Ruska vojna operacija u Ukrajini; Sutra novi razgovori delegacija

Osamnaesti je dan ruske vojne operacije u Ukrajini. Moskva i Kijev se približavaju kompromisu u pregovorima, rekao je za Mihail Podoljak, savjetnik šefa kabineta predsjednika Ukrajine. Prema riječima člana ukrajinske pregovaračke grupe, strane u dijalogu su počele da sastavljaju sporazume čiji detalji još nisu otkriveni, prenijela je RIA Novosti. Čim budu razrađeni pravni formati biće zakazan sastanak, odnosno, četvrta runda pregovora.

"Ukrajinske oružane snage tokom napuštanja položaja na periferiji naselja zauzimaju stabmene zgrade", rekao je novinarima portparol Narodne milicije Luganske Narodne Republike Ivan Filiponenko.

Finalizacija i odobrenje novog paketa sankcija Rusiji na ambasadorskom nivou EU očekuju se sutra, 14. marta, objavljeno je danas na Twitter nalogu Francuske koja predsjedava Savjetu Evropske unije.

Mihail Podoljak, savjetnik predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, potvrdio je na Twitteru da će se pregovori s ruskom stranom nastaviti sutra.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results…