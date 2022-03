Ruska vojna operacija u Ukrajini: Treći krug pregovora dogovoren za ponedjeljak

MOSKVA - Deseti je dan vojne operacije Rusije u Ukrajini. Rusija je proglasila zatišje u Ukrajini kako bi bio omogućen izlazak civila iz Marijupolja i Volnovahe, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Američki državni sekretar Entoni Blinken sastao se danas sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom na ukrajinsko-poljskoj granici i potvrdio da će SAD nastaviti sankcijama da vrše pritisak na Moskvu i podržavaju Kijev, kako bi na taj način doprinijeli završetku ruske invazije u Ukrajini.

Komandant bataljona "Sparta" Vladimir Žoga poginuo je danas, tokom sukoba u gradu Volnovaha, saopštio je lider samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin.

Pušilin je na Telegramu naveo da je Žoga ranjen tokom akcije osiguravanja bezbjednog izlaska civila iz Volnovaha.

Kako je objasnio, članovi bataljona "Sparta" obezbjeđivali su evakuaciju civila, uglavnom žena i djece.

"Nacionalisti su otvorili vatru na njih", naveo je Pušilin, prenio je TASS.

On je ocijenio da je Žoga poginuo kao heroj i poručio da je potpisao ukaz da se posthumno nagradi titulom "heroja DNR".

Zvanična Moskva najoštrije je kritikovala Austriju i njeno rukovodstvo - kancelara Karla Nehamera i šefa diplomatie Aleksandera Šalenberga - povodom njihovih stavova u vezi sa krizom u Ukrajini.

Bugarska je najavila spremnost da zatvori svoje luke za ruske brodove.

Bugarski ministar saobraćaja i komunikacija Nikolaj Sabev rekao je u intervjuu za Bugarsku nacionalnu televiziju da su vlasti u zemlji spremne da zatvore svoje luke za ruske brodove.

"Ministarstvo saobraćaja je potvrdilo mogućnost zatvaranja bugarskih luka za brodove pod ruskom zastavom, jer je u našem nacionalnom interesu da zaustavimo rat", rekao je on, a prenosi TASS.

Šef Ministarstva saobraćaja nije precizirao od kog trenutka bi ova odluka mogla da stupi na snagu.

Ruske snage su do sada zauzele dvije ukrajinske nuklearne elektrane i napreduju ka trećoj, rekao je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tokom razgovora sa američkim senatorima.

Evropska unija obezbjeđuje prvu tranšu od 500 miliona evra za pomoć izbjeglicama iz Ukrajine, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen.

"Mi smo se ove nedjelje pobrinuli da oni dobiju pravo na boravak u EU na najmanje godinu dana", istakla je Fon der Lejen, koja boravi u posjeti Španiji.

