Ruska vojna operacija u Ukrajini: Moskva će odgovoriti na protjerivanje diplomata (UŽIVO)

MOSKVA - Šesti je dan vojne operacije koju Rusija sprovodi u Ukrajini. Ambasador Ukrajine u Kraljevini Holandiji Vsevolod Čencov saopštio je da je predao zahtjev Ukrajine za prijem u EU Filipu Leglizu Kosti, stalnom predstavniku Francuske u EU, koja predsjedava Savjetom EU.

"Prijava je registrovana. Proces je počeo", napisao je Čencov na Twitteru.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je juče zahtjev za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji, izjavio je zamjenik šefa kabineta predsjednika Ukrajine Andrij Sibiga.

9.16 - "Noć u Kijevu bila mirna"

Kijevska gradska državna uprava objavila je na svojoj zvaničnoj stranici da je noć 1. marta u glavnom gradu i na periferiji grada protekla je tiho, a bilo je nekoliko sukoba, saopštio je prvi zamjenik predsjednika KSCA Nikolaj Povoroznik.

Dodao je da gradske službe trenutno opremaju zaštitne objekte na ulazima u glavni grad. Gradska infrastruktura je u funkciji, sa svjetlom, grijanjem i vodom. Bolnice rade u intenzivnom režimu i opremljene su svime što je potrebno.

"Od 08.00 ujutro na trasama je krenuo kopneni prevoz. Radiće rute na kojima je moguće obezbijediti prevoz. Način rada metroa i kopnenog saobraćaja biće objavljeni na sajtu Kijevske gradske državne uprave", naglasio je Nikolaj Povoroznik.

On je podsjetio da je policijski čas prestao u 7 sati, a trgovine i apoteke počele su da se otvaraju u 8 sati.

8.52 - Ukrajinska pivara umjesto piva počela proizvoditi Molotovljeve koktele

Radnici pivare Pravda u najvećem gradu zapadne Ukrajine Lavovu umjesto piva počeli su proizvoditi Molotovljeve koktele.

8.41 - OEBS napušta grad Donjeck

Sva vozila posmatračke misije OEBS-a napuštaju grad Donjeck, rekao je danas zvaničnik Donjecke Narodne Republike (DNR) Ruslan Jakubov, prenosi TASS.

Očevici su izjavili da je konvoj od četrdesetak vozila OEBS-a krenuo ka punktu Uspenka na granici DNR i Rusije.

Dopisnik TASS-a sa lica mjesta navodi da nedaleko od hotela "Park in" u Donjecku, gdje su posmatrači bili smješteni, nema više nijednog vozila OEBS-a.

Konvoj automobila posmatračke misije OEBS-a napustio je, takođe, i Lugansk u pravcu granice Rusije.

8.32 - Geraščenko: Granatiran centar Harkova

Savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko saopštio je jutros da su ruske snage granatirale Trg slobode u centru Harkova.

Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je jedna osoba poginula, a tri povrijeđene u jutrošnjem granatiranju Harkova, prenosi agencija Interfaks Ukrajina.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi eksplozija na centralnom trgu u Harkovu, gdje se nalazi zgrada Oblasne državne administracije.

8.27 - Basurin: Mariupolj će danas biti potpuno opkoljen

Portparol Narodne milicije samoproglašene Donjecke Narodne Republike Eduard Basurin izjavio je da će Mariupolj danas biti potpuno opkoljen.

Basurin je za TV Rusija 24 rekao da je potrebno je stvoriti humanitarni koridor oko grada da bi civili mogli da ga napuste, prenosi TASS.

Ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu oduzet je počasni crni pojas u tekvondou zbog napada njegove zemlje na Ukrajinu, saopštila je Svjetska tekvondo federacija.

8.02 - Mastercard blokirao vise ruskih banaka

Američka kompanija Mastercard je blokirala nekoliko finansijskih institucija unutar svoje mreže plaćanja kao rezultat sankcija uvedenih Rusiji, saopštila je ta kompanija.

U saopstenju se dodaje i da će Mastercard nastaviti da sarađuje sa regulatorima kako bi se pridržavao obaveza usaglašenosti, prenosi agencija Rojters.

