Ruska vojna operacija u Ukrajini: Rusija najavila "režim tišine" (UŽIVO)

Trinaesti je dan vojne operacije Rusije u Ukrajini. Juče je održana treća runda pregovora, a napravljen je manji napredak. Ruska strana je najavila režim tišine i spremna je da obezbijedi humanitarne koridore danas od 10 časova po moskovskom vremenu za izlazak civila iz Kijeva, Marijupolja, Harkova, Sumija i Černigova.

20.45 - Rusija najavila "režim tišine"

Ruska Federacija najavljuje "režim tišine" i spremna je da od 10.00 časova po moskovskom vremenu 9. marta obezbijedi humanitarne koridore u nizu oblasti u Ukrajini, saopštio je ruski štab za humanitarno reagovanje.

Kako se u saopštenju navodi Rusija je spremna da objezbedi humanitarne koridore:

od Kijeva i susjednih naselja ka Ruskoj Federaciji preko Bjelorusije, u pravcu juga - u dogovoru sa ukrajinskom stranom

od Černihiva preko Bjelorusije do Ruske Federacije, u pravcu juga - u dogovoru sa ukrajinskom stranom

od grada Sumi na dva pravca: do Poltave i Belgoroda, zatim vazdušnim, željezničkim i drumskim prevozom do odabranih destinacija ili privremenih mjesta smještaja, u pravcu juga - u dogovoru sa ukrajinskom stranom

od Harkova na teritoriju Ruske Federacije do Belgoroda, do Lavova, Užgoroda, Ivano-Frankivska, u dogovoru sa ukrajinskom stranom

od Mariupolja na dva pravca za teritoriju Ruske Federacije do Rostova na Donu preko Novoazovska i Taganroga, do Zaporožja, u dogovoru sa ukrajinskom stranom

iz ostalih naselja, u dogovoru sa ukrajinskom stranom.

"Od ukrajinske strane biće zatraženo da se dogovori o naznačenim rutama humanitarnih koridora i vremenu do 03.00 moskovskog vremena 9. marta, obavijesti predstavnike ambasada, struktura UN, OEBS, MKCK o planiranoj humanitarnoj operaciji", saopštio je humanitarni štab Ruske Federacije.

20.29 Šalenberg i Dendias uzdržani oko embarga na ruski gas

Ministri spoljnih poslova Austrije i Grčke, Aleksander Šalenberg i Nikos Dendias, izrazili su danas uzdržanost u vezi sa idejom o uvođenju embarga na ruski gas i naftu u EU.

Šalenberg je ukazao da u privatnoj industriji već ima embarga protiv Rusije i da treba ostati realan.

On je ponovio osudu ruske operacije, ističući da je ona brutalan napad na Ukrajinu kojim se krši međunarodno pravo.

"Ovo je mračan trenutak za Evropu", naglasio je on.

Dendias je ukazao da Grčka zavisi od ruskog gasa 30 odsto.

20.25 - McDonald's privremeno zatvara 850 restorana u Rusiji

Američki lanac restorana brze hrane McDonald's (Mekdonalds) saopštio je danas da privremeno zatvara svih svojih 850 restorana u Rusiji kao odgovor na rusku vojnu operaciju u Ukrajini.

Kako se navodi u saopštenju, nastaviće se sa plaćanjem 62.000 zaposlenih u Rusiji koji su "ulili svoje srce i dušu u naš Mekdonalds brend", prenosi agencija AP.

Mekdonalds je takođe privremeno zatvorio 100 restorana u Ukrajini i nastaviće i zaposlenima tamo da plaća.

McDonald's Closing Restaurants in Russia, Will Keep Paying 62K Workers | Update: https://t.co/IHcGigq2VZ pic.twitter.com/309zgeXiLn — Breaking911 (@Breaking911) March 8, 2022

Zabrana uvoza ruske nafte u Njemačku gurnula bi državu u haos, izjavila je njemački ministar spoljnih poslova Analena Berbok.

19.02 - Borel: EU nema namjeru da zabrani uvoz ruske energije

Šef diplomatije EU Žosep Borel rekao je da EU nema namjeru da zabrani uvoz ruske energije, prenio je TASS.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je tokom video obraćanja britanskim poslanicima da bi rat u Ukrajini mogao da se uporedi sa naporima koji su britanski vojnici imali u Drugom svjetskom ratu.

Predsjednik SAD Džozef Bajden danas je rekao da se uvodi zabrana za uvoz ruske nafte i gasa i drugih energenata u SAD.

