Ruska vojna operacija u Ukrajini; Zelenski: Već smo na putu ka pobjedi (UŽIVO)

Šesnaesti je dan specijalne operacije ruske vojske u Ukrajini. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko danas planira da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, što je potvrdio i portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

13.18 - Zelenski: Već smo na putu ka pobjedi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je novu video-poruku na Telegramu u kojoj je istakao da Ukrajina ide ka svojoj pobjedi.

Kako je naveo predsjednik Ukrajine, Ukrajina je došla do strateške prekretnice.

"Došli smo do strateške prekretnice. Već smo na putu ka pobjedi", rekao je Zelenski.

12.56 - Putin: Ima napretka u pregovorima s Ukrajinom

Rusko-ukrajinski pregovori se održavaju praktično svaki dan i u njima je ostvaren izvjestan napredak, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom.

"Svakako ću vas obavijestiti o situaciji u vezi s Ukrajinom, prije svega o tome kako teku pregovori koji se sada održavaju skoro svakodnevno. Postoje izvjesna pozitivna dešavanja, sudeći prema onome o čemu su me izvijestili naši pregovarači", izjavio je Putin, a prenosi ruska agencija TASS.

12.40 - Velika Britanija će zamrznuti imovinu 386 poslanika ruske Dume

Velika Britanija je najavila zamrzavanje imovine i zabranu putovanja za 386 poslanika ruske Dume koji su glasali za nezavisnost dva regiona istočne Ukrajine.

Ministarka spoljnih poslova Liz Tras objavila je ovaj set sankcija zbog podrške ovih poslanika regionima Lugansk i Donjeck, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije, prenosi Rojters.

12.02 - IOM:Više od 2,5 milona ljudi napustilo Ukrajinu zbog rata

Više od 2,5 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu do 11. marta, objavila je danas Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Taj broj je za oko 200.000 veći od prethodnog, jučerašnjeg izveštaja IOM-a, prenosi Rojters.

Kako je saopšteno, 116.000 izbjeglih su državljani trećih zemalja.

Prema ovim podacima, većina izbjeglica, oko 1,5 miliona ljudi, pobjeglo je u Poljsku.

Odvojeno, Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je danas da je najmanje 1,85 miliona ljudi raseljeno u Ukrajini, navodi Rojters.

11.37 - Moskva o susretu Putina i Zelenskog: Prvo pregovarači da odrade svoj dio posla

Niko ne isključuje sastanak Putina i Zelenskog, konceptualno je moguć, ali prvo pregovarači moraju da urade svoj dio posla, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Niko ne isključuje mogućnost sastanka Putina i Zelenskog. Da, konceptualno je to zaista moguće. Ali prvo, i delegacije i ministri moraju da urade svoj dio posla kako se predsjednici ne bi sastali radi procesa i razgovora, već zbog rezultata", rekao je Peskov.

Raniije danas portparol turskog predsjednika rekao je da je sastanak ruskog i ukrajinskog lidera moguć u bliskoj budućnosti.

11.29 - EU zahtjeva od Moskve prekid vojne akcije i povlačenje snage sa cijele Ukrajine

Lideri EU uputili su danas, sa samita u Versaju, zahtjev Moskvi da prekine vojnu akciju i odmah i bezuslovno povuče sve snage i vojnu opremu sa teritorije cijele Ukrajine.

Oni su pozdravili hrabrost naroda Ukrajine u odbrani svoje zemlje i poručili da su spremni da uvede nove sankcije Rusiji i povećaju pomoć KIjevu, uključujući i dodatnih 500 milona evra za naoružanje.

”Rusija i njen saučesnik Bjelorusija snose punu odgovornost za ovaj agresorski rat i biće pozvani na odgovornost za svoje zločine, uključujući i neselektivno gađanje civila i civilnih objekata. U tom pogledu, pozdravljamo odluku tužioca Međunarodnog krivičnog suda da otvori istragu i pozivamo da se obezbjedi sigurnost ukrajinskih nuklearnih elektrana uz pomoć Međunarodne agencije za atomsku energiju", navodi se u zajedničkom saopštenju lidera EU.

U saopštenju, nakon jučerašnjih maratonskih razgovora u Versaju, lideri EU 27 poručuju da će nastaviti da pružaju političku, finansijsku, materijalnu i humanitarnu podršku Ukrajini uključujući i pomoć "u obnovi demokratske Ukrajine" kada prestane ruski napad.

11.00 - EU odbacila zahtjev Ukrajine za brže članstvo u Uniji

Lideri EU sa samita u Parizu poručili su da "priznaju evropske težnje i evropski izbor Ukrajine", a Kijevu, umjesto ubrzane procedure pristupanja, nude "jačanje veza i produbljivanje partnerstva".

U saopštenju nakon jučerašnjih maratonskih razgovora u Versaju, lideri EU pozivaju se na Sporazum o pridruživanju potpisan s Ukrajinom 2014. godine i navode da je zadatak Evropske komisije da izradi mišljenje o ukrajinskoj kandidaturi za članstvo u EU "u skladu s relavantnim odredbama evropskog ustava".

