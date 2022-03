Ruska vojna operacija u Ukrajini; Pet poginulih u napadu na TV toranj, "Rusija varvarska" (UŽIVO)

MOSKVA - Šesti je dan vojne operacije koju Rusija sprovodi u Ukrajini. Ambasador Ukrajine u Kraljevini Holandiji Vsevolod Čencov saopštio je da je predao zahtjev Ukrajine za prijem u EU Filipu Leglizu Kosti, stalnom predstavniku Francuske u EU, koja predsjedava Savjetom EU. "Prijava je registrovana. Proces je počeo", napisao je Čencov na Twitteru. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je juče zahtjev za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji, izjavio je zamjenik šefa kabineta predsjednika Ukrajine Andrij Sibiga.

18.57 - U petak specijalna sjednica NATO zbog situacije u Ukrajini

Ministri spoljnih poslova država članica NATO-a održaće u petak specijalnu sjednicu, a glavna tema biće situacija između Rusije i Ukrajine. Sastanak će biti održan u sjedištu NATO-a u Briselu.

18.38 - Velika Britanija najavila nove sankcije Rusiji

Kako prenosi britanski Skaj njuz, Velika Britanija dodala je još dvije mjere svom paketu sankcija Rusiji.

Naime, Velika Britanija će zamrznuti sredstva Ruskog fonda za direktna ulaganja i sredstva njegovog izvršnog direktora Kirila Dmitrijeva.

Ruski fond za direktna ulaganja, objašnjava Skaj njuz, stvorila je ruska vlada sa ciljem privlačenja stranih investitora u Rusiju.

18.34 - Džonson: Suspenzija Rusije iz SB UN teško izvodljiva

Britanski premijer Boris Džonson rekao je danas da je suspenzija članstva Rusije u Savjetu bezbjednosti UN težak zadatak, s obzirom na specifičnosti te organizacije.

"Zaista je teško napraviti bilo kakve promjene u strukturama UN bez glasanja. Rusija ima veto u Savjetu bezbjednosti. Ne možemo da promijenimo pravila bez pristanka Rusije", rekao je Džonson na konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom i premijerkom Estonije Kajom Kalas u Talinu, prenosi Interfaks.

Džonson je tako odgovorio na pitanje novinara o ideji da se suspenduje članstvo Rusije u Savjetu bezbjednosti UN zbog događaj u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je danas da Rusija mora da prestane sa bombardovanjem ukrajinskih gradova prije otpočinjanja pregovora o potpunom prekidu vatre, a nakon što prva runda razgovora dvije strane ove nedjelje nije donijela rezultate.

Cijene nafte su snažno porasle danas, podstaknute strahom od poremećaja u snabdijevanju zbog ukrajinske krize i zapadnih sankcija prema Rusiji, pri čemu ni razgovori o koordinisanom stavljanju u promet sirove nafte iz globalnih rezervi nisu uspjeli da ublaže bojazan od potencijalnih nestašica.

18.03 - Lukašenko: Nijedna vojna jedinica nije se pomjerila iz baza

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da se nijedna od vojnih jedinica njegove zemlje nije pomjerila iz svojih baza, ali da bi ta zemlja mogla da mobiliše stanovnike za dva do tri dana u slučaju opasnosti, javlja agencija Belta.

Lukašenko je rekao da je zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina da rasporedi dodatni raketni sistem S-400 zapadno od Minska, izvijestila je novinska agencija RIA, pozivajući se na novinsku agenciju Belta.

Bjeloruski predsjednik je dodao da je ovaj raketni sistem potreban za odbranu teritorije Bjelorusije, prenio je Rojters.

17.56 - Kijev o napadu na TV toranj: "Rusija - varvarska"

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je Rusiju "varvarskom" zbog napada na televizijski toranj u Kijevu.

Ukrajinsko ministarstvo saopštilo je da su ruske snage pucale na televizijski toranj.

"Ruski zločinci se u svom varvarstvu ne zaustavljaju ni pred čim. Rusija - varvarska", navelo je Ministarstvo.

Prema navodima ukrajinske Hitne službe, pet osoba je poginulo, a pet je ranjeno u napadu na televizijski toranj u Kijevu.

17.50 - Pogođen Babin Jar, memorijal Holokausta

Rusija pogađa Babin Jar, memorijal Holokausta. Šef predsjedničkog kabineta Andrij Jermak rekao je da je projektil pogodio Babin Jar, spomen-mejsto Holokausta, kada je 1941. godine izvršen masakr nad jevrejskim stanovništvom u Kijevu.

Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Poslanici jednoglasno pozivaju na sankcije.

Američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je pred Savjetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija da se ruski "zločini u Ukrajini povećavaju iz sata u sat" i da se gađaju bolnice, škole i stambene zgrade.

17.24 - Šolc očekuje dalje sankcije protiv Rusije: "Krvoproliće mora biti okončano"

Njemački kancelar Olaf Šolc izrazio je danas uvjerenje da će EU uvesti još sankcija protiv Rusije, jer, kako kaze, doći će do dalje eskalacije situacije u Ukrajini, te jenaglasio da su sankcije protiv Rusije delotvorne i da će sigurno negativno uticati na ekonomski razvoj te zemlje.

"Ukrajina se bori za preživljavanje. Ovo što imamo je dramatično vrijeme", rekao je Šolc.

On je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da odmah prekine ratna dejstva, povuče ruske trupe i vrati se dijalogu.

"Krvoproliće mora biti končano", poručio je i premijer Luksemburga Gzavije Betel na zajedničko konferenciji za štampu.

Prema njegovim riječima "Putinov rat protiv Ukrajine je rat protiv slobode i vrijednosti koje zastupa Evropa".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u emotivnom obraćanju danas Evropsku uniju da dokaže da je stala na stranu Ukrajine u njezinom ratu s Rusijom.

Evroparlamentarci, od kojih su mnogi nosili majice s ukrajinskom zastavom i natpisom #standwithUkraine, plavo-žute šalove ili marame, obraćanje Zelenskog dočekali su dugim pljeskom.

16.54 - Objavljena mapa borbi Rusije i Ukrajine

Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je danas mapu na kojoj je prikazano gdje se odvijaju borbe između Ukrajine i Rusije u okviru vojne operacije.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 March 2022 Find out more about the the UK Government's response: https://t.co/94E5eEDqiw #StandWithUkraine pic.twitter.com/ecJXd47FuJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 1, 2022

16.49 - Ukrajina potvrdila: Možemo da napadnemo Bjelorusiju

Ukrajina može da izvede preventivni raketni udar na Bjelorusiju ako glavnokomandujući donese odluku, izjavio je sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Aleksej Danilov.

"Naše trupe trenutno uništavaju rusku vojnu opremu i resurse koji su danas dostupni u našoj zemlji. Ako bude potrebno, ako bude donijeta odluka vrhovnog komandanta, ona će biti prihvaćena", rekao je on na TV kanalu Ukrajina 24.

Upitan da li bi Ukrajina nanijela preventivni udar na Bjelorusiju ako predsjednik Ukrajine, vrhovni komandant Volodimir Zelenski, donese odluku, Danilov je rekao: "Naravno".

16.45 - DNR: Ukrajina granatirala rudnik, 33 rudara zarobljena u oknu

Granatiranje ukrajinske vojske ostavilo je bez struje rudnik uglja u Donjecku i 33 rudara zarobljena pod zemljom, saopšteno je danas iz ministarstva industrije, rudarstva i energetike Donjecke Narodne Republike (DNR).

"Rudnik Zasjadko ostao je bez struje u 15.35 poslije ukrajinskog granatiranja, a čak 33 rudara su ostala zarobljena pod zemljom", navodi se u zvaničnom saopštenju ministarstva, prenosi TAS S.

Misija DNR u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prpekida vatre saopštila je ranije danas da je ukrajinska vojska u 14.10 ispalila deset mina na Donjeck i osam granata kalibra 120 mm u 15.10.

16.34 - Gađan TV toranj u Kijevu

Kijevski TV toranj visok 385 metara je, prema navodima više izvora, gađan ruskim raketama.

Slike na društvenim mrežama, čija autentičnost nije utvrđena, prikazuju dim koji se diže oko antene za emitovanje i kaže da su ukrajinski TV kanali prestali da emituju.

Na snimku koji se dijeli društvenim mrežama tvrdi se da su u prijestonici odjeknule najmanje dvije jake eksplozije.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je danas upozorenje da će preciznim oružjem zadati udare na objekte koje Ukrajina koristi za informacione napade na Rusiju.

"Pozivamo građane Ukrajine koji žive u blizini relejnih čvorova, da napuste svoje domove", saopštilo je ranije rusko Ministarstvo odbrane.

Prema ruskom Ministarstvu odbrane, informacione napade na Rusiju "sprovode Centar za informaciono-psihološke operacije (IPSO) Oružanih snaga Ukrajine zajedno sa jedinicama za sajber operacije SBU". Za ovo se koriste hardverski i softverski sistemi i komunikacioni objekti.

