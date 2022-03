Ruska vojna operacija u Ukrajini: Zelenski se danas obraća Evropskom parlamentu (UŽIVO)

MOSKVA - Šesti je dan vojne operacije koju Rusija sprovodi u Ukrajini. Ambasador Ukrajine u Kraljevini Holandiji Vsevolod Čencov saopštio je da je predao zahtjev Ukrajine za prijem u EU Filipu Leglizu Kosti, stalnom predstavniku Francuske u EU, koja predsjedava Savjetom EU.

"Prijava je registrovana. Proces je počeo", napisao je Čencov na Twitteru.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je juče zahtjev za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji, izjavio je zamjenik šefa kabineta predsjednika Ukrajine Andrij Sibiga.

Video-servis YouTube je blokirao kanale ruskih državnih medija RT-a i Sputnjika širom Evrope zbog situacije u Ukrajini, saopštila je danas ta kompanija koja je u vlasništvu američkog tehnološkog giganta Googlea.

Rečeno je i da takva odluka odmah stupa na snagu, prenosi agencija Rojters.

"Biće potrebno vrijeme da se naši sistemi u potpunosti preoblikuju. Naši timovi nastavljaju da prate situaciju danonoćno kako bi preduzeli brzu akciju", naveo je portparol YouTubea u saopštenju.

Takve mjere su uslijedile nakon sličnih akcija Facebookove matične kompanije MetaPlatforms, koja je saopštila juče da će ograničiti pristup televizijskoj mreži RT i novinskoj agenciji Sputnjik na svojim platformama širom Evropske unije.

I kompanija Twitter je najavila da će smanjiti vidljivost tvitova koji sadrže informacije ruskih medija koji su pod kontrolom države.

Premijer mađarske Viktor Orban obratio se danas ambasadorima Mađarske i poručio da je primarni cilj da se spriječi da ta zemlja bude "upletena" u rat Ukrajine i Rusije.

Orban je uoči sastanka s ambasadorima razgovarao s ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom i državnim sekretarom ministarstva spoljnih poslova, izjavio je predstavnik za medije mađarskog premijera Bertlan Havasi, prenosi agencija MTI.

Orban je rekao da Mađarska učestvuje u naporima Evropske unije da se stvore uslovi za mir, ali je i potvrdio da Mađarska neće slati oružje ili trupe u Ukrajinu i neće dovoditi u rizik živote Mađara.

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski i predsjednik Vrhovne Rade Ukrajine Ruslan Stefančuk govoriće u utorak na vanrednoj plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, objavila je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.

Plenarna sjednica Evropskog parlamenta biće održana u 12.30, a na njoj će se govoriti o akcijama Rusije u Ukrajini, rekla je Metsola.

10.21 - Ukrajinski ministar: Pojačajte pritisak, potpuno izolujte Rusiju

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba apelovao je danas na međunarodnu zajednicu da pojača pritisak i potpuno izoluje Rusiju nakon, kako je rekao, "varvarskog napada ruskih snaga na Harkov".

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n