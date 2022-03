Ruska vojna operacija u Ukrajini: "Nuklearni rat bi značio kraj civilizacije"

Petnaesti je dan vojne operacije Rusije u Ukrajini. Oko 48.000 Ukrajinaca evakuisano je kroz humanitarne koridore kako je juče i najavljeno od strane Ukrajine.

Ruska novinarska agencija Interfaks prenosi da je rusko ministarstvo odbrane danas pristalo da dozvoli ukrajinskim timu stručnjaka da popravi nuklearnu elektranu u Černobilju, koja je od srijede bez struje.

Lideri EU na samitu u Parizu razmatraju zajednički odgovor na rat u Ukrajini, pri čemu su iznijeli različita viđenja o tome koliko daleko da idu sa ekonomskim sankcijama i da li da po ubrzanoj proceduri prime Ukrajinu u Uniju.

Saopštenja Vlade Ukrajine o tome kako Oružane snage Rusije krše primirje su lažna i predstavljaju provokaciju, izjavio je šef ruskog Centra za kontrolu državne odbrane general-pukovnik Mihail Mizincev.

"Kao odgovor na jučerašnja saopštenja ukrajinske Vlade da ruske oružane snage, navodno ne poštuju obećano primirje i da blokiraju konvoj vozila i humanitarnog tovara u pojedinim naseljima, odgovorno kažemo da je to još jedna prljava laž i drska provokacija kijevskih zvaničnika", rekao je Mizincev.

On je istakao da vozila jesu provjeravana na kontrolnim punktovima, ali da je to učinjeno radi sprečavanja ulaska subverzivnih grupa i nacionalističkih bataljona u oslobođene teritorije pod maskom civila, javio je TASS.

Rusija je juče kontrolisala primirje duž 10 ruta koje je predložila Moskva i tri koje je predložila Ukrajina. Civili su evakuisani iz Kijeva, Černigova, Sumija, Harkova i Marijupolja. Osim toga, civili su se kretali od Energodara ka Zaporožju, od Volnovahe ka Pokrovsku i od Izjuma ka Lozovaji.

EU bi trebalo da prestane da koristi ruska fosilna goriva do 2027, rekla je danas predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen, dodajući da će predložiti plan o tome sredinom maja.

Njemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da neće biti ubrzane procedure za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji.

Rusija će jednostrano otvoriti humanitarne koridore iz područja specijalne vojne operacije u Ukrajini svakog narednog dana, izjavio je šef ruskog centra nacionalne odbrane Mihail Micinzev.

"Zvanično saopštavamo da će humanitarni koridori u pravcu Rusije biti unilateralno otvoreni bez bilo kakvih sporazuma i to od 10 sati ujutru svakog dana", kazao je on, prenosi TAS S.

Prema riječima Mizinceva, bezbjednost je garantovana na teritorijama koje kontrolišu ruske trupe

"Mi tražimo da Međunarodni komitet Crvenog krsta i UN blisko sarađuju sa ukrajinskim vlastima na terenu kako bi informisali stanovništvo o ovoj ruskoj inicijativi", kazao je Mizincev.

Ruski borbeni avioni nisu korišćeni blizu Marijupolja u Donbasu, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.

Više od 400.000 civila je dosad evakuisano u Ukrajini uglavnom iz zona u kojima se vode borbe, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Denis Monastirski na nacionalnoj televiziji.

"Oni su evakuisani prevashodno iz oblasti u kojima se odvijaju ratna dejstva", kazao je Monstariski, a prenio Rojters.

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da se plaši da će Rusija rasporediti hemijsko oružje u Ukrajini.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan razgovarao je danas telefonom sa američkim predsjednikom Džozefom Bajdenom o ruskom napadu na Ukrajinu, saopšteno je iz turskog predsjedništva.

Kako se navodi, Erdoan je Bajdenu rekao da je važna uloga Turske u očuvanju dijaloga sa Ukrajinom i Rusijom, prenosi Rojters.

Pomaganje narodu Donbasa bila je dužnost Rusije i nije bilo drugog izbora, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Rusija se neće ograđivati od bilo koga i spremna je da radi sa partnerima koji žele da sarađuju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Mi sami se nećemo ograđivati od bilo koga. Otvoreni smo za rad sa svim našim partnerima, stranim partnerima, koji to žele", rekao je Putin na sastanku sa članovima Vlade Rusije.

Putin je naglasio potrebno je pouzdano zaštititi prava stranih ulagača i kolega koji ostaju da rade u Rusiji i istakao da zahtijeva od Vlade da to prati.

"U vezi sa onima koji će prekinuti svoju proizvodnju, moramo da djelujemo odlučno i ni u kom slučaju da ne dozvolimo da se nanese bilo kakva šteta lokalnim ruskim snabdjevačima komponenata", istakao je Putin.

Prema njegovim riječima, neophodno je uvesti eksterno upravljanje, kao što je to predložio premijer Rusije Mihail Mišustin, a onda predati ona preduzeća koja žele da rade.