"Očekujući ovo i bez odlaganja, mi ćemo dalje ojačati naše veze i produbiti naše partnerstvo kako bismo podržali Ukrajinu na njenom evropskom putu. Ukrajina pripada našoj evropskoj porodici", navodi se u zajedničkom saopštenju EU lidera.

EU 27 u Parizu su ponovili stav da Ukrajina kao nezavisna i suverena zemlja ima pravo da bira svoju sudbinu.

O tome da Ukrajina ne može da računa na traženi ubrzani proces pristupanja EU, otvoreno su govorili holandski i belgijski premijeri, Mark Rute i Aleksandar de Kro.

"Nema sumnje da Holandija stoji uz Ukrajinu. Ali nema takve stvari kao što je ubrzano pristupanje EU. To ne postoji", poručio je Rute.

De Kro podsjeća da proces pridruživanja zahtijeva "mnogo reformi" i da svi koraci u tom procesu moraju da budu implementirani.

"U suprotonom, zemlja će ući nepripremljena u EU", kaže De Kro.

Belgijski premijer, nakon rasprave o Ukrajini u Versaju, dodaje da bi "bilo pogrešno zatvoriti vrata Ukrajini" i poziva na učešće Kijeva na "nekim od evropskih sastanaka po određenim temama".

10.59 - Evropska komisija predložila još 500 miliona vojne pomoći Ukrajini

Evropska komisija predložila je izdvajanje još 500 miliona evra vojne pomoći Ukrajini, izjavio je danas šef evropske diplomatije Žozep Borel.

Ako lideri 27 zemalja članica EU odobre taj iznos, ukupna vojna pomoć Ukrajini iznosila bi jednu milijardu evra.

10.49 - Nauseda: Nemoguće je danas dodijeliti status kandidata Ukrajini

Lideri EU trebalo je da daju Ukrajini status kandidata na samitu u Versaju, izjavio je danas litvanski predsjednik Gitanas Nauseda, izražavajući nezadovoljstvo jer to nije sadržano u završnoj deklaraciji sa samita.

"Volio bih da Ukrajina sada dobije status kandidata, ali to nije moguće danas. Vratićemo se na ovo pitanje", izjavio je Nauseda novinarima po dolasku na drugi dan samita, a prenosi agencija Rojters.

10.43 - Stoltenberg: Sukob u Ukrajini ne bi trebalo da eskalira u rat Rusije i NATO

Šef NATO Jens Stoltenberg rekao je da je Turska informisana da alijansa očekuje od svih članica da uvedu sankcije Rusiji.

On je rekao da sukob u Ukrajini ne bi trebalo da eskalira u rat Rusije i NATO, to bi dovelo do velikog broja žrtava.

NATO je pozvao sve evropske saveznike da povećaju svoje budžete za odbranu, rekao je Stoltenberg.

10.30 - Kudin: Ukrajinska ekonomija izgubila 119 milijardi dolara zbog rata

Ruska vojna operacija na Ukrajinu nanijela je štetu ukrajinskoj ekonomiji od 119 milijardi dolara, izjavio je danas zamjenik ukrajinskog ministra ekonomije Denis Kudin.

Prema njegovim riječima, čak 75 odsto preduzeća u ratom pogođenim oblastima prestalo je sa radom, a većina metalurških preduzeća u istočnoj Ukrajini takođe ne radi, prenosi agencija Rojters.

"To znači da ćemo imati manji izvoz metala", izjavio je Kudin, dodajući da izvoz metala čini značajan udio u ukupnom izvozu Ukrajine.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin prihvatio je prijedlog Sergeja Šojgua da dobrovoljci dođu i bore se u Donjecku i Luganjsku.

9.19 - Rusija potvrdila da je napala Luck i Ivano-Frankovsk

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je jutros visokopreciznim oružjem dugog dometa izveden napad na ukrajinsku vojnu infrastrukturu i da su onesposobljeni vojni aerodromi u Lucku i Ivano-Frankovsku.

Tokom protekla 24 časa ruska borbena avijacija i snage PVO oborile su tri ukrajinska helikoptera Mi-24, osam bespilotnih letjelica, uključujući pet dronova "Bajkraktar TB-2", navodi se u saopštenju.

Uništeno je i 107 ukrajinskih vojnih objekata, među kojima i šest komandnih mjesta i komunikacionih centara, 14 skladišta municije i 11 mjesta sa vojnom tehnikom, prenosi TAS S.

Od početka ruske specijalne vojne operacije onesposobljeno je više od 3.213 objekata vojne infrastrukture Ukrajine, rekao je portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.

Kako je precizirao, uništeno je 98 aviona, 118 bespilotnih letjelica, 1.041 tenk i druga borbena oklopna vozila, 113 višecjevnih bacača raketa, 389 artiljerijskih oruđa i minobacača, 843 jedinice specijalnih vojnih vozila.

Konašenkov je dodao da Oružane snage Rusije nastavljaju ofanzivne operacije, te da su izašle na liniju Petrovsko-Evgenovka-Oktjabrska. Trupe su napredovale 17 kilometara.

