Ruska vojna operacija u Ukrajini: Poznat termin pregovora; Nova uzbuna u Kijevu (UŽIVO)

MOSKVA - Peti je dan vojne operacije koju Rusija sprovodi u Ukrajini. Svijet iščekuje pregovore delegacija Rusije i Ukrajine koji su zakazani za danas. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski noćas je u razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom rekao da su naredna 24 časa ključna.

Ukrajina je u ponedjeljak zatražila trenutni prekid vatre i povlačenje ruskih trupa dok je delegacija te zemlje stigla na razgovore s Rusijom na ukrajinsko-bjelorusku granicu, stoji u saopštenju ukrajinskog predsjedništva.

10.53 - Guteres: Eskalacija vodi u sve veća kršenja ljudskih prava

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres izjavio je danas da eskalacija ruskih vojnih operacija u Ukrajini vodi u sve veća kršenja ljudskih prava i da UN pomno prati situaciju uz pomoć timova na terenu.

"Eskaslacija vojnih operacija Ruske Federacije u Ukrajini vodi do eskalacije kršenja ljudskih prava. Moramo pokazati svim ljudima u Ukrajini da smo uz njih u najtežim trenucima", rekao je Guteres u snimljenom govoru koji je pušten na otvaranju sjednice visokog komesarijata UN za ljudska prava u Ženevi, prenio je Rojters.

Tokom istog govora, Guteres je rekao da izvještaj o klimatskim promjenama, koji će biti objavljen u toku dana, predstavlja "još jednu veliku opasnost za svijet koji poznajemo" i apelovao je na pridržavanje Pariskog sporazuma o klimi iz 2015. godine.

Teheran pozdravlja razgovore između Rusije i Ukrajine i nada se da će dijalog pomoći u rješavanju krize u regionu, rekao je danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Said Katibzad.

"Pregovori su dobre vijesti, to je ono na šta smo pozivali od prvog dana. Politički dijalog je način rješavanja stabilnog rješenja problema koji je postojao u regionu decenijama", kazao je portparol, prenio je TAS S.

10.41 - Stanovnici Mariupolja: Okruženi smo ruskim snagama i pod teškim smo napadom

Stanovnici Mariupolja jutros su rekli da je lučki grad na Azovskom moru okružen ruskim snagama i pod teškim napadom, piše Gardijan. Nisu ipak mogli potvrditi da su se ruski marinci iskrcali na obalu i zauzeli luku, dom male ukrajinske flote i zapovjednog broda Donbas.

"Čujemo avione na nebu. Oblačno je i ne možemo reći ima li naših ili Rusa", rekao je Anatolij Lozar jutros za Gardijan.

Lozar je rekao da je pomagao u evakuaciji civila nakon još jedne noći teškog bombardovanja. Rekao je da su ruski ratni avioni bombardirali selo Širokine, 20 km zapadno od Mariupolja, a ukrajinski vojnici su ranjeni, prenosi Index.

Kazao je kako je to selo na prvoj crti bojišnice sa separatističkom Donjeckom Narodnom Republikom još uvijek pod kontrolom Ukrajine.

"Postali smo novi Staljingrad. Ubijamo Ruse. Neki su zarobljeni. Porodice se sklanjaju u podrume", rekao je još.

Najveći evropski operater energetske mreže E.ON, sa sjedištem u Esenu, odbacio je zahtjeve za zatvaranje gasovoda Sjeverni tok 1 u okviru sankcija Rusiji zbog napada na Ukrajinu, saopšteno je danas iz te kompanije za list Rajniše post.

10.23 - Vazdušna uzbuna u Kijevu, nastavljene borbe

Gradske vlasti u Kijevu pozvale su građane da ne izlaze iz svojih domova osim u slučaju prijeke potrebe. A u ovom gradu oglasile su se i vazdušne sirene.

Borbe se i dalje vode u praktično svim dijelovima grada, navode vlasti u saopštenju podijeljenom u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Borbe su uglavnom u rubnim dijelovima grada, posebno na sjeveru.

Ljudima je savjetovano da napuštaju domove samo kako bi nabavili zalihe hrane ili lijekove.

Trgovine i javni prijevoz otvoreni su ujutro, a vozovi podzemne željeznice saobraćaju rjeđe nego inače.

Policijski čas ostaje na snazi ​​između 22 i sedam sati ujutro. Vlasti su takođe pozvale javnost na brigu o komšijama, posebno starijima i onima čiji članovi porodice brane zemlju.

Takođe su zamolili javnost da pripazi na domove onih koji su napustili grad kako bi spriječili pljačku.

Njemačke turističke agencije izbrisale su Rusiju iz svoje ponude kao reakciju na vojnu operaciju ruske vojske u Ukrajini.

"Zbog aktuelne situacije do daljeg iz etičkih i moralnih razloga ne nudimo više putovanja u Rusiju", stoji, na primjer, na sajtu tur-operatora "Berge&Meer".

I FTI je otkazala sve termine za putovanje u Rusiju.

10.02 - Virtuelni sastanak ministara odbrane EU

Ministri odbrane EU sastaće se na video-konferenciji radi koordinacije pomoći Ukrajini nakon što je evropski blok donio odluku da zajednički finansira nabavku oružja i njegovog slanja Kijevu, rekao je danas visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borel.

"Razgovaraćemo dalje o hitnim potrebama i koordinisaćemo našu pomoć", izjavio je Borel.

Rusko Ministarstvo odbrane pozvalo je ukrajinske civile da se evakuišu iz Kijeva, ističući da je otvoren koridor za izlazak stanovnika, javlja "Raša tudej".

"Civili mogu da izađu auto-putem prema Vasilkovu, gradu oko 20 kilometara jugozapadno od glavnog grada. Taj smjer je otvoren i bezbjedan", navodi se u saopštenju.

Prva dama Ukrajine Olena Zelenska ostala je uz svog supruga Volodimira tokom ruskog napada na njihovu zemlju. Kako su prenijeli mediji, u skloništu je s njihovom djecom, ali Ukrajinu ne namjerava da napusti.

9.45 - Grčka zatvorila vazdušni prostor za sve ruske avione

Grčka je zatvorila vazdušni prostor za sve ruske avione u skladu sa odlukom Evropske unije, saopštila je danas uprava za civilno vazduhoplovstvo te zemlje.

Kako se navodi u saopštenju, uz dozvolu koju izdaju grčke vlasti jedino će biti omogućeni humanitarni letovi i letovi za hitne slučajeve, prenosi agencija Rojters.

Dodaje se da će dozvola trajati tri meseca.

Evropska unija odlučila je juče da potpuno zatvori vazdušni prostor za ruske letjelice.

09.42 - Delegacija Ukrajine stigla na pregovore sa predstavnicima Rusije

Ukrajinska delegacija stigla je na bjelorusko-ukrajinsku granicu kako bi učestvovala u pregovorima sa predstavnicima Ruske Federacije, saopšteno je iz kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Kako navodi agencija UNIAN, u delegaciji su predsjednik stranke Sluga naroda David Arahamia, ministar odbrane Ukrajine Aleksej Reznikov, savjetnik šefa kabineta predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak, kao i zamjenik ministra spoljnih poslova Nikola Točicki.

Ističe se da će ključna tema pregovora biti momentalni prekid vatre i povlačenje ruskih trupa sa teritorije Ukrajine.

Sastanak dvije delegacije održava se u blizini rijeke Pripjat na ukrajinsko-bjeloruskoj granici.

Agencija RIA Novosti javlja da je ukrajinska delegacija stigla helikopterima.