Putin je dodao da za tako nešto postoji dovoljno pravnih i tržišnih sredstava, javio je TASS.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas da zemlje Evropske unije treba da se dogovore o tempu kojim bi se EU postepeno oslobodila zavisnosti od ruskih energenata, javlja Rojters.

Po pitanju ukrajinskog zahtjeva za brzi prijem u EU, Makron je, govoreći uoči samita lidera EU u Francuskoj, rekao da nije realno da se uđe u pregovore o članstvu sa zemljom koja je u ratu.

Western union suspendovao je rad u Rusiji i Bjelorusiji, saopšteno je iz te kompanije.

Predsjednica Evropske komsije Ursula fon der Lajen kaže da se Evopa nalazi u odlučujećem trenutku u kome se se u svjetlu "Putinovog rata" ogleda otpornost demokratija.

Lajen je dolazaći na neformalni samit EU lidera u Parizu najavila da će se razgovarati o jačanju evropske odbrane i smanjenju zavisnosti od ruskih fosilnih goriva u oblasti energetike.

"Razgovarćemo i o Ukrajini kao dijelu naše evropske porodice. Želimo slobodnu i demokratsku Ukrajinu s kojom dijelimo zajedničku budućnost", poručila je Lajen.

Bjeloruski energenti obezbijedili su snabdijevanje električnom energijom nuklearne elektrane u Černobilju, izjavio je zamjenik ministra energetike Rusije Jevgenij Grabčak.

"Bjeloruski energenti su obezbijedili snabdijevanje električnom energijom nuklearne elektrane u Černobilju, koja je pod kontrolom Oružanih snaga Rusije. Pod naponom je dalekovod Mozir – nuklearna elektrana Černobil. Radnje operativnog osoblja Černobilske nuklearne elektrane omogućile su napajanje električnih instalacija elektrane naponom", navodi ga u pres-službi resora .

Dan ranije je rusko Ministarstvo odbrane izvijestilo da su ukrajinski nacionalisti krenuli na još jednu opasnu provokaciju i udarili na trafostanicu i dalekovode koji napajaju nuklearnu elektranu u Černobilju.

Nakon toga, Ukrajina je obavijestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da je nuklearna elektrana Černobil isključena iz električne mreže i da je izgubila snabdijevanje spoljnom energijom.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi, razgovarali su danas na sastanku u Antaliji o zaštiti nuklearnih energetskih objekata u Ukrajini u kontekstu ruske specijalne vojne operacije u toj zemlji.

Nuklearni rat je nemoguć, saopštio je Igor Višnjevetski, zamjenik direktora odeljenja za kontrolu naoružanja Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

On je dodao da mnogi stručnjaci razumiju kakve bi posljedice nuklearni rat imao po svijet.

"Nuklearni rat ne može da se iscenira, jer bi to dovelo do kraja civilizacije, čovječanstva. Ne možemo ni na koji način da dozvolimo da se do desi", dodao je on.

Višnjevetski je istakao da je isporuka nuklearnog naoružanja toliko napredovala, da bi nuklearni rat zahtijevao brzu razmjenu nuklearnih udara i njih niko ne bi mogao da zaustavi.

On je odbacio sugestije da bi "ograničena" upotreba nuklearnog oružja mogla biti moguća.

"Ko bi mogao da 'ograniči' takvo naoružanje, posebno ako je u pitanju veštačka inteligencija", rekao je on.

Rusko ministarstvo je odbacilo optužbe da su granatirali područje koje je dovelo do nestanka električne struje u Černobilju.

Ruski predsjednik Vladimir Putin komentarisao je danas situaciju u svijetu, a u vezi sa sukobima koji se odvijaju u Ukrajini.

Predsjednik Rusije je rekao da cijene energenata na zapadu rastu zbog "njihovih pogrešnih kalukacija".

"SAD su zabranile uvoz ruskih energenata i sada pokušava nas da okrivi za rast cijena, ali mi s tim nemamo ništa", rekao je Putin.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas u obraćanju ukrajinske partnere širom svijeta da donesu rješenja zasnovana na stvarnosti, a ne na apstraktnim mišljenjima.

On je rekao da se lideri okupljaju da razgovaraju o ratu i članstvu Ukrajine u NATO i istakao da zna koji od tih lidera podržavaju Ukrajinu, prenio je Bi-Bi-Si.

Govoreći o ratu, on je rekao da ukrajinski muškarci i žene brane svoju državu 15. dan i odbijaju napade u ključnim oblastima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je razgovorao sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom o daljoj britanskoj podršci Ukrajini, dok je sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom razgovarao o mirovnim pregovorima.

"Nastavak dijaloga sa liderima Velike Britanije i Francuske. Obaviješteni o novim zločinima Rusije nad ljudima", naveo je Zelenski na Twitteru.

Continued dialogue with the leaders of the UK & France. Informed about new crimes of Russia against people. Further support for was discussed withPM @BorisJohnson. We also focused on peace talks with President @EmmanuelMacron. We must stop the war. #StopRussia