8.01 - Erdoan i Lukašenko razgovarali o prekidu vatre u Ukrajini

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan je telefonom razgovarao sa bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom o razvoju situacije povodom ruskog napada na Ukrajinu, saopštila je danas kancelarija turskog predsjednika.

7.42 - Nebenzja: Rusija će odgovoriti na protjerivanje 12 diplomata

Rusija će odgovoriti na odluku SAD o protjerivanju 12 diplomata iz ruske misije pri Ujedinjenim nacijama, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

"Siguran sam da će uslijediti odgovor jer je to diplomatska praksa. To nije naš izbor, mi to nismo započeli", rekao je sinoć Nebenzja i dodao da nije na njemu da odlučuje kakav će biti odgovor Rusije, prenio je TASS.

SAD su naredile da 12 službenika ruske misije pri UN napuste zemlju do 7. marta.

"Rečeno nam je da je 12 ljudi iz ruske diplomatske misije proglašeno za persone non-grata i da oni moraju da napuste SAD do 7. marta", rekao je Nebenzja na konferenciji za novinare u Njujorku.

Istakao je da su time vlasti SAD "preduzele još jednu neprijateljsku akciju protiv ruske misije pri UN, grubo kršeći obaveze kao zemlje u kojoj se nalazi sjedište UN", prenio je Interfaks.

On je napomenuo da je riječ o diplomatama koje rade u sjedištu UN.

"SAD su upravo posjetile rusku misiju i uručile nam poruku koja nam nalaže da ispunimo ovaj zahtjev", rekao je Nebenzja.

7.37 - Psaki: Bajden neće slati američke trupe u Ukrajinu

Predsjednik SAD Džozef Bajden neće slati američke trupe u Ukrajinu da se bore s Rusijom, izjavila je sekretarka za stampu Bijele kuće Džen Psaki.

"Predsjednik je bio vrlo jasan kada je rekao da neće da šalje trupe u Ukrajinu da se bore s Rusijom", rekla je Psaki novinarima, prenio je TASS.

Ona je dodala i da bi uspostavljanje zone zabrane letenja iznad Ukrajine od strane američke administracije dovelo do direktnog sukoba s Rusijom.

"Zona zabrane letenja zahtijevala bi implementaciju i zahtijevala bi razmještanje američke vojske za sprovođenje te odluke, što bi bio direktan sukob, potencijalno direktan sukob i potencijalno rat sa Rusijom, što je nešto čega ne planiramo da budemo dio", rekla je ona, prenio je TASS.

Pojedini Ukrajinci tražili su od NATO uvodenje zone zabranjenog leta iznad istoka Ukajine, a onda i iznad cijele Ukrajine koju bi kontrolisao NATO.

7.30 - Evakuisano više od 132.000 ljudi

Iz Donjecke Narodne Republike (DNR) i Luganske Narodne Republike (LNR) od 18. februara u Rusiju je stiglo više od 132.000 ljudi, rekli su danas izvori iz ruskih bezbjednosnih agencija.

Prema posljednjim podacima, navode isti izvori, granicu Rusije iz DNR-a i LNR-a prešlo je više od 82.000 državljana Ukrajine, više od 49.000 državljana Rusije i 427 iz drugih država.

Medicinska pomoć pružena je za više od 4.300 evakuisanih mještana DNR i LNR, uključujući 1.600 djece. Više od 1.000 je zaraženo virusom korona, prenosi novinska agencija TASS.

Lideri LNR-a Leonid Pašečnik i DNR-a Denis Pušilin objavili su 18. februara evakuaciju svojih republika na teritoriju Rusije zbog sve veće prijetnje od neprijateljstava.

7.18 - Putin naredio zabranu deviznih kredita i novčanih transfera

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da se, kao uzrvatna mjera na ekonomske sankcije koje je Zapad uveo Moskvi, od danas uvede zabrana deviznih kredita i transfera novca ruskih građana van Rusije, saopšteno je iz Kremlja.

Putin je takođe potpisao zakon kojim se naređuje izvoznim kompanijama da prodaju 80 odsto svojih deviznih prihoda ostvarenih na svjetskom tržištu od 1. januara ove godine, prenio je Rojters.

O dešavanjima prethodnog možete pročitati OVDJE.