pregovori između Rusije i Ukrajine povodom ruske vojne akcije na Ukrajinu počeli su u Gomelju a granici sa Bjelorusijom, prenose mediji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je glavni cilj ruske vojske u Ukrajini bezbjednost civilnog stanovništva.

"Vojska ruske federacije, naši momci, učiniće sve za ovo", rekao je Peskov.

Peskov je rekao da pomoćnik predsjednika Vladimira Putina Medinski ima sve kvalitete da obavlja pregovore sa Ukrajinom.

Kako je Peskov rekao, Kremlj neće saopštavati stavove delegacija Rusije i Ukrajine na razgovorima.

11.18 - Stoltenberg: NATO saveznici će pojačati podršku Ukrajini

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg objavio je danas na Twitteru da će NATO saveznici pojačati podršku Ukrajini raketama za protivvazdušnu odbranu, protivtenkovskim oružjem, kao i humanitarnom i finansijskom pomoći.

Stoltenberg je naveo da je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i da je pohvalio hrabrost naroda Ukrajine i oružanih snaga.

Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Mišel Bašele izjavila je danas da su najmanje 102 civila u Ukrajini ubijena otkako je Rusija pokrenula vojnu intervenciju u Ukrajini, dok su još 304 ranjena, kao i da se strahuje da je stvaran broj "znatno veći".

"Većina ovih civila ubijena je eksplozivnim napravama širokog dejstva, uključujući granatiranje iz teške artiljerije i višenamjenskih raketnih sistema, kao i u vazdušnim napadima. Prave brojke su, bojim se, znatno više", rekla je Bašele u obraćanju na otvaranju sjednice Savjeta za ljudska prava u Ženevi, prenosi Rojters.

11.10 - Ðurović: Izbjeglice iz Ukrajine već stigle u Srbiju

Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Ðurović kaže da su prve izbjeglice iz Ukrajjine već počele da dolaze u Srbiju, za sada, uglavnom kod svoje rodbine i prijatelja.

"Kontaktiraju nas i mi ih upućujemo na Graničnu policiju da ih registruju pa, da onda vidimo šta dalje", rekao je Ðurović za Tanjug.

Kako navodi, prema procjenama Mađarske, očekuje se da 600.000 ljudi dođe u tu zemlju, a navodi da broj izbjeglica koji će doći u Srbiju zavisi isključivo od ponašanja susjeda.

"Ako oni budu zaglavljeni sa brojem ljudi i ukoliko dođu do stadijuma da ne mogu da prihvate te izbeglice, pretpostavljam da će jedan značajniji broj ljudi doći i do nas. Pogotovo, što Ukrajinci Srbiju shvataju kao prijateljsku zemlju, koja joj je bliska", ističe Ðurović.

On je apelovao na Vladu Srbije da poveća kapacitete za smještaj izbjeglica.

"Mi moramo da povećamo kapacitete. Trenutno imamo mesta za 6.000 izbeglica, to je nedopustivo s obzirom na situaciju i mi moramo da dođemo do najmanje 10.000 mesta, ukoliko mislimo da nas razvoj situacije ne zatekne", poručio je Ðurović.

Ukrajina je u ponedjeljak zatražila trenutni prekid vatre i povlačenje ruskih trupa dok je delegacija te zemlje stigla na razgovore s Rusijom na ukrajinsko-bjelorusku granicu, stoji u saopštenju ukrajinskog predsjedništva.

10.53 - Guteres: Eskalacija vodi u sve veća kršenja ljudskih prava

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres izjavio je danas da eskalacija ruskih vojnih operacija u Ukrajini vodi u sve veća kršenja ljudskih prava i da UN pomno prati situaciju uz pomoć timova na terenu.

"Eskaslacija vojnih operacija Ruske Federacije u Ukrajini vodi do eskalacije kršenja ljudskih prava. Moramo pokazati svim ljudima u Ukrajini da smo uz njih u najtežim trenucima", rekao je Guteres u snimljenom govoru koji je pušten na otvaranju sjednice visokog komesarijata UN za ljudska prava u Ženevi, prenio je Rojters.

Tokom istog govora, Guteres je rekao da izvještaj o klimatskim promjenama, koji će biti objavljen u toku dana, predstavlja "još jednu veliku opasnost za svijet koji poznajemo" i apelovao je na pridržavanje Pariskog sporazuma o klimi iz 2015. godine.

