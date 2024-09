KIJEV - U ukrajinskoj prestonici Kijevu noćas su odjekivale eksplozije i dejstvovala protivvazdušna odbrana (PVO).

To je Kijev post objavio na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X (bivši Tviter), pozivajući se na lokalne vlasti, prenosi Blic.

Ukrajinski sajt UAZMI njuz prenosi da su ruske snage napale Kijev u nekoliko talasa i tvrdi da je PVO uništila sve dronove na obodu glavnog grada Ukrajine.

Navodi se da je noćašnji napad bio peti od početka ovog mjeseca.