16.33 - Džonson: Nećemo se boriti protiv Rusa u Ukrajini

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da se britanske trupe neće boriti protiv ruskih snaga u Ukrajini i da su nedavno upućena pojačanja čvrsto unutar granica članica NATO-saveza.

"To su samo odbrambene mjere, koje su esencija NATO-saveza već duže od 70 godina. Želim da budem krisalno jasan sa tim u vezi - mi se nećemo boriti protiv ruskih snaga u Ukrajini i naša pojačanja su, poput ostalih pojačanja, ovdje u Tapi (u Estoniji) čvrsto unutar granica NATO-članica, koje na to imaju pravo", rekao je Džonson.

Britanski premijer je dodao da ruski predsjednik Vladimir Putin griješi ako misli da će potisnuti NATO nazad i dodao da će "Putin dobiti više NATO-saveza, a ne manje".

Ukrajinska vojska je rasporedila više raketnih bacača, topova i minobacača velikog kalibra na mjestima na kojima koristi civile kao živi štit, izjavio je danas ministar odbrane Ruske Federacije Sergej Šojgu.

Crna Gora se pridružila svim restriktivnim mjerama među kojima je osam paketa individualnih i ekonomskih sankcija koje je Evropska unija usvojila protiv Rusije, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova.

16.12 - Indijski student poginuo u Harkovu

Indijski student (21) je poginuo u jutrošnjem granatiranju Harkova, dok ruska vojska pojačava napade na drugi po veličini grad u Ukrajini, saopštilo je indijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Oko 8.000 Indijaca vratilo se kući iz Ukrajine tokom prethodnih nekoliko sedmica, a blizu 1.400 evakuisano je u šest specijalnih letova iz zemalja koje se graniče sa Ukrajinom nakon početka sukoba prošle sedmice.

Počelo je puštanje srpskih kamiona iz Ukrajine u Rumuniju, koji su od četvrtka bili "zarobljeni" na graničnom prelazu "Ðakovo", rekao je Tanjugu generalni sekretar poslovnog udružnja Međunarodni transport Aleksandar Spasić.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba izjavio je danas da je Ukrajina u pregovorima sa saveznicima o tome kako da podrži svoju protivvazdušnu odbranu.

Kuleba je to rekao odgovarajući na pitanje da li NATO treba da uspostavi zonu zabrane letova kako bi pomogao Ukrajini nakon ruske vojne intervencije u toj zemlji.

15.54 - Francuska šalje dodatnu pomoć Ukrajini

Francuska će poslati Ukrajini dodatnih 100 miliona evra finansijske i humanitarne pomoći, saopštilo je francusko ministarstvo spoljnih poslova.

15.47 - Poznata lokacija sutrašnjih pregovora

Druga runda pregovora između Rusije i Ukrajine biće održana sutra u oblasti Beloveške puče.

15.29 - Bojkot govora Lavrova na sjednici Savjeta UN

Više od 100 diplomata iz oko 40 zapadnih zemalja i njihovih saveznika, uključujući Japan, napustilo je danas govor ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na najvišem forumu UN za ljudska prava u znak protesta zbog ratnog sukoba u Ukrajini.

Bojkot od strane izaslanika Evropske unije, SAD, Velike Britanije i drugih ostavio je samo nekoliko diplomata u prostoriji, među kojima je bio ambasador Rusije pri UN u Ženevi, Genadija Gatilova, bivšeg zamjenika Sergeja Lavrova, prenosi Rojters.

Među delegacijama koje nisu napustile govor šefa diplomatije Ruske Federacije bile su sirijska, kineska i iz Venecuele.

Lavrov se obraćao Savjetu za ljudska prava UN video linkom, nakon što je otkazao posjetu, jer su mu države EU blokirale let avionom, saopštila ruska misija u Ženevi.

15.27 - Zelenski razgovarao sa Šolcom

Predsednik Ukrajine je saopštio da je razgovarao sa njemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

"Razgovarali smo o napadu rusije na stambena područja u gradovima Ukrajine tokom mirovnih pregovora. Naglašena je potreba da se zatvori nebo iznad Ukrajine, i da se ubrza prijem Ukrajine u EU", naveo je Zelenski u svom tvitu.

Had a phone conversation with Chancellor @OlafScholz. Spoke about Russia's shelling of residential neighborhoods in Ukrainian cities during peace talks. Emphasized the need to close the sky over. The work on Ukraine's accession to the #EU needs to be accelerated. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Rat se vratio u Evropu, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen na vanrednoj sjednici Evropskog parlamenta posvećenoj napadu Rusije na Ukrajinu i poručila da je u pitanju "trenutak istine za Evropu", kao i da je Evropa spremna da plati cijenu sankcija, jer je sloboda neprocjenjiva.

Rusija je upozorila Ukrajinu da će biti napada na ciljeve na području Kijeva.

"Ruske snage će napasti objekte Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU) i 72. Centar za informativno-psihološke operacije (PSO) u Kijevu", upozorilo je u utorak rusko Ministarstvo odbrane.

Šef dipolomatije EU, Žosep Borel kaže da je trenutak invazije Rusije na Ukrajinu i preuzimanje odgovornosti EU za postojeće izazove, trenutak "rađanja geopolitičke Evrope".

14.22 - Mediji: Nastavak pregovora Rusije i Ukrajine u srijedu

Pregovori ruske i ukrajinske delegacije biće nastavljeni sutra, javlja TAS S.

Kako navodi, pozivajući se na ukrajinski list Zjerkalo nedeli, nova runda pregovora zakazana je za 2. mart.

Bjeloruski politikolog Jurij Voskresenski rekao je za RIA Novosti da će članovi delegacija Rusije i Ukrajine večeras početi da pristižu u Bjelorusiju, kako bi učestvovali u drugoj rundi pregovora.

On je dodao da će pregovori biti održani na poljsko-bjeloruskoj granici.

Prva runda pregovora održana je juče, a razgovori su trajali pet sati.

14.03 - Rusija privremeno zabranila strancima da prodaju imovinu

Rusija će uvesti privremene mjere zabrane stranim investitorima koji žele da prodaju imovinu kako bi osigurala da donesu promišljenu odluku, a ne da donose odluku pod političkim pritiskom, izjavio je danas ruski premijer Mihail Mišustin.

"U trenutnoj situaciji sa sankcijama strani preduzetnici su primorani da se ne rukovode ekonomskim faktorima, već da donose odluke pod političkim pritiskom. Kako bi se biznisima dala šansa da donesu promišljenu odluku, pripremljena je predsjednička naredba o uvođenju privremenih ograničenja na izlazak iz ruske imovine", rekao je Mišustin na sastanku vlade, a prenosi Rojters.

Mišustin nije naveo detalje.

Ovo je posljednji u nizu koraka koji je Rusija preduzela kao odgovor na sve oštrije sankcije Zapada, koje se uvode od početka ruske vojne intervencije u Ukrajini prošle nedjelje.

13.47 - Izaslanik Kijeva u UN: Ako Ukrajina ne preživi, neće ni svjetski mir

Ukrajina i zapadne zemlje apelovale su na specijalnoj sjednici Generalne skupštine UN na međunarodnu zajednicu da podrži nacrt rezolucije GS UN kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu i poziva na momentalni prekid vatre.

"Ovo je istorijski momenat. Mnogo puta u prošlosti je međunarodna zajednica bila slijepa ili sporo reagovala na tragedije koje su u toku. Cijenu toga su plaćale generacije. Ne smijemo ponovo da napravimo istu grešku i moramo nešto da preduzmemo", izjavio je ambasador EU pri UN Olof Skog, a prenosi Glas Amerike.

Zapad i Ukrajina tvrde da rat prijeti principima UN i međunarodnom poretku.

"Ako Ukrajina ne preživi, neće ni međunarodni mir, ni UN, nemojte imati iluzije. Ako Ukrajina ne preživi, nemojte se čuditi da sljedeća padne demokratija", poručio je ukrajinski predstavnik u UN Sergi Kislitja.

Ruski izaslanik u UN Vasilij Nebenzja izjavio je da Moskva djeluje u samoodbrani, a za invaziju je rekao da predstavlja odbranu principa Povelje UN.

"Štitimo sebe od nacionalističke prijetnje, ali Rusija želi i da zaštiti principe Povelje UN na tlu Donbasa i Ukrajine, i osigura da naredne generacije ne nose teret rata", izjavio je Nebenzja, negirajući istovremeno da ruske snage gađaju civile.

Kineski izaslanik Žang Džun poručio je da je "situacija otišla do tačke koju Kina ne želi".

"Hladni rat je odavno završen. Treba napustiti mentalitet Hladnog rata baziran na blokovskoj konfrontaciji. Ništa se ne može dobiti od novog Hladnog rata, a svi su na gubitku. Naša je pozicija da treba poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja, kao i principe Povelje UN".

Predstavnik Kine je pozvao sve strane u ukrajinskom sukobu na uzdržanost i istakao da sukob može biti riješen dijalogom.

