Ruska vojna operacija u Ukrajini: "Ukrajinska strana stiže na razgovore ujutru" (UŽIVO)

MOSKVA - Sedmi dan vojne operacije u Ukrajini nastavljene su borbe. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage ušle u Harkov. Očekuju se pregovori Kijeva i Moskve.

18.45 - Moskva: Uništeno oko 1.500 vojnih ciljeva u Ukrajini

Ruske oružane snage su od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini uništile više od 1.500 vojnih ciljeva, uključujući 13 borbenih aviona i 47 dronova, saopštilo je danas ministarstvo odbrane Rusije.

"Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju sa udarima na ukrajinsku vojnu infrastrukturu. Tokom dosadašnjih vojnih operacija uništena su 1.533 vojna cilja, 54 komandna mjesta i komunikaciona centra oružanih snaga Ukrajine, 39 protivvazdušnih sistema S-300, Buk M-1 i raketnih lansera Osa, kao i 52 radarske stanice", izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov, prenosi TAS S.

Vučić je ukazao da se Srbija danas na sjednici Generalne skupštine UN pridružila osudi napada na Ukrajinu, ali ne i sankcijama Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da među ruskom vojskom, koja sprovodi specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, ima gubitaka: 498 vojnika je poginulo na vojnoj dužnosti.

"Nažalost, među našim saborcima koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji ima gubitaka. 498 ruskih vojnika poginulo je na dužnosti. Porodicama nastradalih pruža se sva moguća pomoć. Povređeno je 1.597 naših drugova", rekao je general-major Igor Konašenkov, portparol ruskog Ministarstva odbrane.

Generalna skupština UN danas je usvojila rezoluciju kojom se, kako se navodi, osuđuje "ruska invazija na Ukrajinu i poziva Moskva da odmah povuče snage iz Ukrajine".

Vladimir Zelenski je došao na vlast pod sloganima mira, ali je postao rusofob, poput vlade njegovog prethodnika Petra Porošenka, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za Al Džaziru.

"Ukrajinska delegacija je krenula iz Kijeva na pregovore sa ruskom stranom, trenutno su na putu, njihov dolazak se očekuje 3. marta ujutru", izjavio novinarima izjavio šef ruske delegacije Vladimir Medinski, prenosi Tass.

17.17 - "Bajden ne namjerava slati američke trupe u Ukrajinu"

Američki predsjednik Džo Bajden neće slati američke trupe u Ukrajinu, uprkos činjenici da Vašington osuđuje specijalnu vojnu operaciju Rusije u ovoj republici, objavila je zamjenica američkog državnog sekretara Vendi Šerman

Mađarska neće dopustiti isporuke smrtonosnog oružja Ukrajini preko svog teritorija. Najavio je to danas ministar spoljnih poslova Mađarsle Peter Sijarto, govoreći na sjednici Savjeta UN-a za ljudska prava koja se održava u Ženevi.

Ruska delegacija putuje na razgovore sa ukrajinskim kolegama, javila je bjeloruska novinska agencija Belta.

Lokacija na kojoj će se pregovori održati još nije potvrđena.

Ukrajina dobija oružje iz 19 zemalja svijeta, osim toga, deseci država joj pružaju humanitarnu i financijsku pomoć.

To je danas na brifingu najavio ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba.

EU je uvela sankcije protiv 22 državljana Bjelorusije zbog vojne operacije Ruske Federacije u Ukrajini, prenosi Tass.

Roskomnadzor je upravi portala Wikipedia poslao obavijest o potrebi uklanjanja lažnih informacija na temu specijalne vojne operacije u Ukrajini.

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da vjeruje da su postupci ruskog predsjednika Vladimira Putina prema Ukrajini već kvalifikovani kao ratni zločin.

"Ono što smo već vidjeli od režima Vladimira Putina o upotrebi municije koju su oni već bacali na nevine civile, po mom mišljenju, već se u potpunosti kvalifikuje kao ratni zločin", smatra premijer Džonson, prenosi Rojters.

Kancelarija tužioca Međunarodnog krivičnog suda (MKS) saopštila je u ponedjeljak da će tražiti odobrenje suda za otvaranje istrage o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, navodi britanska agencija.

Rusija je pismeno obavijestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da su njene trupe preuzele kontrolu nad područjem oko nuklearne elektrane Zaporožskaja u Ukrajini i da su nivoi radijacije u nuklearnoj elektrani normalni, izjavio je u srijedu generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

Evropska unija zabranila je prodaju, snabdijevanje, izvoz u Rusiju novčanica denominiranih u evrima, kao i ulaganje u projekte finansirane zajedno sa Ruskim fondom za direktna ulaganja.

Relevantni propisi objavljeni su u srijedu u Službenom listu EU, prenosi Tass.

"Savjet EU zabranio je ulaganje, učešće ili bilo koji drugi doprinos budućim projektima koji se finansiraju zajedno s Ruskim fondom za direktna ulaganja. Savjet je zabranio prodaju, snabdijevanje, transfer ili izvoz novčanica denominiranih u evrima u Rusiju ili bilo kojem drugom fizičkom ili pravnom licu, organizaciji ili tijelu u Rusiji, uključujući vladu i Centralnu banku Rusije, ili za upotrebu u Rusiji."

Savjet EU odobrio je danas odluku kojom se ključne ruske banke isključuju iz SWIFT sistema kao dominantnog globalnog sistema za razmjenu finansijskih transakcija.

Evropski javni glasnik objavio je da su sankcionisane Banka Otkritie, Novikombank, Promsviazbank, Banka Rusija, Svokombank, VTB banka i Vnešekonombank.

U Briselu objašnjavaju da će ova mjera stupiti na snagu u roku od 10 dana što bi trebalo da da "prelazni rok" SWIFT i drugim operaterima da je sprovedu i ublaže moguće negativne uticaje na preduzeća i finansijska tržišta EU.

Dodaje se da će "u zavisnosti od ponašanja Rusije" lista sankcionisanih banaka biti proširena.

Britanski premijer Boris Džonson i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saglasili su se da je neophodno širiti listu sankcija koje bi trebalo da izvrše maksimalan pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina u narednim danima, izjavio je danas portparol Dauning strita.

"Premijer je rekao predsjedniku Zelenskom da Velika Britanija danas okuplja članove Generalne skupštine UN kako bi obezbijedila najsnažniju moguću osudu Rusije na popodnevnom sastanku UN u Njujorku", dodao je portparol, prenosi agencija Rojters.

Predsjednik Zelenski objavio je na Twitteru da je "koordinisao akcije" s premijerom Džonsonom.

Coordinated actions with Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend !