Ruska vojna operacija u Ukrajini: "Pregovori će biti održani na drugoj lokaciji" (UŽIVO)

MOSKVA - Sedmi dan vojne operacije u Ukrajini nastavljene su borbe. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage ušle u Harkov. Očekuju se pregovori Kijeva i Moskve.

22.15 - Predstavnik ukrajinske delegacije: Pregovori će se održati na drugoj lokaciji

"Pregovori s Ruskom Federacijom će se održati, ali ne u Beloveškoj pušči u Bjelorusiji, već na drugom mjestu", objavio predstavnik ukrajinske delegacije David Arahamia na Facebooku.

"Informacije o razgovorima u Belovežskoj pušči nisu točne. Razgovora će biti, ali mjesto je drugačije. Svi detalji će doći kasnije", napisao je na on.

21.42 - Kancelarija Zelenskog: Ukrajinski delegati na putu

"Ukrajinski delegati sada putuju na sastanak sa ruskom delegacijom u Beloveškoj pušči (u Belorusiji)", kazali su iz kancelarije Zelenskog, prenosi Gardijan.

#Ukrainian delegation is on its way to a meeting with the #Russian delegation in Belovezhskaya Pushcha, Zelensky's office said — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Sjedinjene Američke Države spremne su na diplomatiju o Ukrajini ako Rusija povuče vojnike i takođe uđe u pregovore, rekao je danas na konferenciji američki državni sektretar Entoni Blinken.

Ukrajinska vojska planira provokacije u koje su uključeni civili, kako bi krivicu za žrtve prebacila na ruske trupe, saopštio je danas stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja na specijalnoj sjednici Generalne skupštine UN o Ukrajini.

SAD uvode dodatne sankcije Moskvi, a one će se odnositi i na Bjelorusiju zbog njenog pomaganja ruskog napada na Ukrajinu, saopštila je danas Bijela kuća.

20.51 - Makron: EU samit o Ukrajini 10-11. marta u Versajskoj palati

Francuski predsednik Makron potvrdio je samit EU o situaciji u Ukrajini od 10. do 11. marta u Versaju.

Makron je rekao da će nastaviti da održava otvoren dijalog sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

20.35 - Snažna eksplozija blizu željezničke stanice u Kijevu

Snažna eksplozija odjeknula je nedaleko od centralne željezničke stanice u Kijevu, saopštio je savjetnik u ukrajinskom Ministarstvu unutrašnjih poslova Anton Heraščenko.

Očevici su rekli Rojtersu da su čuli snažnu detonaciju i da se zemlja potresla.

Powerful explosion heard in #Kyiv, Ukraine following a brief flash in the sky at 20: 47:18 Ukraine time. Minister of Internal Affairs says explosion was near Kyiv railway station. pic.twitter.com/95NpGwISKu — Isik Mater (@isik5) March 2, 2022

19.57 - Putin i Benet razgovarali o situaciji u Ukrajini

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa premijerom Izraela Naftalijem Benetom i razjasnio mu zvanični stav Moskve o situaciji u Ukrajini, saopštila je pres služba Kremlja navodeći da je razgovor upriličen na zahtjev izraelskog premijera.

Putin predočio je principijelni stav Rusije o rješavanju sukoba, istakavši nužnost da se uvaže ruski bezbjednosni interesi. On je naglasio potrebu da se demilitarizuje i denacifikuje ukrajinska država, obezbjedi njen neutralan i ne-nuklearni status, da se prizna suverenitet Rusije nad Krimom i nezavisnost Donjecke i Luganske Narodne Republike", navodi se u saopštenju Kremlja, prenosi Tass.

19.50 - Lavrov: O Krimu nema pregovora

Ruski ministar spoljnih poslova rekao je danas da o pitanju Krima nema pregovora sa Ukrajinom jer je Krim dio Rusije.

18.45 - Moskva: Uništeno oko 1.500 vojnih ciljeva u Ukrajini

Ruske oružane snage su od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini uništile više od 1.500 vojnih ciljeva, uključujući 13 borbenih aviona i 47 dronova, saopštilo je danas ministarstvo odbrane Rusije.

"Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju sa udarima na ukrajinsku vojnu infrastrukturu. Tokom dosadašnjih vojnih operacija uništena su 1.533 vojna cilja, 54 komandna mjesta i komunikaciona centra oružanih snaga Ukrajine, 39 protivvazdušnih sistema S-300, Buk M-1 i raketnih lansera Osa, kao i 52 radarske stanice", izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov, prenosi TAS S.

Vučić je ukazao da se Srbija danas na sjednici Generalne skupštine UN pridružila osudi napada na Ukrajinu, ali ne i sankcijama Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu.

18.35 - Ministarstvo odbrane Rusije: Tokom operacije u Ukrajini poginulo je 498 ruskih vojnika

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da među ruskom vojskom, koja sprovodi specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, ima gubitaka: 498 vojnika je poginulo na vojnoj dužnosti.

"Nažalost, među našim saborcima koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji ima gubitaka. 498 ruskih vojnika poginulo je na dužnosti. Porodicama nastradalih pruža se sva moguća pomoć. Povređeno je 1.597 naših drugova", rekao je general-major Igor Konašenkov, portparol ruskog Ministarstva odbrane.

Generalna skupština UN danas je usvojila rezoluciju kojom se, kako se navodi, osuđuje "ruska invazija na Ukrajinu i poziva Moskva da odmah povuče snage iz Ukrajine".

Vladimir Zelenski je došao na vlast pod sloganima mira, ali je postao rusofob, poput vlade njegovog prethodnika Petra Porošenka, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za Al Džaziru.

17.58 - Šef ruske delegacije: "Ukrajinska strana stiže na razgovore ujutru"

"Ukrajinska delegacija je krenula iz Kijeva na pregovore sa ruskom stranom, trenutno su na putu, njihov dolazak se očekuje 3. marta ujutru", izjavio novinarima izjavio šef ruske delegacije Vladimir Medinski, prenosi Tass.

Delegacije će biti u istom sastavu kao i tokom prve runde pregovora.

17.17 - "Bajden ne namjerava slati američke trupe u Ukrajinu"

Američki predsjednik Džo Bajden neće slati američke trupe u Ukrajinu, uprkos činjenici da Vašington osuđuje specijalnu vojnu operaciju Rusije u ovoj republici, objavila je zamjenica američkog državnog sekretara Vendi Šerman

Mađarska neće dopustiti isporuke smrtonosnog oružja Ukrajini preko svog teritorija. Najavio je to danas ministar spoljnih poslova Mađarsle Peter Sijarto, govoreći na sjednici Savjeta UN-a za ljudska prava koja se održava u Ženevi.

16.32 - Rusi krenuli na pregovore u Bjelorusiju

Ruska delegacija putuje na razgovore sa ukrajinskim kolegama, javila je bjeloruska novinska agencija Belta.

Lokacija na kojoj će se pregovori održati još nije potvrđena.

16.21 - Ponovo zasjeda Generalna skupština UN zbog Ukrajine

Ukrajina dobija oružje iz 19 zemalja svijeta, osim toga, deseci država joj pružaju humanitarnu i financijsku pomoć.

To je danas na brifingu najavio ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba.

15.59 - EU uvela sankcije protiv 22 državljana Bjelorusije zbog vojne operacije Ruske Federacije u Ukrajini

EU je uvela sankcije protiv 22 državljana Bjelorusije zbog vojne operacije Ruske Federacije u Ukrajini, prenosi Tass.

Roskomnadzor je upravi portala Wikipedia poslao obavijest o potrebi uklanjanja lažnih informacija na temu specijalne vojne operacije u Ukrajini.

14.44 - Džonson: Postupci Putina već se kvalifikuju kao ratni zločin

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da vjeruje da su postupci ruskog predsjednika Vladimira Putina prema Ukrajini već kvalifikovani kao ratni zločin.

"Ono što smo već vidjeli od režima Vladimira Putina o upotrebi municije koju su oni već bacali na nevine civile, po mom mišljenju, već se u potpunosti kvalifikuje kao ratni zločin", smatra premijer Džonson, prenosi Rojters.

Kancelarija tužioca Međunarodnog krivičnog suda (MKS) saopštila je u ponedjeljak da će tražiti odobrenje suda za otvaranje istrage o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, navodi britanska agencija.

