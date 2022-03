Ruska vojna operacija u Ukrajini: Područje oko nuklearke Zaporožskaja pod kontrolom Rusa (UŽIVO)

MOSKVA - Sedmi dan vojne operacije u Ukrajini nastavljene su borbe. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage ušle u Harkov. Očekuju se pregovori Kijeva i Moskve.

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da vjeruje da su postupci ruskog predsjednika Vladimira Putina prema Ukrajini već kvalifikovani kao ratni zločin.

"Ono što smo već vidjeli od režima Vladimira Putina o upotrebi municije koju su oni već bacali na nevine civile, po mom mišljenju, već se u potpunosti kvalifikuje kao ratni zločin", smatra premijer Džonson, prenosi Rojters.

Kancelarija tužioca Međunarodnog krivičnog suda (MKS) saopštila je u ponedjeljak da će tražiti odobrenje suda za otvaranje istrage o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, navodi britanska agencija.

Rusija je pismeno obavijestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da su njene trupe preuzele kontrolu nad područjem oko nuklearne elektrane Zaporožskaja u Ukrajini i da su nivoi radijacije u nuklearnoj elektrani normalni, izjavio je u srijedu generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

Evropska unija zabranila je prodaju, snabdijevanje, izvoz u Rusiju novčanica denominiranih u evrima, kao i ulaganje u projekte finansirane zajedno sa Ruskim fondom za direktna ulaganja.

Relevantni propisi objavljeni su u srijedu u Službenom listu EU, prenosi Tass.

"Savjet EU zabranio je ulaganje, učešće ili bilo koji drugi doprinos budućim projektima koji se finansiraju zajedno s Ruskim fondom za direktna ulaganja. Savjet je zabranio prodaju, snabdijevanje, transfer ili izvoz novčanica denominiranih u evrima u Rusiju ili bilo kojem drugom fizičkom ili pravnom licu, organizaciji ili tijelu u Rusiji, uključujući vladu i Centralnu banku Rusije, ili za upotrebu u Rusiji."

Savjet EU odobrio je danas odluku kojom se ključne ruske banke isključuju iz SWIFT sistema kao dominantnog globalnog sistema za razmjenu finansijskih transakcija.

Evropski javni glasnik objavio je da su sankcionisane Banka Otkritie, Novikombank, Promsviazbank, Banka Rusija, Svokombank, VTB banka i Vnešekonombank.

U Briselu objašnjavaju da će ova mjera stupiti na snagu u roku od 10 dana što bi trebalo da da "prelazni rok" SWIFT i drugim operaterima da je sprovedu i ublaže moguće negativne uticaje na preduzeća i finansijska tržišta EU.

Dodaje se da će "u zavisnosti od ponašanja Rusije" lista sankcionisanih banaka biti proširena.

Britanski premijer Boris Džonson i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saglasili su se da je neophodno širiti listu sankcija koje bi trebalo da izvrše maksimalan pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina u narednim danima, izjavio je danas portparol Dauning strita.

"Premijer je rekao predsjedniku Zelenskom da Velika Britanija danas okuplja članove Generalne skupštine UN kako bi obezbijedila najsnažniju moguću osudu Rusije na popodnevnom sastanku UN u Njujorku", dodao je portparol, prenosi agencija Rojters.

Predsjednik Zelenski objavio je na Twitteru da je "koordinisao akcije" s premijerom Džonsonom.

Coordinated actions with Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend !