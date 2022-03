Ruska vojna operacija u Ukrajini: Počela treća runda pregovora (UŽIVO)

Dvanaesti je dan vojne operacije Rusije u Ukrajini. Ukrajinske snage bezbjednosti izvele su raketni napad na jedno skladište nafte u Lugansku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je upozorio ruske trupe da će njegove snage "do groba"progoniti svakog vojnika koji počini ratne zločine na teritoriji Ukrajine.

Kanada je najavila nove sankcije protiv 10 osoba bliskih ruskom rukovodstvu zbog "invazije Moskve na Ukrajinu", izjavio je danas premijer Kanade Džastin Trudo.

"Kanada danas najavljuje nove sankcije protiv 10 pojedinaca, saučesnika u ovoj neopravdanoj invaziji. Među njima su bivši i sadašnji visoki zvaničnici ruske vlade, oligarsi i pristalice ruskog rukovodstva", rekao je Trudo na konferenciji za novinare u Londonu, prenosi TAS S.

Prema riječima kanadskog premijera, imena ovih pojedinaca potiču sa liste koju je sastavio zatvoreni opozicioni lider Aleksej Navaljni.

"Rusija žali zbog toga što ni jedan humanitarni koridor u Ukrajini nije bio u potpunosti operativan", izjavio je danas Vladimir Medinski, šef ruske delegacije za pregovore sa Ukrajinom.

Na današnjem brifingu za novinare on je podsjetio da je na posljednjem sastanku, tokom druge runde pregovora, postignut dogovor da se otvore humanitarni koridori za izlazak civila iz gradova u kojima se vode oružani sukobi, prenos TAS S.

"Ruska strana je odmah sljedećeg dana bila spremna da otvori ove koridore", rekao je Medinski i podjsetio da je zbog toga bio uveden prekid vatre.

Njemački kancelar Olaf Šolc je izjavio danas da se snabdijevanje ruskim energentima ne može zamijeniti preko noći zbog čega je odlučeno da se poslovanje s ruskim kompanijama u ovoj oblasti nastavi.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tokom razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom da Evropska unija treba da utiče na vlasti u Kijevu i da ih natjera da poštuju humanitarno pravo, saopštila je danas pres služba Kremlja.

Treća runda pregovora ruske i ukrajinske delegacije počela je danas u Bjelorusiji, javlja Rojters pozivajući se na Interfaks.

Ukrajinska delegacija doputovala je, uz pomoć dva helikoptera, u Belovešku Pušču, javio je ranije ruski TAS S.

Prethodno je na mjesto održavanja pregovora stigla i ruska delegacija.

Prve dve runde pregovora održane su na teritoriji Bjelorusije 29. februara i 3. marta.

Načelnik službe za radiacionu, hemijsku i biološku zaštitu Oružanih snaga Rusije Igor Kirilov saopštio je da je u Lavovu, Harkovu i Poltavi navodno pronađeno 30 laboratorija za proizvodnju vojno- biološkog oružja.

Vladimir Putin je razgovarao s predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom o Ukrajini, a tokom razgovora je Putin pozvao EU da izvrši pritisak na vlasti u Kijevu.

Kremlj je u saopštenju dodao da se razgovaralo o humanitarnim aspektima situacije u Ukrajini i da je Putin obavijestio Mišela o razgovorima Rusije s ukrajinskim predstavnicima.

Ukrajinska delegacija stigla je u Bjelorusiju, gdje bi danas trebalo da bude održana treća runda pregovora s ruskom delegacijom, javlja bjeloruska agencija Belta, a prenosi Rojters.

Ukrajinska delegacija doputovala je, uz pomoć dva helikoptera, u Belovešku Pušču, dodaje ruska agencija TASS.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas da se situacija u Ukrajini pogoršava svakim danom i da će Francuska nastaviti da vrši pritisak na Rusiju kroz sankcije.

Lideri Evropske unije razgovaraće narednih dana o zahtjevu Ukrajine da se pridruži EU, saopštio je danas predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel.