17.20 - Putin razgovarao o trećoj rundi pregovora

Putin je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom razgovarao o trećoj rundi rusko-ukrajinskih pregovora, saopštio je Kremlj, prenosi TASS.

Izraelski premijer pozvao jen Putina i ponudio posredovanje za zaustavljanje neprijateljstva.

16.51 - EU spremila plan za nezavisnost od ruskih energenata do 2030.

Evropska komisija predložila je nacrt plana prema kome bi Evropa trebalo da postane nezavisna od ruskih fosilnih goriva prije 2030. godine - počevši od gasa.

Nove najave EK dolaze nakon što je Rusija zaprijetila da će zatvoriti svoj gasovod do Njemačke ako Zapad nastavi da joj uvodi sankcije i zabrani uvoz ruske nafte

Ovaj plan, koji se posmatra kao zajednička evropska akcija, takođe predviđa i niz mjera kao odgovor na rastuće cijene energije u Evropi, kao i za pomoć u obnavljanju zaliha gasa za sljedeću zimu.

Evropa se već nekoliko mjeseci suočava sa povećanim cijenama energenata, ali sada i sa neizvjesnošću u snabdjevanju, što u svjetlu ruske invazije na Ukrajinu, dodatno otežava situaciju.

Plan ima za cilj da smanji potražnju EU za ruskim gasom za dvije trećine prije kraja godine.

We simply cannot rely on a supplier who explicitly threatens us. We will end our overdependence on Russian gas by diversifying gas supplies and reducing faster the use of fossil fuels in our homes, buildings, industry, and power systems. #EUGreenDeal pic.twitter.com/l9b29YKFeR — European Commission (@EU_Commission) March 8, 2022

16.29 - Zelenski: Hvala Holandiji na sankcijama Rusiji

"Razgovarao sa sam sa predsjednikom Nizozemske Mark Rutteom. Pričao o humanitarnoj situaciji u Ukrajini, žrtvama među civilima, toku evakuacije i isporuke humanitarne pomoći. Zahvalio sam Nizozemskoj na njenom beskompromisnom stavu o pritisku sankcija na Rusiju i podršci pristupanja Ukrajine u EU", napisao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na svom Twitter profilu.

Talked to @MinPres. Told about the humanitarian situation in , casualties among civilians, the course of evacuation and delivery of humanitarian aid. Thanked the Netherlands for its uncompromising stance on sanctions pressure on Russia and support for ’s accession to the #EU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je danas da je Kijev odobrio samo jednu rutu za evakuaciju stanovništva od 10 koje je prržedložila Rusija.

Kako je rekao na konferenciji za novinare načelnik ruskog Komandnog centra za nacionalnu odbranu Mihail Mizincev, ukrajinska strana je potvrdila samo rutu od grada Sumi preko Poltave dalje do granice sa Poljskom, prenosi Interfaks.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o paketu socijalnih i ekonomskih mjera za podršku građanima i privredi u uslovima sankcija.

Dokument, koji je objavljen na zvaničnom državnom sajtu o zakonima, ima za cilj da zaštiti nacionalne interese Rusije od neprijateljskih akcija stranih zemalja i međunarodnih organizacija, prenosi Tass, objavio je Tanjug.

U njemu su definisani mehanizmi za pružanje podrške privrednom sektoru, uključujući pojednostavljenje procedure izdavanja dozvola i licenci kojima se reguliše režim nabavke robe, usluga i rada za potrebe države i lokalnih samouprava.

Rojters istovremeno prenosi da je ruski ministar finansija Anton Siluanov saopštio da će Rusija potrošiti dodatnih 455 milijardi rubalja (3,6 milijardi dolara) iz državnog budžeta na isplate porodicama sa djecom uzrasta od osam do 16 godina, po nalogu predsjednika Putina.

"Isplate će se obavljati od maja ove godine“, rekao je Siluanov novinarima.

U fokusu razgovora koji je njemački kancelar Olaf Šolc danas vodio sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom i šefom kineske države Si Ðipingom o aktuelnoj situaciji u Ukrjaini bili su ruski napadi na tu zemlju i napori međunarodne zajednice da se konflikt okonča, prenio je u saopštenju portparol njemačke vlade Štefen Hebeštrajt.

15.20 - U Rusiju stiglo 200.000 ljudi iz Donbasa i Ukrajine

Broj stanovnika koji su iz samoproglašene Donjecke i Luganske Narodne Republike i Ukrajine pristigli u Rusiju približio se cifri od 200.000, saopštile su danas ruske službe za sprovođenje zakona.