Američki Kongres je usvojio noćas zakon o potrošnji u iznosu od 1,5 biliona dolara, kojim se, između ostalog predviđaju sredstva od 13,6 milijardi dolara za urgentnu pomoć Ukrajini.

Velikom većinom glasova, Senat, gornji dom američkog Kongresa, izglasao je prijedlog zakona pridruživši se tako kolegama iz Predstavničkog doma, koji su "zeleno svjetlo" dali u srijedu, izvještava AP.

8.46 - Lukašenko stigao u Moskvu

Predsjednik Bjelorusije sletio je u Moskvu, gdje je za danas zakazan razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

8.17 - U Rusiju iz Ukrajine do sada evakuisano 220.000 ljudi

Iz Donbasa i cijele Ukrajine, u Rusiju se do sada evakuisalo preko 220.000 ljudi, saopštile su danas iz regionalne bezbjednosne agencije TAS S-u.

"Do jutra 11. marta, skoro 222.000 ljudi prešlo je rusku granicu, uključujući preko 50.000 djece", rekao je izvor ruskoj agenciji.

On je naveo da je od 18. februara više od 193.000 ljudi stiglo u Rusiju iz samoproglašenih Donjecke i Luganske Narodne Republike, kada su njihove vlasti najavile evakuaciju.

Oko 30.000 ljudi napustilo je ukrajinsku teritoriju preko kontrolnih punktova u Belgorodskoj, Brjanskoj, Kurskoj oblasti i na Krimu, navodi TASS.

Sagovornik agencije je precizirao da su više od 50.000 evakuisanih stanovnici Rusije, a ostali su državljani Ukrajine, iz regiona Donbasa i drugih dijelova, a ima i stranih državljana.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) savjetovala je Ukrajini da uništi sve opasne patogene koji se drže u istraživačkim laboratorijama kako bi spriječila "bilo kakvo potencijalno nekontrolisano širenje" koje bi moglo naštetiti javnom zdravlju, rekao je zvaničnik SZO-a za Reuters.

7.57 - Lideri EU o članstvu Ukrajine na samitu u Parizu

Lideri EU na samitu u Parizu razmatraju zajednički odgovor na rat u Ukrajini, pri čemu su iznijeli različita viđenja o tome koliko daleko da idu sa ekonomskim sankcijama i da li da po ubrzanoj proceduri prime Ukrajinu u Uniju.

"Mi želimo slobodnu i demokratsku Ukrajinu sa kojom dijelimo zajedničku sudbinu", rekla je predsjednica EK Ursula fon der Lejen na skupu, prenosi Rojters.

Drugi lideri su, međutim, poručili da Ukrajini neće biti dozvoljeno da se priključi EU po ubrzanom postupku, što je tražio predsjednik Zelenski.

Premijer Holandije Mark Rute poručio je danas da ne postoji ubrzana procedura pristupanja EU.

Rute je naglasio da je Holandija među prvima poslala vojnu podršku Ukrajini i zatražila snažne sankcije protiv Rusije.

"Nema sumnje da Holadnija stoji uz Ukrajinu. Ali nema takve stvari kao što je ubrzano pristupanje EU. To ne postoji", kaže Rute.

Njemački kancelar Olaf Šolc rekao je da bi EU trebalo da produbi svoje partnerstvo sa Ukrajinom prije nego da govori o članstvu, koje bi zahtjevalo jedinstvo svih 27 članica.

Šolc nije komentarisao da li bi Unija trebalo da zabrani uvoz ruske nafte.

"Možemo li da otvorimo proces prijema sa zemljom koja je u ratu, mislim da ne. Možemo li da zatvorimo vrata i kažemo 'nikada'. To bi bilo nepravedno", rekao je francuski lider Emanuel Makron i pozvao na opreznost.

7.32 - Orban: Neće biti sankcija ruskom gasu ili nafti

EU neće uvesti sankcije ruskom gasu ili nafti, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban u vrijeme samita lidera EU u Francuskoj.

"Najvažnije pitanje za nas riješeno je na povoljan način: neće biti sankcija koje bi se primjenjivale na gas ili naftu, pa su energetske nabavke Mađarske bezbjedne u narednom periodu", rekao je Orban.

Mađarski premijer se obratio putem video-poruke na "Facebooku".

7.24 - Rusija traži sjednicu SB UN zbog biološkog programa SAD

Rusija je za danas zatražila održavanje sjednice Savjeta bezbjednostu UN, kako bi se razgovarala o američkim biološkim programa u Ukrajini, izjavio je prvi zamjenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski.

"Ruska diplomatska misija je zatražila sastanak SB UN za danas, kako bi se razgovaralo o biološkim aktivnostima SAD na teritoriji Ukrajine", poručio je on putem Twittera, prenosi TAS S.

Prethodno je Bijela kuća je saopštila da su lažne tvrdnje Rusije o navodnoj umiješanosti SAD u laboratorije sa biološkim oružjem i razvoj hemijskog oružja u Ukrajini.