14.19 - Područje oko nuklearke Zaporožskaja pod kontrolom Rusa

Rusija je pismeno obavijestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da su njene trupe preuzele kontrolu nad područjem oko nuklearne elektrane Zaporožskaja u Ukrajini i da su nivoi radijacije u nuklearnoj elektrani normalni, izjavio je u srijedu generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

14.05 - EU zabranila isporuku evra Rusiji

Evropska unija zabranila je prodaju, snabdijevanje, izvoz u Rusiju novčanica denominiranih u evrima, kao i ulaganje u projekte finansirane zajedno sa Ruskim fondom za direktna ulaganja.

Relevantni propisi objavljeni su u srijedu u Službenom listu EU, prenosi Tass.

"Savjet EU zabranio je ulaganje, učešće ili bilo koji drugi doprinos budućim projektima koji se finansiraju zajedno s Ruskim fondom za direktna ulaganja. Savjet je zabranio prodaju, snabdijevanje, transfer ili izvoz novčanica denominiranih u evrima u Rusiju ili bilo kojem drugom fizičkom ili pravnom licu, organizaciji ili tijelu u Rusiji, uključujući vladu i Centralnu banku Rusije, ili za upotrebu u Rusiji."

Savjet EU odobrio je danas odluku kojom se ključne ruske banke isključuju iz SWIFT sistema kao dominantnog globalnog sistema za razmjenu finansijskih transakcija.

Evropski javni glasnik objavio je da su sankcionisane Banka Otkritie, Novikombank, Promsviazbank, Banka Rusija, Svokombank, VTB banka i Vnešekonombank.

U Briselu objašnjavaju da će ova mjera stupiti na snagu u roku od 10 dana što bi trebalo da da "prelazni rok" SWIFT i drugim operaterima da je sprovedu i ublaže moguće negativne uticaje na preduzeća i finansijska tržišta EU.

Dodaje se da će "u zavisnosti od ponašanja Rusije" lista sankcionisanih banaka biti proširena.

13.35 - Džonson i Zelenski saglasni o proširenju sankcija Rusiji

Britanski premijer Boris Džonson i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saglasili su se da je neophodno širiti listu sankcija koje bi trebalo da izvrše maksimalan pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina u narednim danima, izjavio je danas portparol Dauning strita.

"Premijer je rekao predsjedniku Zelenskom da Velika Britanija danas okuplja članove Generalne skupštine UN kako bi obezbijedila najsnažniju moguću osudu Rusije na popodnevnom sastanku UN u Njujorku", dodao je portparol, prenosi agencija Rojters.

Predsjednik Zelenski objavio je na Twitteru da je "koordinisao akcije" s premijerom Džonsonom.

Coordinated actions with Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

13.34 - EU obustavlja "Rusiju danas" i "Sputnjik"

Savjet EU odlučio je da od danas obustavi distribuciju ruskih državanih medija "Rusija danas" i "Sputnjik" na teritoriji cijele EU.

Sankcije pokrivaju sva sredstva za prenos i distribuciju, kao što su kablovska, satelitska, IPTV, platforme, veb stranice i aplikacije, a sve relevantne licence, ovlašenja i dogovori o distribuciji su suspendovani, naveli su u Savetu EU.

U Briselu ocjenjuju da su "Rusija danas" i "Sputnjik" važni instrumenti u "podsticanju i podršci ruske agresije" protiv Ukrajine i da predstavljaju "značajnu i direktnu pretnju javnom redu i bezbednosti EU".

13.14 - Kijev potvrdio: Nastavak pregovora večeras

Druga runda pregovora Rusije i Ukrajine biće održana večeras, potvrdio je danas savjetnik šefa kancelarije ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestovič.

Prema njegovim riječima, delegacije dvije strane biće nepromijenjene.

Prethodno je portparol Kremlja Dmitrij Peskov najavio za večeras mogućnost nastavka razgovora.

On je rekao da će ruska delegacija stići popodne na mjesto gdje bi trebalo da se održi nova runda pregovora sa predstavnicima Ukrajine i da će biti spremna da večeras nastavi razgovore.

Peskov je odbio da precizira na kojoj će lokaciji biti održan sastanak.

Prva runda pregovora održana je u ponedeljak.