"Zaključno sa 8. martom, 197.900 ljudi je prešlo rusku granicu, pri čemu je njih više od 173.000 stiglo iz DNR i LNR, počev od 18. februara kada su vlasti ovih republika objavile evakuaciju", navodi neimenovani izvor, a prenosi ruska agencija TAS S.

Među onima koji su stigli u Rusiju bilo je oko 50.000 djece.

Američki državni sekretar Entoni Blinken tvrdi da je imperativ za evropske zemlje da prestanu da se oslanjaju na ruske energente.

14.43 - Kuleba: Međunarodne kompanije da napuste Rusiju

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba pozvao je danas međunarodne kompanije da zamrznu ili obustave poslovanje u Rusiji.

U pismu koje je objavio na Twitteru, šef ukrajinske diplomatije je pozvao kompanije i organizacije da se pridruže "etički i društveno odgovornom globalnom biznisu", koji je već prekinuo ili obustavio poslovanje sa ili u Ruskoj Federaciji, "odbijajući da svojim porezima finansira rusko nasilje, ubistva i zločine protiv čovječnosti," prenosi Gardijan.

Kuleba je rekao da "čim Ukrajina pobijedi u ovom ratu", počeće da obnavlja infrastrukturu i ekonomiju, nastavljajući put reformi kako bi postala punopravni član Evropske unije.

On je od stranih kompanija zatražio da izraze solidarnost sa Ukrajinom i pridruže se drugim multinacionalnim kompanijama, koje su već izrazile spremnost da započnu ili nastave poslovanje u toj zemlji.

Gardijan podsjeća da su mnoge kompanije, od "Apple-a" do "Zare" objavile da zaustavljaju ili pauziraju svoje poslovanje u Rusiji.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se sukobi u Ukrajini ne mogu dovesti u vezu sa građanskim ratom koji je vođen u BiH, iako se i mediji i pojedini političari u Federaciji BiH (FBiH) trude da dokažu da je u pitanju "gotovo pa ista vrsta sukoba".

Osnivač Spejs Iksa šalje Starlink tanjire u Ukrajinu, ali na koji način oni funkcionišu i kako se mogu koristiti?

Kamion pun Starlinkovih tanjira stigao je u Ukrajinu, a potpredsjednik vlade zemlje zahvalio se Ilonu Masku, koji vodi ovu firmu.

14.00 - Stoltenberg: Situacija može da izmakne kontroli

Situacija u Ukrajini može da izmakne kontroli, poručio je generalni sekretar NATO-a Stoltenberg.

Ukrajinski narod i vojska su inspirisali svijet svojom hrabrošću, rekao je Stoltenberg.

"Ali Putin nastavlja i posljedice njegovih akcija su devastirajuće. Više civila je ubijeno i ranjeno, a dva miliona ljudi je napustilo Ukrajinu. Ovo je najbrže rastuća bezbjednosna kriza u Evropi od Drugog svjetskog rata", rekao je on, prenosi B92.

Dodao je da ima više pouzdanih informacija o gđanju civila koji pokuavaju da napuste Ukrajinu.

"Gađanje civila je ratni zločin i totalno je neprihvatljivo. Moramo prave humanitarne koridore koji se poštuju", rekao je Stoltenberg.

Rekli smo da će Putin platiti cijenu za agresiju na Ukrajinu, a ta cijena se već plaća.

"Žrtve koje vidimo u Ukrajini su strašne i utiču na sve nas i imamo odgovornost da osiguramo da konflikt ne eskalira", rekao je Stoltenberg.

Prema njegovim riječima, to bi bilo još više destruktivno i smrtonosno.

"Situacija može da izmakne kontroli. Da bi osigurao da nema mjesta kalukalcijama u Moskvi, NATO je pojačao svoje prisustvo u zemljama istočnim partnerima", rekao je on.

Stoltenberg je rekao da NATO ima 140 aviona i 200 brodova i hiljade trupa u regionu.

"Zaštitićemo svaki pedalj Litvanije, i štitićemo svaki pedalj teritorija naših saveznika", poručio je on.

Sjeverna Amerika i Evropa stoje zajedno čvrće nego ikada u istoriji, kazao je on.

"NATO je ujedinjen u ovom kritičnom trenutku za našu bezbjednost", poručio je.

Na pitanje novinara o tome kako će pomoći Kijevu, Stoltenberg je rekao da je NATO poslao pomoć Ukrajini na više načina.

"Moramo da završimo ovaj konflikt, a ne da ga proširimo. Zato smo pojačali svoje prisustvo u Litvaniji i istočnom dijelom kako bi Rusija shvatila da moramo da zaštitimo svoje partnerske teritorije", rekao je on.