"Solidarnost EU, prijateljstvo i pomoć bez presedana Ukrajini su nepokolebljivi. U naredim danima razgovaraćemo o zahtjevu Ukrajine za članstvo", naveo je Mišel na Twitteru.

Lideri EU trebalo bi da razgovaraju o ratu u Ukrajini i zahtjevu te zemlje da se pridruži EU tokom neformalnog samita u Parizu, koji je zakazan za četvrtak.

Premijer Velike Britanije Boris Džonson odbacio je mogućnost da London olakša vizni režim ukrajinskim izbjeglicama, rekavši da je Britanija darežljiva zemlja, ali da mora da provjerava ko sve ulazi.

Međunarodni sud pravde u Hagu završio je saslušanje po tužbi Ukrajine protiv Rusije.

Kako je navedeno iz suda, presuda će biti donesena što je prije moguće, prenosi agencija Rojters

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ukrajinski nacionalisti nastavljaju da sprečavaju povlačenje civila iz opasnih zona, saopštila je danas pres-služba Kremlja, nakon razgovora Putina i premijera Indije Narendre Modija.

"Vladimir Putin je informisao premijera Indije da, uzimajući u obzir pogoršanje humanitarne situacije, ruske oružane snage su proglasile danas zatišje i otvaranje humanitarnih koridora", navodi se u saopštenju koji je preneo TASS.

Pres-služba Kremlja dodaje da u isto vrijeme "nacionalističke grupe nastavljaju da ometaju povlačenje civila, među kojima su i strani državljani, iz zona sukoba, koristeći silu i pribjegavajući raznim oblicima provokacija".

Putin je rekao Modiju i da rusko vojno osoblje čini sve da evakuiše indijske državljane iz grada Sumija.

"Indijski studenti, koje su držali radikali u Harkovu, uspjeli su da napuste grad kao rezultat snažnog međunarodnog pritiska na kijevske vlasti. Rusko vojno osoblje pokušava na svaki način da evakuiše indijske državljane iz Sumija", dodaju iz Kremlja.

Kako iz Moskve navode, Modi je zahvalio ruskoj strani na mjerama koje je preduzela za povratak indijskih državljana kućama.

Rusija zahtijeva da Ukrajina obustavi vojne akcije, promijeni svoj ustav, očuva neutralnost, prizna Krim kao dio Rusije i prizna nezavisnost Donjecke i Luganske Narodne Republike, izjavio je danas za Rojters portparol Kremlja Dmitri Peskov.

On je rekao da je Rusija poručila Ukrajini da je spremna da obustavi vojne akcije momentalno ukoliko Kijev prihvati uslove Moskve.

Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i pregovarač te zemlje Mihailo Podoljak stigao je na novu rundu pregovora sa ruskom delegacijom.

On je na Twitteru objavio fotografiju nakon što je helikopterom sletio na destinaciju gdje će biti obavljena treća runda pregovora.

"Pregovori s Ruskom Federacijom. Treći krug. Početak u 16.00 sati po kijevskom vremenu. Delegacija nepromijenjena...", napisao je Podoljak na Twitteru.

Treća runda se, kao i prve dvije, održava u Bjelorusiji.

Po srednjeevropskom vremenu pregovori bi trebalo da počnu u 15 časova.

Ministri spoljnih poslova Ukrajine i Rusije, Dimitrij Kuleba i Sergej Lavrov, sastaće se u Antaliji između 11. i 13. Marta, saopštio je na Twitteru njihov turski kolega Melvut Čavašoglu.

Sastanak će se održati na marginama diplomatskog foruma u Antaliji.

"Kao rezultat inicijative našeg predsjednika i naših intenzivnih diplomatskih napora, ministri vanjskih poslova Rusije i Ukrajine su odlučili da se uz moje učešće okupe na margini Antalija diplomatskog foruma. Nadamo se da će to dovesti do mira i stabilnosti", napisao je Čavušoglu.