On je istakao da svjetska zajednica treba da doprinese stvaranju povoljnih spoljnih uslova za političko rješenje i da izbjegne zaoštravanje tenzija.

Predstavnica SAD u UN će se obratiti na kraju debate Generalne skupštine.

Očekuje se da će se oko 100 zemalja obratiti Generalnoj skupštini, koja bi, kako se očekuje, sutra trebalo da glasa o nacrtu rezolucije o ruskoj agresiji na Ukrajinu.

Da bi se usvojila rezolucija potrebno je da za nju glasa dvije trećine članica UN.

Savjet bezbjednosti sazvao je za juče rijetku hitnu sjednicu 193 članice Generalne skupštine UN o napadu Rusije na Ukrajinu.

Glasanje 15 članica Savjeta bezbjednosti bilo je proceduralno, tako da Rusija nije mogla da uloži veto.

Rezolucija o sazivanju sjednica Generalne skupštine UN usvojena je sa 11 glasova "za". Rusija je glasala protiv, a Kina, Indija i Ujedinjeni Arapski Emirati bili su uzdržani.

Rusija je u petak uložila veto na nacrt rezolucije, u kojoj je Savjet bezbjednosti UN pozvao na hitno obustavljanje, kako je navedeno, "ofanzive u Ukrajini".

Rezolucije Generalne skupštine UN nisu obavezujuće, ali imaju određenu političku težinu.

Od 1950. godine do danas hitne specijalne sednice Generalne skupštine sazivane su samo 10 puta.

13.18 - Britanija zakonom zabranila ulazak ruskim brodovima

Velika Britanija saopštila je danas da je usvojila zakon kojim se zabranjuje ulazak u njene luke svim brodovima koji imaju bilo kakve veze sa Rusijom.

"Upravo smo postali prva nacija koja je usvojila zakon koji uključuje potpunu zabranu ulaska u britanske luke svim brodovima koji imaju bilo kakve veze sa Rusijom", poručio je na Twitteru britanski ministar saobraćaja Grant Šaps, prenosi agencija Rojters.

Velika Britanija juče je naredila svojim lukama da blokiraju sve brodove koji su pod ruskom zastavom ili se veruje da su registrovani, da su u vlasništvu ili pod kontrolom bilo koje osobe povezane sa Rusijom.

13.17 - Mišel: Biće teška odluka

Šarl Mišel, predsjednik Evropskog savjeta, rekao je da je primljen zahtjev Ukrajine da postane članica EU, te da je sada na Evropskoj komisiji i na zemljama članicama da na taj zahtjev odgovore, ali je dodao da će to biti "teška odluka" s obzirom na to da, kako je rekao, postoje različita razmišljanja o toj temi unutar EU.

"Moraćemo donijeti jasne i čiste odluke o tome", rekao je on.

13.14 - Diplomate bojkotovale govor Lavrova na sjednici Savjeta UN

Više desetina diplomata Evropske unije, Sjedinjenih Država i Britanije napustilo je danas sjednicu Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava tokom obraćanja ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, javlja Rojters pozivajući se na jednog neimenovanog svjedoka.

Lavrov se obratio Savjetu UN-a putem video-linka.

On je prethodno otkazao svoje prisustvo, jer je Evropska unija, prema tvrdnjama ruske misije u Ženevi, blokirala trasu njegovog leta.

Tanjug AP

12.59 - Zelenski: Očekujemo da Ukrajina postane članica EU

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, je u govoru Evropskom parlamentu putem video-linka izjavio da od EU očekuje da taj parlament prihvati ukrajinski zahtjev da Ukrajina postane članica EU.

On je istakao da vojska Rusije i dalje napada na njegovu zemlju, i istakao da ima mnogo civilnih žrtava.

"Predsjednik Putin će reći da je to vojna operacija, ali juče su ubijena naša djeca. Kakav su oni cilj, ubijeno je 16 ljudi", rekao je on.

Rekao je da su Ukrajinci motivisani da se bore za slobodu i pravdu i da se bore za preživljavanje.

"Mi se borimo takođe da budemo ravnopravni u EU. Želio bih da danas pokažemo da smo mi dio EU i EU će biti znatno jača s nama. Mi smo dokazali našu snagu", rekao je Zelenski i zatražio da EP pokaže da je sa Ukrajinom i da imaju evropske vrijednosti, izvještava novinar "Nezavisnih" Dejan Šajinović.

12.55 - Evropski parlament podržao zahtjev Ukrajine

Evropski parlament će od Međunarodnog suda pravde tražiti da se pokrenu suđenja za ratne zločine koji su počinjeni tokom rata u Ukrajini, rekla je Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta na sjednici posvećenoj situaciji u Ukrajini, na kojoj se očekuje i obraćanje predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenovskog.