Nakon što su se ambasadori zemalja članica EU složili da Evropskoj komisiji upute na razmatranje pristigle kandidature Ukrajine, Gruzije i Moldavije, u Briselu kažu da prije otpočinjanja procesa čekaju "uputstva" lidera EU koji se krajem nedjelje stastaju u Parizu.

11.38 - Rojters: EK priprema novi paket sankcija Rusiji i Bjelorusiji

Evropska komisija priprema novi paket sankcija Rusiji i Bjelorusiji zbog napada na Ukrajinu, rekli su danas Rojtersu neimenovani izvori u Briselu.

Na meti sankcija biće ruski političari i biznismeni, kao i tri bjeloruske banke.

O novim sankcijama će raspravljati ambasadori EU na današnjem sastanku.

Prema saznanjima britanske agencije, predviđeno je da tri bjeloruske banke budu isključene iz SWIFT sistema, kao i nekoliko ruskih poslanika i privrednika bude dodato na briselsku listu sankcionisanih.

Novi paket sankcija podrazumijeva i zabranu izvoza pomorske tehnologije u Rusiju i daje uputstva za monitoring kriptovaluta kako bi spriječilo njihovo korišćenje za izbjegavanje sankcija EU.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je, na pitanje o mogućnosti priznanja Krima i samoproglašenih republika Donbasa, izjavio da postoji mogućnost da vlasti u Kijevu razgovaraju i pronađu kompromis i dodao da je ohladio po pitanju ulaska Ukrajine u NATO, prenosi agencija RIA Novosti.

10.06 - Ukrajina počela s evakuacijom civila iz Sumija i Irpina

Ukrajina je danas počela s evakuacijom civila iz grada Sumi na sjeveroistoku zemlje i iz grada Irpin u blizini glavnog grada Kijeva, naveli su ukrajinski zvaničnici.

Evakuacije su počele nakon što su se ruski i ukrajinski zvaničnici složili da uspostave "humanitarne koridore" kako bi omogućili civilima da napuste neke gradove koji su pod opsadom ruskih snaga, navodi agencija Rojters.

Zamjenica premijera Ukrajine Irina Vereščcuk objavila je "režim tišine" od 10 sati po moskovskom vremenu (osam sati po srednjoevropskom) za kretanje humanitarnim koridorom od grada Sumi do Poltave.

Ona je, međutim, precizirala da druge rute nisu dogovorene.

Vicepremijerka je apelovala na Rusiju da koordinira rute humanitarnih koridora, ne pominjući prethodno pomenute predloge ruskog vojnog resora za otvaranje koridora ka ruskoj teritoriji.

Navela je i da prvi konvoj s ljudima iz Sumija kreće humanitarnim koridorom u 11 sati po moskovskom vremenu (devet sati po srednjoevropskom), a potom i civilno stanovništvo u svojim vozilima.

Prema njenim riječima, radno vrijeme humanitarnog koridora je do 10 sati uveče po moskovskom vremenu (odnosno do devet sati uveče po srednjoevropskom).

Prethodno je rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je Rusija otvorila humanitarne koridore za evakuaciju civila iz Kijeva, Černikova, Sumija, Harkova i Marijupolja.

Austrijski kancelar Karl Nehamer prekinuo je diskusiju o ukidanju neutralnosti Austrije porukom "Austrija ostaje neutralna".

9.01 - Moskva: Otvoreni koridori za evakuaciju civila iz Ukrajine

Rusija je otvorila humanitarne koridore za evakuaciju civila iz Kijeva, Černikova, Sumija, Harkova i Marijupolja, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane, a prenosi Interfaks.

Ministarstvo odbrane je navelo da su ruske snage u Ukrajini jutros u osam časova uvele "režim tišine".

Kako je ranije saopštio Međuresorni koordinacioni štab Rusije za humanitarni odgovor u Ukrajini, Rusija i Ukrajina će od danas u 9.30 po moskovskom vremenu (7.30 po srednjeevropskom) uspostaviti komunikacionu vezu za razmenu informacija o evakuaciji civila.

Bivši ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič, koji je svrgnut 2014. godine, pozvao je aktualnog šefa Ukrajine Volodimira Zelenskog da zaustavi krvoproliće i sklopi mir. To se navodi u izjavi Janukoviča, prenosi TASS.

8.32 - Makron: Prema Rusiji i Rusima odnositi se sa poštovanjem

Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je tokom predizborne kampanje da se prema Rusiji i njenom narodu treba odnositi sa poštovanjem.

