Ruski FSB uhapsio bivšeg radnika američke ambasade (VIDEO)

MOSKVA - Ruska obavještajna agencija (FSB) uhapsila je i optužila bivšeg radnika američke ambasade, optužujući ga za snabdijevanje Vašingtona informacijama u rijetkom direktnom napadu na diplomatsko predstavništvo.

Robert Šonov, koji je 25 godina radio u američkoj ambasadi u Vladivostoku na ruskom Dalekom istoku, uhapšen je u martu, ali FSB je tek sada objavio detalje o njegovom hapšenju i video.

Obavještajna agencija je tvrdila da je “spriječila nezakonite aktivnosti doušnika američke ambasade u Moskvi” i optužila ga za "povjerljivu saradnju" sa stranom državom, što je kazneno djelo manje teško od špijunaže, za koje je predviđena kazna do osam godina zatvora.

Obavještajna agencija objavila je snimak na kojem se vidi kako njeni agenti, obučeni u komunalne službenike, privode muškarca dok izlazi iz kuće i odvode ga.

Footage of the Arrest of U.S. Embassy Informant Robert Shonov Emerges "The First Secretary of the U.S. Embassy, David Bernstein, tasked me with identifying individuals among journalists, businessmen, and politicians who were loyal to the U.S. and whom they could use, just… pic.twitter.com/nqi1BsmqyD