The delegates arrived at the negotiating venue by helicopter. pic.twitter.com/jumBclmFwf — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

09.40 - Volas: Objavom o nuklearnim snagama samo se skreće pažnja

Objava predsjednika Rusije Vladimira Putina da su ruske nuklearne strateške snage stavljene u stanje pripravnosti predstavlja retoriku osmišljenu da se skrene pažnja sa operacije u Ukrajini i nije povezana sa praktičnim koracima za upotrebu tog oružja, rekao je danas britanski ministar odbrane Ben Volas.

Putin je juče saopštio da su nuklearne strateške snage Rusije u stanju pripravnosti.

"On je iznio taj komentar i to smo uzeli u obzir, ali ne treba da zaboravimo da je to veliki pokušaj da se skrene pažnja sa akcije u Ukrajini jednostavnom upotrebom tih izraza u medijima", naglasio je Volas.

Prema njegovim riječima, način na koji je ruski predsjednik objavio vijest o pripravnosti nuklearnih snaga nije povezan sa procedurom za taj postupak.

Volas je dodao da, prema njegovoj procjeni, to predstavlja samo pominjanje nuklearnog oružja u medijskom prostoru i nije povezano sa bilo čim određenim u strukturama tih snaga.

9.38 - Lambreht: Nuklearnu prijetnju Putina treba ozbiljno shvatiti

Ministarka odbrane Njemačke Kristine Lambreht ističe da bi nuklearnu prijetnju ruskog predsjednika Vladimira Putina trebalo ozbiljno shvatiti.

"Doživjeli smo da vidimo da je neuračunljiv Vladimir Putin. Zbog toga moramo biti obazrivi”, rekla je ona za "Dojčlandfunk".

Ukazala je da je Putin očekivao brži napredak ruske vojske u Ukrajini i da sada mora djelovati.

"Zbog toga sada imamo te prijetnje“, uvjerena je Lambreht.

Poručila je da Putin dobro zna koje bi posljedice po njegovu zemlju imala upotreba nuklearnog naoružanja, pa je sada bitno da se ne ide ka daljoj eskalaciji.

9.31 - Kijev: Ruske snage nisu zauzele nuklearnu elektranu Zaporožje

Ukrajinska državna nuklearna kompanija "Energoatom" demantovala je danas navode da su Oružane snage Rusije preuzele kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje, javlja agencija Interfaks.

Prethodno je portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov rekao je da ruske snage kontrolišu područje oko nuklearne elektrane, prenio je Rojters.

9.26 - Čečeni iz Austrije krenuli u rat u Ukrajinu

Mnogi Čečeni iz Evrope, pa i iz Austrije, trenutno putuju na ukrajinski front, ali ne da se bore na strani Rusa, kako to želi predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov, tvrdi bečki dnevnik "Kronen cajtung".

U Austriji živi više hiljada Čečena i oni su izbjeglice u toj zemlji.

List prenosi izjavu jednoj neimenovanog Čečena iz Beča, koji je rekao da su njegova dva poznanika, zajedno sa dvojicom iz Njemačke krenuli u rat u Ukrajinu.

Oni, kako tvrdi dalje, žele da se bore kao strani borci na strani Ukrajinaca protiv Rusa.

Broj Čečena iz Austrije koji su pošli u Ukrajinu na ratište je nejasan, ali austrijske vlasti upozoravaju da je jasan zakon prema kom onaj ko dobrovoljno aktivno učestvuje u ratnim dejstvima u inostranstvu može izgubiti austrijsko državljanstvo.

9.26 - Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad dva grada

Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je da su ruske snage preuzele kontrolu nad gradovima Berđansk i Energodar u Ukrajini.

Konašenkov je takođe rekao da civili mogu slobodno da napuste glavni grad Ukrajine Kijev i to auto-putem Kijev-Vasiljkov, prenosi RIA Novosti.

Naveo je da je taj pravac otvoren i bezbjedan.

Konašenkov je ponovio da ruske snage izvode napade samo na vojne objekte.