Evropski parlament, kako je rekla, najoštrije osuđuje rusku vojnu agresiju, i izražava saučešće za sve koji su ubijeni ili pate u tom ratu.

Evropski parlament, kako je istakla, pozdravlja zahtjev Ukrajine da postane članica EU i ističe da će raditi na ostvarenju tog cilja.

Takođe, najavila je zabranu predstavnicima Kremlja da uđu u Evropski parlament, a naglasila je da EP traži da se ruskim oligarskima zabrani pristup u EU, te da se EU odrekne ruskog gasa.

Ambasador Austrije pri UN u Njujorku Aleksander Maršik doveo je u pitanje pravo na veto Rusije u Savjetu bezbjednosti svjetske organizacije.

"Pravo na veto pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti je utemeljeno u Povelji UN. Ali ono važi za obavezu očuvanja osnova UN", rekao je on u govoru na vanrednom zasjedanju Generalne skupštine UN.

12.14 - Zelenski: Ruski napadi na Harkov su državni terorizam

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ruski artiljerijski napadi na Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, predstavljaju državni terorizam i pozvao je međunarodnu zajednicu da to prepozna.

"Teror ima za cilj da nas slomi, da slomi naš otpor", rekao je Zelenski u video obraćanju na društvenim mrežama.

On je ocijenio da su Kijev i Harkov glavne mete Rusije, prenosi Rojters.

12.00 - Šojgu: Ruska vojska nastavlja aktivnosti do ostvarivanja ciljeva

Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu izjavio je danas da će ruska vojska nastaviti vojnu operaciju u Ukrajini do ostvarivanja svojih ciljeva, a da je glavni zadatak zaštita Rusije od spoljne vojne prijetnje sa Zapada.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija nikada neće zbog sankcija Zapada promijeniti svoj stav o Ukrajini.

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da su svi sistemi protivvazdušne odbrane u toj zemlji stavljeni u stanje gotovosti, kako bi, kako je rekao, "bili spriječeni napadi u leđa ruskim snagama".

On je dodao da bjeloruska vojska ne učestvuje u neprijateljstvima u Ukrajini i da to neće činiti ni ubuduće.

11.11 - YouTube blokirao kanale RT-a i Sputnjika u Evropi

Video-servis YouTube je blokirao kanale ruskih državnih medija RT-a i Sputnjika širom Evrope zbog situacije u Ukrajini, saopštila je danas ta kompanija koja je u vlasništvu američkog tehnološkog giganta Googlea.

Rečeno je i da takva odluka odmah stupa na snagu, prenosi agencija Rojters.

"Biće potrebno vrijeme da se naši sistemi u potpunosti preoblikuju. Naši timovi nastavljaju da prate situaciju danonoćno kako bi preduzeli brzu akciju", naveo je portparol YouTubea u saopštenju.

Takve mjere su uslijedile nakon sličnih akcija Facebookove matične kompanije MetaPlatforms, koja je saopštila juče da će ograničiti pristup televizijskoj mreži RT i novinskoj agenciji Sputnjik na svojim platformama širom Evropske unije.

I kompanija Twitter je najavila da će smanjiti vidljivost tvitova koji sadrže informacije ruskih medija koji su pod kontrolom države.

11.05 - Orban: Sriječiti uplitanje Mađarske u sukobe u Ukrajini

Premijer mađarske Viktor Orban obratio se danas ambasadorima Mađarske i poručio da je primarni cilj da se spriječi da ta zemlja bude "upletena" u rat Ukrajine i Rusije.

Orban je uoči sastanka s ambasadorima razgovarao s ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom i državnim sekretarom ministarstva spoljnih poslova, izjavio je predstavnik za medije mađarskog premijera Bertlan Havasi, prenosi agencija MTI.

Orban je rekao da Mađarska učestvuje u naporima Evropske unije da se stvore uslovi za mir, ali je i potvrdio da Mađarska neće slati oružje ili trupe u Ukrajinu i neće dovoditi u rizik živote Mađara.

10.44. Zelenski se obraća Evropskom parlamentu

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski i predsjednik Vrhovne Rade Ukrajine Ruslan Stefančuk govoriće u utorak na vanrednoj plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, objavila je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.

Plenarna sjednica Evropskog parlamenta biće održana u 12.30, a na njoj će se govoriti o akcijama Rusije u Ukrajini, rekla je Metsola.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba apelovao je danas na međunarodnu zajednicu da pojača pritisak i potpuno izoluje Rusiju nakon, kako je rekao, "varvarskog napada ruskih snaga na Harkov".