"Neophodno je nastaviti dijalog sa liderima čak i kada se iznose razlike, jer će na kraju doći do povratka za pregovarački sto", naveo je Makron na sastanku sa biračima u pariskom kvartu Poasi, dodajući da Rusiju i ruski narod uvijek treba tretirati sa poštovanjem.

On se zauzeo da se "učini sve da se spriječi eskalacija i širenje neprijateljstava" u Ukrajini.

"Nemoguće je izgraditi trajni mir ako Rusija ne učestvuje u izgradnji sveobuhvatne bezbjednosne arhitekture na našem kontinentu, jer istorija i geografija to nalažu", izjavio je francuski predsjednik.

On je dodao da se mora nastaviti sa pregovorima sa ruskim i bjeloruskim narodom.

"Naša odgovornost je da sačuvamo sve veze koje možemo da sačuvamo. Mi to moramo da učinimo uz pomoć predstavnika iz svijeta kulture, nauke i tehnike i nevladinih organizacija", rekao je Makron.

Predsjednički izbori u Francuskoj zakazani su za 10. i 24. april. Osim Makrona u trci za predsjednika učestvuje još 11 kandidata, podsjeća TASS.

Vozači kamiona iz Srbije prešli su jutros iz Ukrajine u Poljsku, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu spoljnih poslova.

7.31 - Japan uveo sankcije za još 32 Rusa i Bjelorusa

Japan je uveo sankcije za još 20 ruskih i 12 bjeloruskih zvaničnika i biznismena, saopštilo je danas japansko ministarstvo finansija.

Među Rusima kojima je Tokio nametnuo restriktivne mjere nalaze se zamjenik načelnika generalštaba, zamjenici predsjednika Dume, lider Čečenske Republike i više ljudi na izvršnim mjestima u kompanijama bliskim Kremlju kao što su Volga grupa, Transnjeft i Vagner, navodi Rojters.

Sankcije su uvedene i bjeloruskim zvaničnicima i biznismenima, kao i protiv 12 organizacija u Rusiji i Bjelorusiji.

U saopštenju japanskog ministarstva finansija navedeno je da Tokio uvodi i zabranu izvoza opreme za ruske rafinerije nafte i za bjeloruske proizvode koje može upotrijebiti vojska.

7.23 - Nebenzja: Zapad da pomogne u organizovanju koridora

Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja izjavio je u ponedjeljak da Rusija poziva Zapad da pomogne u organizovanju humanitarnih koridora u Ukrajini i da ubijedi ukrajinsku vladu da razmisli o bezbjednosti civila koje drže radikali.

"Želio bih još jednom da apelujem na naše zapadne kolege da ubijede ukrajinsko rukovodstvo da konačno razmisli o bezbjednosti ukrajinskih i stranih državljana koje drže radikali i da se uključe u rad na otvaranju i obezbjeđivanju sigurnosti humanitarnih koridora", rekao je on na sjednici Savjeta bezbjednosti UN, prenio je TASS.

"Naravno, to je ako još uvijek imate bilo kakvu moć nad nacionalistima, u šta sve više sumnjamo", istakao je on.

"Spremni smo za to", rekao je Nebenzja.

Broj žrtava među civilnim stanovništvom u Ukrajini raste prije svega u Kijevu i zbog podjele oružja građanima, kazao je on, prenijela je agencija RIA Novosti.

"To je odraz opasne masovne distribucije malokalibarskog i lakog naoružanja u Ukrajini, od kojih većina pada u ruke radikalnih elemenata, uključujući i one koji su namjerno pušteni iz zatvora", rekao je Nebenzja.

Posljedice ovakvog čina ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog su već evidentne, broj žrtava među civilnim stanovništvom od ruku radikala svakim danom raste, prije svega u Kijevu, dodao je on.

"Razumijemo da kijevski režim koristi sve raspoložive metode da na svaki mogući način spriječi izlazak civila, stranaca u Rusiju, jer se plaši da će ljudi, kada budu slobodni, reći istinu o akcijama ukrajinskih radikala, kao oni koji su uspjeli da pobjegnu iz njihovih ruku", naglasio je Nebenzja.

Dodao je da je riječ o prijetnjama, zastrašivanju, ucjenama fizičkim nasiljem i upotrebi oružja nad civilima i strancima.

"Posebno smo zabrinuti što ukrajinski radikali i dalje drže taoce kao živi štit, u jednom broju gradova ima više od 1.500 stranaca. O njihovoj sudbini radimo danonoćno sa relevantnim diplomatskim odjeljenjima", kazao je Nebenzja.

Istovremeno je napomenuo da je iz zona specijalne vojne operacije u Rusku Federaciju stiglo više od 168.000 ljudi, od kojih su 43.469 djeca.

