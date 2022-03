Ruska vojna operacija u Ukrajini: "Pregovori počinju za par sati" (UŽIVO)

MOSKVA - Osmi dan vojne operacije u Ukrajini, noćas i jutros odjekivale eksplozije u Kijevu i drugim gradovima. Gradonačelnik Hersona i jedan ukrajinski funkcioner potvrdili su da je Herson sinoć pao u ruske ruke. To je prvi veliki grad i strateški vrlo bitan koji su od početka invazije zauzeli Rusi.

"Ukrajinska delegacija letjela je helikopterima na pregovore sa Ruskom Federacijom", rekao je savjetnik šefa kabineta Zelenskog.

Takođe, ukrajinska delegacija je navela da će pregovore sa Ruskom Federacijom početi "za par sati", prenosi TAS S.

Makron je imao telefonski razgovor sa Putinom, zatim sa Zelenskim, navodi AFP. Makronov telefonski razgovor sa Putinom trajao je sat i po, prenose mediji pozivajući se na Jelisejsku palatu.

"Ruska delegacija u Belorusiji još čeka ukrajinske pregovarače, kojima se očigledno ne žuri", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kao što znate, naša delegacija je već bila tamo sinoć. Očekivali smo ukrajinske pregovarače sinoć, očekivali smo ih jutros, i iskreno, još čekamo. Ukrajinski pregovarači očigledno ne žure. Nadajmo se da će danas stići tamo", rekao je Peskov novinarima.

Moskva ima razloga da vjeruje da ukrajinska delegacija namjerno odugovlači pregovore, dodao je on, ne navodeći detalje.

Kremlj je danas pohvalio ruske vojnike koji se bore u Ukrajini, nazivajući ih herojima koji će ući u istoriju zajedno s vojnicima koji su pobijedili nacističku Njemačku.

Kremlj je odbacio glasine o planovina Rusije da uvede ratno stanje, prenosi Rojters.

Ruski predsjednik Vladimir Putin održaće danas sjednicu ruskog Savjeta bezbjednost, najavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Nova runda pregovora ukrajinske i ruske delegacije trebalo bi da počne u 15 časova po lokalnom vremenu (13 časova po našem) u Brestsokj oblasti", rekao je šef ruske delegacije Vladimir Medinski.