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

9.57 - Mariupolj opkoljen, ruska strana obećala humanitarni koridor

Oružane snage Ruske Federacije i Narodna milicija Donjecke Narodne Republike organizuju dva humanitarna koridora za izlazak civila iz Mariupolja, saopštio je zamjenik načelnika Odjeljenja narodne milicije Donjecka Eduard Basurin.

"Za sve civile koji su izrazili želju da privremeno odu na bezbjedno mjesto, Oružane snage Ruske Federacije zajedno sa donjeckom milicijom organizuju dva humanitarna koridora", rekao je Basurin.

Prema Basurinovim riječima, Mariupolj će do 2. marta biti potpuno opkoljen.

"Garantujemo bezbjednost kretanja na dionicama auto-puta E58, u pravcima kako ka Zaporoškoj oblasti, tako i prema teritoriji Ruske Federacije", rekao je Basurin, piše Izvestija.

9.47 - Iran: Ukrajina je žrtva krize koju su stvorile SAD

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je izjavio danas da je Ukrajina žrtva krize koju su stvorile Sjedinjene Američke Države.

On je, takođe, rekao da njegova zemlja podržava okončanje rata u Ukrajini, ali je napomenuo da se uzroci sukoba moraju priznati, prenosi agencija Rojters. Hamnei je poručio i da je ukrajinska kriza "pokazala da se Sjedinjenim Državama ne može vjerovati".

9.16 - "Noć u Kijevu bila mirna"

Kijevska gradska državna uprava objavila je na svojoj zvaničnoj stranici da je noć 1. marta u glavnom gradu i na periferiji grada protekla je tiho, a bilo je nekoliko sukoba, saopštio je prvi zamjenik predsjednika KSCA Nikolaj Povoroznik.

Dodao je da gradske službe trenutno opremaju zaštitne objekte na ulazima u glavni grad. Gradska infrastruktura je u funkciji, sa svjetlom, grijanjem i vodom. Bolnice rade u intenzivnom režimu i opremljene su svime što je potrebno.

"Od 08.00 ujutro na trasama je krenuo kopneni prevoz. Radiće rute na kojima je moguće obezbijediti prevoz. Način rada metroa i kopnenog saobraćaja biće objavljeni na sajtu Kijevske gradske državne uprave", naglasio je Nikolaj Povoroznik.

On je podsjetio da je policijski čas prestao u 7 sati, a trgovine i apoteke počele su da se otvaraju u 8 sati.

8.52 - Ukrajinska pivara umjesto piva počela proizvoditi Molotovljeve koktele

Radnici pivare Pravda u najvećem gradu zapadne Ukrajine Lavovu umjesto piva počeli su proizvoditi Molotovljeve koktele.

8.41 - OEBS napušta grad Donjeck

Sva vozila posmatračke misije OEBS-a napuštaju grad Donjeck, rekao je danas zvaničnik Donjecke Narodne Republike (DNR) Ruslan Jakubov, prenosi TASS.

Očevici su izjavili da je konvoj od četrdesetak vozila OEBS-a krenuo ka punktu Uspenka na granici DNR i Rusije.

Dopisnik TASS-a sa lica mjesta navodi da nedaleko od hotela "Park in" u Donjecku, gdje su posmatrači bili smješteni, nema više nijednog vozila OEBS-a.

Konvoj automobila posmatračke misije OEBS-a napustio je, takođe, i Lugansk u pravcu granice Rusije.

8.32 - Geraščenko: Granatiran centar Harkova

Savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko saopštio je jutros da su ruske snage granatirale Trg slobode u centru Harkova.

Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je jedna osoba poginula, a tri povrijeđene u jutrošnjem granatiranju Harkova, prenosi agencija Interfaks Ukrajina.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi eksplozija na centralnom trgu u Harkovu, gdje se nalazi zgrada Oblasne državne administracije.

8.27 - Basurin: Mariupolj će danas biti potpuno opkoljen

Portparol Narodne milicije samoproglašene Donjecke Narodne Republike Eduard Basurin izjavio je da će Mariupolj danas biti potpuno opkoljen.

Basurin je za TV Rusija 24 rekao da je potrebno je stvoriti humanitarni koridor oko grada da bi civili mogli da ga napuste, prenosi TASS.

Ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu oduzet je počasni crni pojas u tekvondou zbog napada njegove zemlje na Ukrajinu, saopštila je Svjetska tekvondo federacija.

