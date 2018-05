Ruska vojska oborila dron kod svoje baze u Siriji

DAMASK - Ruska vojska saopštila je kako je oborila neidentifikovani dron koji je došao blizu njihove sirijske vazdušne baze u Hmeimimu, izvijestila je agencija RIA.

"Dvadeset prvog maja u kasnim večernjim satima radari na ruskoj vazdušnoj bazi Hmejmim otkrili su kako se približava aerodromu mala vazdušna meta (dron), nepoznatog porijekla", navodi se u saopštenju.

"Nema ni žrtava, niti fizičke štete. Ruska vazdušna baza u Hmeimimu radi normalno", istaknuto je.

Prema izvještajima svjetskih medija čulo se više eksplozija i izgledalo je kao da je ruska baza pod napadom.

Hmejmim je jedna od dvije ruske vojne baze u Siriji. Druga se nalazi u Tartusu.