Rusku delegaciju predvodio je savetnik šefa države Vladimir Medinski, a u njoj su bili i zamjenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Fomin i predsjedavajući Komiteta za međunarodne poslove Dume Leonid Slucki, naveo je Tas s.

Ministar odbrane Ukrajine Aleksej Reznikov je šef ukrajinske delegacije, u kojoj su i savjetnik šefa kabineta predsjednika Mihail Podoljak, lider partije Sluga naroda David Arahamija, ministar odbrane Ukrajine Aleksej Reznikov, šef delegacije Ukrajine u Trilateralnoj kontakt grupi Andrej Kostin, narodni poslanik Rustem Umerov i zamjenik ministra spoljnih poslova Nikolaj Točicki.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da bi treći svjetski rat uključivao nuklearno oružje i da bi bio destruktivan, kao i da Rusija neće dozvoliti da Ukrajina dobije nuklearno oružje.

11.12 - Kremlj: Rusi spremni za pregovore, nije jasno da li će se pojaviti Ukrajinci

Kremlj je danas saopštio da su ruski zvaničnici spremni za drugi krug razgovora sa Ukrajinom, ali nije jasno da li će se pojaviti ukrajinski zvaničnici.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da postoje kontradiktorne informacije u vezi sa razgovorima.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je juče da Rusija mora zaustaviti bombardovanje ukrajinskih gradova prije početka pregovora.

Peskov je, takođe, rekao da Moskva treba da formuliše oštar, promišljen i jasan odgovor na mjere zemalja Zapada čiji je cilj podrivanje ruske ekonomije.

Džo Bajden, predsjednik Amerike, tokom tradicionalnog govora u Kongresu o stanju nacije napravio je gaf, pošto je pomiješao Ukrajince s Irancima dok je govorio o tekućim previranjima u Evropi i napadu Rusije na susjednu Ukrajinu.

Oružane snage Rusije pogodile su preciznim oružjem objekte Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU) i 72. Centar za informisanje i psiholoske operacije u Kijevu, izjavio je danas portparol ruskog ministarstva odbrane, general-major Igor Konašenkov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u srijedu da je "skoro 6.000 Rusa ubijeno u prvih šest dana invazije Moskve i da Kremlj neće moći da zauzme njegovu zemlju bombama i vazdušnim udarima".

8.40 - Kanada zatvara luke za ruske brodove

Kanada je zatvorila svoje luke za brodove u ruskom vlasništvu, poručujući i da će ispitati imovinu svih ruskih oligarha u zemlji, prenosi agencija Rojters.

Zvanična Otava je u utorak objavila zabranu ulaska za ruske brodove i ribarske čamce u kanadske vode i luke, što je posljednja u nizu kanadskih mjera usmjerenoh protiv Rusije zbog njenog napada na Ukrajinu.

Kanadski ministar saobraćaja Omar Algabra izjavio je da će zabrana, nakon sličnog poteza Britanije, stupiti na snagu kasnije ove nedjelje.

Iako je, prema njegovim riječima, broj ruskih brodova koji ulaze u kanadske vode i luke relativno mali, ova mjera će, kako tvrdi, imati uticaja, posebno ako je primijene i druge države.

Kanada je, u saradnji sa drugim zapadnim zemljama, najavila niz mjera s ciljem izolacije Rusije, među kojima su uvođenje sankcija ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, zatvaranje kanadskog vazdušnog prostora za ruske avione, zabrana uvoza nafte i poslovanja kanadskih finansijskih institucija s ruskom centralnom bankom.

8.30 - Ministarstvo odbrane Rusije: Herson je zauzet

Herson je uzet pod punu kontrolu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. U toku su pregovori sa gradskim vlastima za održavanje funkcionisanja objekata socijalne infrastrukture.

"Jedinice Oružanih snaga Rusije preuzele su punu kontrolu nad regionalnim centrom Hersona", saopštio je portparol ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov.

Konašenkov je novinarima rekao da civilna infrastruktura, objekti značajni za život stanovništva i prevoz rade normalno, navodi TAS S.

8.06 - Nastavak pregovora planiran za danas

Nastavak pregovora delegacija Rusije i Ukrajine planiran je za danas.