8.02 - Mastercard blokirao vise ruskih banaka

Američka kompanija Mastercard je blokirala nekoliko finansijskih institucija unutar svoje mreže plaćanja kao rezultat sankcija uvedenih Rusiji, saopštila je ta kompanija.

U saopstenju se dodaje i da će Mastercard nastaviti da sarađuje sa regulatorima kako bi se pridržavao obaveza usaglašenosti, prenosi agencija Rojters.

8.01 - Erdoan i Lukašenko razgovarali o prekidu vatre u Ukrajini

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan je telefonom razgovarao sa bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom o razvoju situacije povodom ruskog napada na Ukrajinu, saopštila je danas kancelarija turskog predsjednika.

7.42 - Nebenzja: Rusija će odgovoriti na protjerivanje 12 diplomata

Rusija će odgovoriti na odluku SAD o protjerivanju 12 diplomata iz ruske misije pri Ujedinjenim nacijama, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

"Siguran sam da će uslijediti odgovor jer je to diplomatska praksa. To nije naš izbor, mi to nismo započeli", rekao je sinoć Nebenzja i dodao da nije na njemu da odlučuje kakav će biti odgovor Rusije, prenio je TASS.

SAD su naredile da 12 službenika ruske misije pri UN napuste zemlju do 7. marta.

"Rečeno nam je da je 12 ljudi iz ruske diplomatske misije proglašeno za persone non-grata i da oni moraju da napuste SAD do 7. marta", rekao je Nebenzja na konferenciji za novinare u Njujorku.

Istakao je da su time vlasti SAD "preduzele još jednu neprijateljsku akciju protiv ruske misije pri UN, grubo kršeći obaveze kao zemlje u kojoj se nalazi sjedište UN", prenio je Interfaks.

On je napomenuo da je riječ o diplomatama koje rade u sjedištu UN.

"SAD su upravo posjetile rusku misiju i uručile nam poruku koja nam nalaže da ispunimo ovaj zahtjev", rekao je Nebenzja.

7.37 - Psaki: Bajden neće slati američke trupe u Ukrajinu

Predsjednik SAD Džozef Bajden neće slati američke trupe u Ukrajinu da se bore s Rusijom, izjavila je sekretarka za stampu Bijele kuće Džen Psaki.

"Predsjednik je bio vrlo jasan kada je rekao da neće da šalje trupe u Ukrajinu da se bore s Rusijom", rekla je Psaki novinarima, prenio je TASS.

Ona je dodala i da bi uspostavljanje zone zabrane letenja iznad Ukrajine od strane američke administracije dovelo do direktnog sukoba s Rusijom.

"Zona zabrane letenja zahtijevala bi implementaciju i zahtijevala bi razmještanje američke vojske za sprovođenje te odluke, što bi bio direktan sukob, potencijalno direktan sukob i potencijalno rat sa Rusijom, što je nešto čega ne planiramo da budemo dio", rekla je ona, prenio je TASS.

Pojedini Ukrajinci tražili su od NATO uvodenje zone zabranjenog leta iznad istoka Ukajine, a onda i iznad cijele Ukrajine koju bi kontrolisao NATO.

7.30 - Evakuisano više od 132.000 ljudi

Iz Donjecke Narodne Republike (DNR) i Luganske Narodne Republike (LNR) od 18. februara u Rusiju je stiglo više od 132.000 ljudi, rekli su danas izvori iz ruskih bezbjednosnih agencija.

Prema posljednjim podacima, navode isti izvori, granicu Rusije iz DNR-a i LNR-a prešlo je više od 82.000 državljana Ukrajine, više od 49.000 državljana Rusije i 427 iz drugih država.

Medicinska pomoć pružena je za više od 4.300 evakuisanih mještana DNR i LNR, uključujući 1.600 djece. Više od 1.000 je zaraženo virusom korona, prenosi novinska agencija TASS.

Lideri LNR-a Leonid Pašečnik i DNR-a Denis Pušilin objavili su 18. februara evakuaciju svojih republika na teritoriju Rusije zbog sve veće prijetnje od neprijateljstava.

7.18 - Putin naredio zabranu deviznih kredita i novčanih transfera

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da se, kao uzrvatna mjera na ekonomske sankcije koje je Zapad uveo Moskvi, od danas uvede zabrana deviznih kredita i transfera novca ruskih građana van Rusije, saopšteno je iz Kremlja.

Putin je takođe potpisao zakon kojim se naređuje izvoznim kompanijama da prodaju 80 odsto svojih deviznih prihoda ostvarenih na svjetskom tržištu od 1. januara ove godine, prenio je Rojters.

O dešavanjima prethodnog možete pročitati OVDJE.