Teheran pozdravlja razgovore između Rusije i Ukrajine i nada se da će dijalog pomoći u rješavanju krize u regionu, rekao je danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Said Katibzad.

"Pregovori su dobre vijesti, to je ono na šta smo pozivali od prvog dana. Politički dijalog je način rješavanja stabilnog rješenja problema koji je postojao u regionu decenijama", kazao je portparol, prenio je TAS S.

10.41 - Stanovnici Mariupolja: Okruženi smo ruskim snagama i pod teškim smo napadom

Stanovnici Mariupolja jutros su rekli da je lučki grad na Azovskom moru okružen ruskim snagama i pod teškim napadom, piše Gardijan. Nisu ipak mogli potvrditi da su se ruski marinci iskrcali na obalu i zauzeli luku, dom male ukrajinske flote i zapovjednog broda Donbas.

"Čujemo avione na nebu. Oblačno je i ne možemo reći ima li naših ili Rusa", rekao je Anatolij Lozar jutros za Gardijan.

Lozar je rekao da je pomagao u evakuaciji civila nakon još jedne noći teškog bombardovanja. Rekao je da su ruski ratni avioni bombardirali selo Širokine, 20 km zapadno od Mariupolja, a ukrajinski vojnici su ranjeni, prenosi Index.

Kazao je kako je to selo na prvoj crti bojišnice sa separatističkom Donjeckom Narodnom Republikom još uvijek pod kontrolom Ukrajine.

"Postali smo novi Staljingrad. Ubijamo Ruse. Neki su zarobljeni. Porodice se sklanjaju u podrume", rekao je još.

Najveći evropski operater energetske mreže E.ON, sa sjedištem u Esenu, odbacio je zahtjeve za zatvaranje gasovoda Sjeverni tok 1 u okviru sankcija Rusiji zbog napada na Ukrajinu, saopšteno je danas iz te kompanije za list Rajniše post.

10.23 - Vazdušna uzbuna u Kijevu, nastavljene borbe

Gradske vlasti u Kijevu pozvale su građane da ne izlaze iz svojih domova osim u slučaju prijeke potrebe. A u ovom gradu oglasile su se i vazdušne sirene.

Borbe se i dalje vode u praktično svim dijelovima grada, navode vlasti u saopštenju podijeljenom u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Borbe su uglavnom u rubnim dijelovima grada, posebno na sjeveru.

Ljudima je savjetovano da napuštaju domove samo kako bi nabavili zalihe hrane ili lijekove.

Trgovine i javni prijevoz otvoreni su ujutro, a vozovi podzemne željeznice saobraćaju rjeđe nego inače.

Policijski čas ostaje na snazi ​​između 22 i sedam sati ujutro. Vlasti su takođe pozvale javnost na brigu o komšijama, posebno starijima i onima čiji članovi porodice brane zemlju.

Takođe su zamolili javnost da pripazi na domove onih koji su napustili grad kako bi spriječili pljačku.

Njemačke turističke agencije izbrisale su Rusiju iz svoje ponude kao reakciju na vojnu operaciju ruske vojske u Ukrajini.

"Zbog aktuelne situacije do daljeg iz etičkih i moralnih razloga ne nudimo više putovanja u Rusiju", stoji, na primjer, na sajtu tur-operatora "Berge&Meer".

I FTI je otkazala sve termine za putovanje u Rusiju.

10.02 - Virtuelni sastanak ministara odbrane EU

Ministri odbrane EU sastaće se na video-konferenciji radi koordinacije pomoći Ukrajini nakon što je evropski blok donio odluku da zajednički finansira nabavku oružja i njegovog slanja Kijevu, rekao je danas visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borel.

"Razgovaraćemo dalje o hitnim potrebama i koordinisaćemo našu pomoć", izjavio je Borel.

Rusko Ministarstvo odbrane pozvalo je ukrajinske civile da se evakuišu iz Kijeva, ističući da je otvoren koridor za izlazak stanovnika, javlja "Raša tudej".

"Civili mogu da izađu auto-putem prema Vasilkovu, gradu oko 20 kilometara jugozapadno od glavnog grada. Taj smjer je otvoren i bezbjedan", navodi se u saopštenju.

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska ostala je uz svog supruga Volodimira tokom ruskog napada na njihovu zemlju. Kako su prenijeli mediji, u skloništu je s njihovom djecom, ali Ukrajinu ne namjerava da napusti.

