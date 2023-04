Ruske vlasti krive ukrajinsku obavještajnu službu za ubistvo blogera Tatarskog

SANKT PETERBURG - Ruski nacionalni antiteroristički odbor rekao je u ponedjeljak da su eksploziju u kojoj je u nedjelju ubijen prokremaljski bloger Vladlen TatarskI planirale ukrajinske vlasti.

"Utvrdili smo da su teroristički napad izvršen na poznatog novinara Vladlena Tatarskog 2. APRILA u Sankt Peterburgu planirale ukrajinske obavještajne službe uz učestvovanje agenata koji sarađuju s takozvanom Fondacijom za borbu protiv korupcije Alekseja Navaljnog, koja je uhapsila osumnjičenu Dariju, Trepova je aktivni pristalica”, rekla je agencija u saopštenju.

U odgovoru na optužbe, čelnik Udruženja za borbu protiv korupcije (FBK) Ivan Zdanov sugerisao je da je ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) vjerovatno odgovorna za napad:

The moment of the cafe explosion in Saint Petersburg Military blogger Vladlen Tatarski was killed in this terrorist attack. pic.twitter.com/ZguCPXKcAE