9.22 - Austrija izbacuje RT sa kablovske

Austrijski provajder kablovske televizije "Magenta Telekom", kćerka kompanija "Dojče telekoma", prekinula je do daljeg emitovanje ruskog kanala RT.

Ministarka za medije Austrije Suzane Rab pozdravila je odluku austrijskog provajdera kablovske televizije tvrdeći da RT širi rusku ratnu propagandu u Evropi i Austriji.

Rab je, prema navodima iz njenog kabineta, proteklih dana pokrenula razgovore s najvećim operaterima kablovske televizije u Austriji u vezi s emitovanjem RT.

Takođe ona je stupila u kontakt i s regulatornim telom "KommAustria" zamolivši da se analiziraju pravne mogućnosti u vezi s emitovanjem RT u Austriji.

Ukrajinska delegacija još nije stigla ne pregovore sa Rusijom u Bjelorusiju, a ruska delegacija čeka, izjavio je šef delegacije i pomoćnik predsjednika Rusije Vladimir Medinski.

Medinski je rekao da će pregovori početi u 12 časova po moskovskom, odnosno u 10 časova po 10 po srednjeevropskom vremenu.

8.41 - Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad nuklearkom u Zaporožju

Oružane snage Rusije preuzele su kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

Portparol Ministarstva Igor Konašenkov rekao je da ruske snage kontrolišu područje oko nuklearne elektrane, prenosi Interfaks.

Naveo je da osoblje nuklearne elektrane nastavlja uobičajeno da radi na održavanju objekata. Konašenkov je rekao da je nivo radijacije normalan.

Prethodno su ruske snage u Ukrajini preuzele kontrolu nad nuklearnom elektranom u Černobilju.

Novi satelitski snimci Maxar Technologies pokazuju ruski konvoj dug pet kilometara kako napreduje ka Kijevu.

Vatikan je spreman da "olakša dijalog" između Rusije i Ukrajine kako bi se okončao rat, izjavio je visoki diplomata iz Vatikana Pijetro Parolin.

Parolin, državni sekretar Vatikana, koji je drugi u hijerarhiji Vatikana, odmah iza pape, rekao je za italijanske novine da "uprkos ratu koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, on je, kako je istakao, uvjeren da uvijek ima prostora za pregovore, prenio je Rojters.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen izrazila je nedvosmislenu podršku ideji da Ukrajina postane član evropskog bloka, rekavši da je zemlja koja je sada pod napadom Rusije "jedna od nas". Fon der Lejen je govorila za "Juronjuz", nakon što je je EU odlučila prvi put u svojoj istoriji da pošalje oružje zemlji koja je u ratu.

7.47 - Samoproglašena DNR obustavila opštu mobilizaciju

Predsjednik samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin saopštio je danas da je opšta mobilizaija obustavljena.

Pušilin je za Rusija 24 rekao da se mobilizacija obustavlja jer je već popunjen neophodan broj u pravcima na koje je bila usmjerena kampanja mobilizacije, prenosi RIA Novosti.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 21. februara potpisao ukaze o priznanju samoproglašenih Donjecke i Luganske Narodne Republike, a rano ujutro 24. februara Rusija je pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini.

7.33 - Bjelorusija: Sve spremno za početak pregovora

Bjelorusko Ministarstvo spoljnih polsova saopštilo je da je u Bjeloruisiji sve spremno da ta zemlja bude domaćin pregovora Rusije i Ukrajine.

"Čeka se dolazak delegacija", objavilo je bjelorusko ministartsvo na Twitteru, uz fotografiju mjesta na kojem će pregovori biti održani.

Pres-sekretar Ministarstva spoljnih poslova Bjelorusije Anatolij Glaz prethodno je saopštio je da se očekuje dolazak delegacija Rusije i Ukrajine na mjesto pregovora u Bjelorusiji.