9.45 - Grčka zatvorila vazdušni prostor za sve ruske avione

Grčka je zatvorila vazdušni prostor za sve ruske avione u skladu sa odlukom Evropske unije, saopštila je danas uprava za civilno vazduhoplovstvo te zemlje.

Kako se navodi u saopštenju, uz dozvolu koju izdaju grčke vlasti jedino će biti omogućeni humanitarni letovi i letovi za hitne slučajeve, prenosi agencija Rojters.

Dodaje se da će dozvola trajati tri meseca.

Evropska unija odlučila je juče da potpuno zatvori vazdušni prostor za ruske letjelice.

09.42 - Delegacija Ukrajine stigla na pregovore sa predstavnicima Rusije

Ukrajinska delegacija stigla je na bjelorusko-ukrajinsku granicu kako bi učestvovala u pregovorima sa predstavnicima Ruske Federacije, saopšteno je iz kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Kako navodi agencija UNIAN, u delegaciji su predsjednik stranke Sluga naroda David Arahamia, ministar odbrane Ukrajine Aleksej Reznikov, savjetnik šefa kabineta predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak, kao i zamjenik ministra spoljnih poslova Nikola Točicki.

Ističe se da će ključna tema pregovora biti momentalni prekid vatre i povlačenje ruskih trupa sa teritorije Ukrajine.

Sastanak dvije delegacije održava se u blizini rijeke Pripjat na ukrajinsko-bjeloruskoj granici.

Agencija RIA Novosti javlja da je ukrajinska delegacija stigla helikopterima.

The delegates arrived at the negotiating venue by helicopter. pic.twitter.com/jumBclmFwf — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

09.40 - Volas: Objavom o nuklearnim snagama samo se skreće pažnja

Objava predsjednika Rusije Vladimira Putina da su ruske nuklearne strateške snage stavljene u stanje pripravnosti predstavlja retoriku osmišljenu da se skrene pažnja sa operacije u Ukrajini i nije povezana sa praktičnim koracima za upotrebu tog oružja, rekao je danas britanski ministar odbrane Ben Volas.

Putin je juče saopštio da su nuklearne strateške snage Rusije u stanju pripravnosti.

"On je iznio taj komentar i to smo uzeli u obzir, ali ne treba da zaboravimo da je to veliki pokušaj da se skrene pažnja sa akcije u Ukrajini jednostavnom upotrebom tih izraza u medijima", naglasio je Volas.

Prema njegovim riječima, način na koji je ruski predsjednik objavio vijest o pripravnosti nuklearnih snaga nije povezan sa procedurom za taj postupak.

Volas je dodao da, prema njegovoj procjeni, to predstavlja samo pominjanje nuklearnog oružja u medijskom prostoru i nije povezano sa bilo čim određenim u strukturama tih snaga.

9.38 - Lambreht: Nuklearnu prijetnju Putina treba ozbiljno shvatiti

Ministarka odbrane Njemačke Kristine Lambreht ističe da bi nuklearnu prijetnju ruskog predsjednika Vladimira Putina trebalo ozbiljno shvatiti.

"Doživjeli smo da vidimo da je neuračunljiv Vladimir Putin. Zbog toga moramo biti obazrivi”, rekla je ona za "Dojčlandfunk".

Ukazala je da je Putin očekivao brži napredak ruske vojske u Ukrajini i da sada mora djelovati.

"Zbog toga sada imamo te prijetnje“, uvjerena je Lambreht.

Poručila je da Putin dobro zna koje bi posljedice po njegovu zemlju imala upotreba nuklearnog naoružanja, pa je sada bitno da se ne ide ka daljoj eskalaciji.

9.31 - Kijev: Ruske snage nisu zauzele nuklearnu elektranu Zaporožje

Ukrajinska državna nuklearna kompanija "Energoatom" demantovala je danas navode da su Oružane snage Rusije preuzele kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje, javlja agencija Interfaks.

Prethodno je portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov rekao je da ruske snage kontrolišu područje oko nuklearne elektrane, prenio je Rojters.

9.26 - Čečeni iz Austrije krenuli u rat u Ukrajinu

Mnogi Čečeni iz Evrope, pa i iz Austrije, trenutno putuju na ukrajinski front, ali ne da se bore na strani Rusa, kako to želi predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov, tvrdi bečki dnevnik "Kronen cajtung".

U Austriji živi više hiljada Čečena i oni su izbjeglice u toj zemlji.

List prenosi izjavu jednoj neimenovanog Čečena iz Beča, koji je rekao da su njegova dva poznanika, zajedno sa dvojicom iz Njemačke krenuli u rat u Ukrajinu.

Oni, kako tvrdi dalje, žele da se bore kao strani borci na strani Ukrajinaca protiv Rusa.

Broj Čečena iz Austrije koji su pošli u Ukrajinu na ratište je nejasan, ali austrijske vlasti upozoravaju da je jasan zakon prema kom onaj ko dobrovoljno aktivno učestvuje u ratnim dejstvima u inostranstvu može izgubiti austrijsko državljanstvo.

9.26 - Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad dva grada

Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je da su ruske snage preuzele kontrolu nad gradovima Berđansk i Energodar u Ukrajini.

Konašenkov je takođe rekao da civili mogu slobodno da napuste glavni grad Ukrajine Kijev i to auto-putem Kijev-Vasiljkov, prenosi RIA Novosti.

Naveo je da je taj pravac otvoren i bezbjedan.

Konašenkov je ponovio da ruske snage izvode napade samo na vojne objekte.

9.22 - Austrija izbacuje RT sa kablovske

Austrijski provajder kablovske televizije "Magenta Telekom", kćerka kompanija "Dojče telekoma", prekinula je do daljeg emitovanje ruskog kanala RT.

Ministarka za medije Austrije Suzane Rab pozdravila je odluku austrijskog provajdera kablovske televizije tvrdeći da RT širi rusku ratnu propagandu u Evropi i Austriji.

Rab je, prema navodima iz njenog kabineta, proteklih dana pokrenula razgovore s najvećim operaterima kablovske televizije u Austriji u vezi s emitovanjem RT.

Takođe ona je stupila u kontakt i s regulatornim telom "KommAustria" zamolivši da se analiziraju pravne mogućnosti u vezi s emitovanjem RT u Austriji.

Ukrajinska delegacija još nije stigla ne pregovore sa Rusijom u Bjelorusiju, a ruska delegacija čeka, izjavio je šef delegacije i pomoćnik predsjednika Rusije Vladimir Medinski.

Medinski je rekao da će pregovori početi u 12 časova po moskovskom, odnosno u 10 časova po 10 po srednjeevropskom vremenu.

8.41 - Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad nuklearkom u Zaporožju

Oružane snage Rusije preuzele su kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

Portparol Ministarstva Igor Konašenkov rekao je da ruske snage kontrolišu područje oko nuklearne elektrane, prenosi Interfaks.

Naveo je da osoblje nuklearne elektrane nastavlja uobičajeno da radi na održavanju objekata. Konašenkov je rekao da je nivo radijacije normalan.

Prethodno su ruske snage u Ukrajini preuzele kontrolu nad nuklearnom elektranom u Černobilju.

Novi satelitski snimci Maxar Technologies pokazuju ruski konvoj dug pet kilometara kako napreduje ka Kijevu.

Vatikan je spreman da "olakša dijalog" između Rusije i Ukrajine kako bi se okončao rat, izjavio je visoki diplomata iz Vatikana Pijetro Parolin.

Parolin, državni sekretar Vatikana, koji je drugi u hijerarhiji Vatikana, odmah iza pape, rekao je za italijanske novine da "uprkos ratu koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, on je, kako je istakao, uvjeren da uvijek ima prostora za pregovore, prenio je Rojters.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen izrazila je nedvosmislenu podršku ideji da Ukrajina postane član evropskog bloka, rekavši da je zemlja koja je sada pod napadom Rusije "jedna od nas". Fon der Lejen je govorila za "Juronjuz", nakon što je je EU odlučila prvi put u svojoj istoriji da pošalje oružje zemlji koja je u ratu.

7.47 - Samoproglašena DNR obustavila opštu mobilizaciju

Predsjednik samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin saopštio je danas da je opšta mobilizaija obustavljena.

Pušilin je za Rusija 24 rekao da se mobilizacija obustavlja jer je već popunjen neophodan broj u pravcima na koje je bila usmjerena kampanja mobilizacije, prenosi RIA Novosti.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 21. februara potpisao ukaze o priznanju samoproglašenih Donjecke i Luganske Narodne Republike, a rano ujutro 24. februara Rusija je pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini.