Prema informacijama TASS-a, pregovori bi trebalo da budu održani na teritoriji Bjelorusije, u zapadnoj oblasti Bjalovješke šume.

Iz kabineta turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdoana saopšteno je sinoć da je malo vjerovatno da će se ukrajinska i ruska delegacija sastati na pregovorima planiranim za danas.

Prva runda pregovora održana je u ponedeljak.

7.05 - Bajden upozorio Putina: Platićeš visoku cijenu

Američki predsjednik Džo Bajden je u obraćanju naciji obećao da će ruski predsjednik Vladimir Putin platiti cijenu "na duge staze" čak i ako ostvari uspjehe na bojnom polju u Ukrajini, poručujući da će "sloboda uvijek pobijediti tiraniju".

"Putinov rat je bio unaprijed planiran i ničim izazvan. On je odbacio kontinuirane diplomatske napore. Mislio je da Zapad i NATO neće odgovoriti. I mislio je da bi mogao da nas podijeli. Putin nije bio u pravu, ostali smo ujedinjeni", poručio je Bajden u jednosatnom obraćanju u Kongresu, a prenosi BBC.

"Iako možda ostvari uspjehe na bojnom polju, on će dugoročno platiti visoku cijenu", rekao je Bajden u tradicionalnom govoru o stanju nacije, a prenosi agencija Rojters.

"Putin nema pojma šta slijedi. Prije šest dana ruski predsjednik Vladimir Putin je pokušao da uzdrma temelje slobodnog svijeta, misleći da bi mogao da ga natjera da mu se potčini. Ali, žestoko se preračunao", kazao je američki predsjednik.

Bajden je najavio da SAD planiraju da gone ruske oligarhe koji podržavaju Vladimira Putina.

"Ruskim oligarsima i korumpiranim liderima, koji su izgradili milijarde dolara zahvaljujući nasilnom režimu, kažem - ne više! Sekretarijat za pravosuđe formiraće radnu grupu koja će goniti zločine ruskih oligarha. Udružujemo se s evropskim saveznicima da pronađemo i zaplijenimo njihove jahte, luksuzne stanove, privatne avione", istakao je Bajden, a prenosi Glas Amerike.

On je još jedno ponovio da SAD neće slati trupe u Ukrajinu.

"Želim da budem jasan - naše snage nisu angažovane i neće se upuštati u sukob s ruskim snagama u Ukrajini. Umjesto toga, američke trupe raspoređene su u Evropi, ne da bi se borile u Ukrajini, već da brane naše NATO saveznike u slučaju da Putin odluči da nastavi da se kreće na zapad", rekao je Bajden.

Prema njegovim riječima, u te svrhe mobilisane su kopnene snage, vazdušne eskadrile, kao i plovila.

Bajden je u obraćanju Kongresu, šestog dana ruskog napada na Ukrajinu, najavio i novi korak kojim se ruskim avionima zabranjuje korišćenje američkog vazdušnog prostora, i nagovijestio je korake koji će u budućnosti oslabiti rusku vojsku.

"Gušimo Rusiji pristup tehnologiji što će oslabiti njenu ekonomsku snagu i oslabiti njenu vojsku u godinama koje dolaze", rekao je on.

"Kada se bude pisala istorija ovog doba, Putinov rat protiv Ukrajine učiniće da Rusija ostane slaba, a ostatak svijeta jači", poručio je Bajden,

U znak podrške i solidarnosti s Ukrajinom, poslanici i zvaničnici u Kongresu su nosili plavo-žute trake, a mnogi i dvobojnu, plavo-žutu odjeću.

Desetine poslanika, uključujući demokratsku poslanicu Lori Trahan i republikansku kongresmenku Viktoriju Spartc, koja je Amerikanka ukrajinskog porijekla i koja je rođena u Ukrajini, prisustvovali su govoru obučeni u plavo i žuto, boje ukrajinske zastave.

U "modnoj diplomatiji" učestvovala je i prva dama Džil Bajden, koja je nosila izvezenu aplikaciju suncokreta, nacionalnog cvijeta Ukrajine, na rukavu haljine u znak podrške narodu te zemlje, saopštila je Bijela kuća.

O dešavanjima iz prethodnog dana možete pročitati OVDJE.