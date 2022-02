Ruska vojna operacija u Ukrajini: Počinje treća runda pregovora (UŽIVO)

MOSKVA - Peti je dan vojne operacije koju Rusija sprovodi u Ukrajini. Svijet iščekuje pregovore delegacija Rusije i Ukrajine koji su zakazani za danas. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski noćas je u razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom rekao da su naredna 24 časa ključna.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija sastaje se zbog rata u Ukrajini. U uvodnom govoru, predsjednik Generalne skupštine Maldiva Abdula Šahid obnovio je svoj apel na hitan prekid vatre.

On je pozvao strane da iskoriste "rijetku" priliku za dijalog za "smislenu i brzu deeskalaciju" situacije.

Rješenje za Ukrajinu je moguće samo ako se uzme u obzir interes Rusije, rekao je Putin Makronu.

Putin je Makronu iznio uslove za rješavanje situacije u Ukrajini.

Francuski predsjednik razgovarao je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, saopštila je Jelisejska palata.

Makron je pozvao na hitan prekid vatre.

Sjedinjene Države su uputile apel Amerikancima da hitno napuste Rusiju, javlja AFP.

Ukrajinska mornarica saopštila je da je 13 graničara koji brane Zmijsko ostrvo živo i da ih je Rusija zarobila.

U saopštenju mornarice navodi se da su vojnici na ostrvu, poznatom i kao ostrvo Zminji, odbili dva napada ruskih snaga, ali su na kraju bili primorani da se predaju "zbog nedostatka municije", prenosi CNN.

Mađarska neće slati ni trupe ni oružje u Ukrajinu, niti će dozvoliti da ubojito oružje prođe preko njene teritorije kako bi zemlja ostala bezbjedna, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto tokom posete Prištini.

"Razlog za donošenje ove odluke je to što bi takve isporuke mogle da postanu mete neprijateljske vojne akcije, a moramo da obezbjedimo bezbjednost Mađarske i da se ne miješamo u taj rat", rekao je Sijarto poslije današnjeg sastanka u Prištini, prenosi Rojters.

Tri osobe su poginule, a sedam je ranjeno u Gorlovki u ukrajinskom granatiranju, izjavio je danas gradonačelnik tog grada Ivan Prihodko, javlja agencija TASS.

Usljed granatiranja studentskog doma u Kirovoj ulici od strane ukrajinskih oružanih snaga, prema preliminarnim podacima, sedam osoba je zadobilo povrede različite težine, a tri osobe su poginule, objavio je Prihodko na Telegramu.

Kako je naveo gradonačelnik Gorlovke, na području samoproglašene Donjecke narodne republike, ukrajinsko granatiranje je u toku, a broj žrtava se utvrđuje.

Ruska Gazeta prenosi da mirovni pregovori ipak nisu gotovi, te da će za nekoliko minuta početi treća runda nakon pauze.

Pridruživanje Evropskoj uniji nije nešto što se može uraditi za nekoliko mjeseci, ali Ukrajina je dio "evropske kuće" u koju je dobrodošla, izjavila je danas ministarka spoljnih poslova Njemačke Analena Berbok.

Premijer Ukrajine Denis Šmigal napisao je na Twitteru da je ukrajniska aplikacija ka članstvu u EU na putu.

Izvori britanskog Gardijana su otkrili da je Zelenski bio primoran da prekine telefonski razgovor sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom jer je pomislio da je njegova lokacija napadnuta.

"Predsednik je morao da prekine razgovor. Rekao je: 'Šarl, moram da idem, pucaju na nas'", naveo je Gardijanov izvor.

"Sjedinjene Države se pridružuju našim saveznicima i partnerima u zabrani transakcija koje uključuju Centralnu banku Rusije ili rusko Ministarstvo finansija", rekao je američki državni sekretar Entoni Blinken na Twitteru.

