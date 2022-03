Ruska vojna operacija u Ukrajini: Zelenski potpisao novi zakon (UŽIVO)

Petnaesti je dan vojne operacije Rusije u Ukrajini. Oko 48.000 Ukrajinaca evakuisano je kroz humanitarne koridore kako je juče i najavljeno od strane Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je razgovorao sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom o daljoj britanskoj podršci Ukrajini, dok je sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom razgovarao o mirovnim pregovorima.

"Nastavak dijaloga sa liderima Velike Britanije i Francuske. Obaviješteni o novim zločinima Rusije nad ljudima", naveo je Zelenski na Twitteru.

Continued dialogue with the leaders of the UK & France. Informed about new crimes of Russia against people. Further support for was discussed withPM @BorisJohnson. We also focused on peace talks with President @EmmanuelMacron. We must stop the war. #StopRussia