Pregovori će početi čim delegacije stignu na mjesto sastanka, rekao je Glaz, prenosi RIA Novosti.

Rusija je juče saopštila da će pregovori biti održani u Gomeljskoj oblasti u Bjelorusiji, dok je u Kijevu rečeno da će sastanak dvije delegacije biti održan na granici Ukrajine i Bjelorusije.

7.28 - Reznikov: Prekretnica, rat postao evropski

Ministar odbrane Ukrajine Aleksej Reznikov ocijenio je da je u sukobu Rusije i Ukrajine došlo do prekretnice, pošto je, kako on smatra, rat postao evropski.

Reznikov je na Facebooku napisao da već sada pola Evrope sakuplja oružje i opremu za zaštitu Ukrajine.

"Krug država koje pružaju stvarnu pomoć značajno se povećao", istakao je Reznikov.

Dodao je da je Evropa već obezbijedila privremeno utočište desetinama hiljada izbjeglica iz Ukrajine.

Predsjednik Brazila Žair Bolsonaro komentarisao je na konferenciji za novinare u nedjelju ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog, rekavši da je narod Ukrajine stavio svoju sudbinu u ruke komičara, prenosi BBC.

Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) saopštila je da se u Rusiji neće igrati međunarodne fudbalske utakmice i da će biti zabranjeno korišćenje zastave i himne te zemlje na utakmicama koje se budu igrale u inostranstvu.

7.09 - Bjelorusi glasali, Rusija sada može da postavi nuklearno oružje

Građani Bjelorusije su na referendumu u nedjelju izglasali promjenu ustava kojom se odobrava priijedlog za odricanje od nenuklearnog statusa, javile su ruske novinske agencije.

Ovim potezom, dodaje "Gardijan", bi teoretski bilo dozvoljeno Rusiji da postavi nuklearno oružje na bjelorusku teritoriju prvi put od raspada Sovjetskog Saveza, a odluka sa referenduma će stupiti na snagu deset dana nakon što se objavi u Službenom listu, ističe ruska agencija RIA Novosti.

Predsjednik Bjelorusije Aleksander Lukašenko je u subotu rekao da ukoliko zapad razmjesti nuklearno oružje u Poljsku ili Litvaniju, odnosno, na granice Bjelorusije, onda će on zatražiti od ruskog kolege Vladimira Putina da vrati Minsku nuklearno oružje, kojeg se Bjelorusija odrekla bezuslovno.

Prema agenciji RIA, predsjednik Centralne izborne komisije Bjelorusije Igor Karpenko, kazao je da je 65,16 odsto birača glasalo za ustavne promjene.

Zapad je već rekao da neće priznati rezultate referenduma.

Kaprenko je dodao da je 10,07 odsto glasalo protiv ustavnih promjena.

"Ukupno je 4,440.813 ljudi, odnosno 65,16 odsto ljudi glasalo za promjenu ustava, a 686.165 ljudi, ili 10,07 odsto je glasalo protiv", precizirao je Karpenko, prenijela je agencija TAS S.

Na referendum je izašlo 78,63 odsto glasača.

7.00 - Eksplozije jutros odjekivale u Kijevu i Harkovu

Eksplozije su jutros odjekivale u Kijevu i Harkovu, saopštila je ukrajinska državna Agencija za zaštitu komunikacija i informacija.

U Kijevu je nekoliko sati prije eksplozija bilo mirno, dodaje se u saopštenju ukrajinske službe objavljenom na aplikaciji Telegram, prenio je Rojters.

Agencija je saopštila i da je stambena zgrada u Černihivom na sjeveru Ukrajine bila u plamenu, nakon što je pogođena projektilom.

Još jedan grad na sjeveru Ukrajine, Žitomir, pogođen je projektilima noćas, objavila je Komanda ukrajinske pešadije na Facebooku.

Kako je protekao jučerašnji dan možete pročitati NA OVOM LINKU.