7.33 - Bjelorusija: Sve spremno za početak pregovora

Bjelorusko Ministarstvo spoljnih polsova saopštilo je da je u Bjeloruisiji sve spremno da ta zemlja bude domaćin pregovora Rusije i Ukrajine.

"Čeka se dolazak delegacija", objavilo je bjelorusko ministartsvo na Twitteru, uz fotografiju mjesta na kojem će pregovori biti održani.

Pres-sekretar Ministarstva spoljnih poslova Bjelorusije Anatolij Glaz prethodno je saopštio je da se očekuje dolazak delegacija Rusije i Ukrajine na mjesto pregovora u Bjelorusiji.

Pregovori će početi čim delegacije stignu na mjesto sastanka, rekao je Glaz, prenosi RIA Novosti.

Rusija je juče saopštila da će pregovori biti održani u Gomeljskoj oblasti u Bjelorusiji, dok je u Kijevu rečeno da će sastanak dvije delegacije biti održan na granici Ukrajine i Bjelorusije.

7.28 - Reznikov: Prekretnica, rat postao evropski

Ministar odbrane Ukrajine Aleksej Reznikov ocijenio je da je u sukobu Rusije i Ukrajine došlo do prekretnice, pošto je, kako on smatra, rat postao evropski.

Reznikov je na Facebooku napisao da već sada pola Evrope sakuplja oružje i opremu za zaštitu Ukrajine.

"Krug država koje pružaju stvarnu pomoć značajno se povećao", istakao je Reznikov.

Dodao je da je Evropa već obezbijedila privremeno utočište desetinama hiljada izbjeglica iz Ukrajine.

Predsjednik Brazila Žair Bolsonaro komentarisao je na konferenciji za novinare u nedjelju ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog, rekavši da je narod Ukrajine stavio svoju sudbinu u ruke komičara, prenosi BBC.

Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) saopštila je da se u Rusiji neće igrati međunarodne fudbalske utakmice i da će biti zabranjeno korišćenje zastave i himne te zemlje na utakmicama koje se budu igrale u inostranstvu.

7.09 - Bjelorusi glasali, Rusija sada može da postavi nuklearno oružje

Građani Bjelorusije su na referendumu u nedjelju izglasali promjenu ustava kojom se odobrava priijedlog za odricanje od nenuklearnog statusa, javile su ruske novinske agencije.

Ovim potezom, dodaje "Gardijan", bi teoretski bilo dozvoljeno Rusiji da postavi nuklearno oružje na bjelorusku teritoriju prvi put od raspada Sovjetskog Saveza, a odluka sa referenduma će stupiti na snagu deset dana nakon što se objavi u Službenom listu, ističe ruska agencija RIA Novosti.

Predsjednik Bjelorusije Aleksander Lukašenko je u subotu rekao da ukoliko zapad razmjesti nuklearno oružje u Poljsku ili Litvaniju, odnosno, na granice Bjelorusije, onda će on zatražiti od ruskog kolege Vladimira Putina da vrati Minsku nuklearno oružje, kojeg se Bjelorusija odrekla bezuslovno.

Prema agenciji RIA, predsjednik Centralne izborne komisije Bjelorusije Igor Karpenko, kazao je da je 65,16 odsto birača glasalo za ustavne promjene.

Zapad je već rekao da neće priznati rezultate referenduma.

Kaprenko je dodao da je 10,07 odsto glasalo protiv ustavnih promjena.

"Ukupno je 4,440.813 ljudi, odnosno 65,16 odsto ljudi glasalo za promjenu ustava, a 686.165 ljudi, ili 10,07 odsto je glasalo protiv", precizirao je Karpenko, prenijela je agencija TAS S.

Na referendum je izašlo 78,63 odsto glasača.

7.00 - Eksplozije jutros odjekivale u Kijevu i Harkovu

Eksplozije su jutros odjekivale u Kijevu i Harkovu, saopštila je ukrajinska državna Agencija za zaštitu komunikacija i informacija.

U Kijevu je nekoliko sati prije eksplozija bilo mirno, dodaje se u saopštenju ukrajinske službe objavljenom na aplikaciji Telegram, prenio je Rojters.

Agencija je saopštila i da je stambena zgrada u Černihivom na sjeveru Ukrajine bila u plamenu, nakon što je pogođena projektilom.

Još jedan grad na sjeveru Ukrajine, Žitomir, pogođen je projektilima noćas, objavila je Komanda ukrajinske pešadije na Facebooku.

