Ruska vojna operacija u Ukrajini: Otkriveno kada bi mogla biti treća runda pregovora (UŽIVO)

MOSKVA - Osmi dan vojne operacije u Ukrajini, noćas i jutros odjekivale eksplozije u Kijevu i drugim gradovima. Gradonačelnik Hersona i jedan ukrajinski funkcioner potvrdili su da je Herson sinoć pao u ruske ruke. To je prvi veliki grad i strateški vrlo bitan koji su od početka invazije zauzeli Rusi.

"Rusija i Ukrajina su uspjele da nađu razumijevanje o tačkama razgovora", rekao je šef ruske delegacije Vladimir Medinski

Ukrajinska delegacija je helikopterom napustila Belovešku šumu, prenosi TASS.

"Treća runda pregovora sa Ukrajinom biće održana narednih dana", rekao je predsjednik Komiteta za Međunarodne poslove Državne Dume Federalne Skupštine Ruske Federacije Leonid Slucki, prenosi TASS

On je dodao da "sporazumi sa Ukrajinom mogu zahtjevati parlamentarne napore, uključujući ratifikaciju".

Slucki nije isključio mogućnost održavanja još nekoliko rundi pregovora sa ukrajinskom delegacijom.

"Sporazumi između Ruske Federacije i Ukrajine biće fiksirani na najvišem nivou u bliskoj budućnosti", rekao je Slucki.

Ukrajinska delegacija nije dobila rezultate koje je očekivala i nastaviće dijalog u trećoj rundi pregovora, rekao je član pregovaračkog tima Ukrajine Mihail Podoljak, prenosi TASS:

"Strane su postigle razumijevanje o zajedničkom obezbjeđivanju humanitarnih koridora uz privremeni prekid vatre", istakao je Podoljak.

Podoljak je rekao da će treća runda pregovora između Ruske Federacije i Ukrajine ponovo biti održana u Bjelorusiji početkom sljedeće sedmice, prenosi Belta.

On je precizirao da će "Ruska Federacija i Ukrajina uskoro stvoriti kanale komunikacije i interakcije za organizaciju humanitarnih koridora".

Borimo se sa neonacistima čiji su se preci u Drugom svjetskom ratu borili sa Hitlerom. Ti neonacisti vlastitu populaciju koriste kao živi ljudski štit, poručio je Vladimir Putin, predsjednik Rusije.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je razumno razgovarati, pa je na pres konferenciji pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak uz poruku "Ja ne grizem. Čega se plašite".

Zahtjeve Rusije saopštio je ministar spoljnih poslova zemlje Sergej Lavrov.

On je rekao da Rusija ima tri zahtjeva:

Ukrajina mora da "demilitarizuje i denacifikuje", da prizna Krim kao dio Rusije, koju je Moskva anektirala 2014, i da formalno prizna dvije oblasti Donjeck i Lugansk kao nezavisne države, što je Rusija učinila prije deset dana.

Ukrajina neće praviti nikakve ustupke u pregovorima sa Rusijom o pitanjima teritorijalnog integriteta, ali će se fokusirati na razgovore o humanitarnim koridorima, prekidu vatre i vraćanje na situaciju koja je postojala prije početka ruske agresije, izjavio je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba.

Ruski naftni gigant Lukoil pozvao je na prekid rata u Ukrajini, javlja AFP.

#BREAKING Russian oil giant Lukoil calls for halt to Ukraine war pic.twitter.com/lOPZ4YN6zW

Ukrajinska strana ima tri zahtjeva na kojima će insistirati tokom današnjih pregovora sa ruskom delegacijom.

Kako je istakao član pregovaračkog tima Ukrajine Mihail Podoljak, neophodan je trenutni prekid vatre, proglašenje primirja i formiranje humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz područja koja su stalno granatirana.

Oko 200 plaćenika iz Hrvatske pridružilo se bataljonu nacionalista u Ukrajini, izjavio je danas portparol ruskog Ministarstva odbrane, general-major Igor Konašenkov.

Konašenkov je rekao da je vojni ataše Ambasade Hrvatske u Moskvi pozvan danas na razgovor u rusko Ministarstvo odbrane i da mu je rečeno da je Rusija upoznata o dolasku plaćenika, prenosi TAS S.

"Samo protekle nedjelje oko 200 plaćenika iz Hrvatske stiglo preko Poljske i pridružilo se jednom od bataljona nacionalista na jugoistoku Ukrajine", rekao je Konašenkov, a prenosi TAS S.

Kako je naveo, vojni ataše obaviješten je o nelegalnim aktivnostima hrvatskog državljanina Denisa Selera, koji je, kako je rekao, učestvovao u borbenim operacijama na jugoistoku Ukrajine 2015. godine, a sada je formirao grupe hrvatskih plaćenika za slanje u Ukrajinu.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla da Rusija očekuje da će pregovori sa Ukrajinom dovesti do brzog rešenja situacije i uspostavljanju mira u Donbasu.

"Regrutovanje učesnika ilegalnih protesta u Donbas teško je moguće, jer je vojna služba privilegija, a ne kazna", smatra sekretar predsjednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov, prenosi TAS S.

"Na razgovorima, Kijev će raditi na stvaranju humanitarnih koridora, prekidu vatre i vraćanju situacije pre početka specijalne operacije", rekao je Kuleba, prenosi TAS S.

Počela je druga runda pregovora između ruske i ukrajinske delegacije, piše bjeloruska agencija Belta.

Iako su u jednom trenutku Ukrajinci rekli da ne žele pregovarati u Beloveškoj šumi, razgovor će se održati upravo ondje.

Ukrajinski parlament odobrio je zakon kojim se dozvoljava zaplijena imovine u Ukrajini koja se nalazi u vlasništvu Rusije ili ruskih državljana zbog invazije koju je pokrenula Rusija.

Usvojeni zakon nalaže da vlada može da predloži Savjetu bezbjednosti koju imovinu da konfiskuje, nakon čega će Savjet dati saglasnost da ona pređe u državnu imovinu, prenio je Rojters.

15.25 - Zaharova: Američke službe ne štede ukrajinski narod

"Taktika pregovora kijevskog režima i ruske strane pokazuje da američke obavještajne službe ne štede ukrajinski narod", rekla je Marija Zaharova, prenosi TAS S.

Predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lejen, danas je ponovila poziv za prekid ruske invazije na Ukrajinu uz ocjenu da je EU spremna na dodatne sankcije u slučaju eskalacije, ali i da se prirpema za moguće uzvratene mjere Moskve.

"Pored naše nedvosmislene podrške Ukrajini, mi namećemo i snažne sankcije protiv Rusije. Naš cilj je da umanje kapacitete Kremlja da vodi rat protiv svog susjeda. Ova invazija mora da se zaustavi", poručila je Lejen na Tviteru.

Na mjesto pregovora s Rusijom u Beloveškoj pušči ukrajinska delegacija doputovalo je helikopterom, izvijestio je dopisnik TASS-a sa mjesta događaja.

Ambasada Srbije u Ukrajini danas je privremeno zatvorena zbog zaštite bezbjednosti osoblja, koje će nastaviti da posao obavlja iz Beograda do sticanja uslova za povratak, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Vladimir Putin, predsjednik Rusije, rekao je danas Emanuelu Makronu, predsjedniku Francuske, da će ciljevi ruske operacije u Ukrajini - njena demilitarizacija i neutralni status - biti postignuti u svakom slučaju, saopštio je Kremlj.

"Ukrajinska delegacija letjela je helikopterima na pregovore sa Ruskom Federacijom", rekao je savjetnik šefa kabineta Zelenskog.

Takođe, ukrajinska delegacija je navela da će pregovore sa Ruskom Federacijom početi "za par sati", prenosi TAS S.

Makron je imao telefonski razgovor sa Putinom, zatim sa Zelenskim, navodi AFP. Makronov telefonski razgovor sa Putinom trajao je sat i po, prenose mediji pozivajući se na Jelisejsku palatu.

"Ruska delegacija u Belorusiji još čeka ukrajinske pregovarače, kojima se očigledno ne žuri", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kao što znate, naša delegacija je već bila tamo sinoć. Očekivali smo ukrajinske pregovarače sinoć, očekivali smo ih jutros, i iskreno, još čekamo. Ukrajinski pregovarači očigledno ne žure. Nadajmo se da će danas stići tamo", rekao je Peskov novinarima.

Moskva ima razloga da vjeruje da ukrajinska delegacija namjerno odugovlači pregovore, dodao je on, ne navodeći detalje.

Kremlj je danas pohvalio ruske vojnike koji se bore u Ukrajini, nazivajući ih herojima koji će ući u istoriju zajedno s vojnicima koji su pobijedili nacističku Njemačku.

Kremlj je odbacio glasine o planovina Rusije da uvede ratno stanje, prenosi Rojters.

Ruski predsjednik Vladimir Putin održaće danas sjednicu ruskog Savjeta bezbjednost, najavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Nova runda pregovora ukrajinske i ruske delegacije trebalo bi da počne u 15 časova po lokalnom vremenu (13 časova po našem) u Brestsokj oblasti", rekao je šef ruske delegacije Vladimir Medinski.

⚡️Discussions with the #Ukrainian delegation can start at 15.00, - #Medinsky.