Ruski avioni preletjeli blizu belgijske mornarice: Ne želim da započnem Treći svjetski rat

BRISEL - Belgijska mornarica, koja se nalazi na Baltičkom moru u okviru NATO vježbi, bila je šokirana kada su navodno dva ruska bombardera SU-24 nisko proletjela iznad njihovog broda "Godetija", saopštila je televizija VRT, pozivajući se na izjavu kapetana.

Prema informacijama televizije, navodni incident sa ruskim bombarderima desio se krajem prošle nedjelje.

Televizija prenosi da su avioni triput izveli manevar u niskom letu.

Kapetan broda koji je dio NATO grupe za uklanjanje mina, Piter Ramboer, ispričao je o incidentu na sastanku sa ministrom odbrane Belgije. Prema njegovim riječima, on je dao naređenje da se ne preduzimaju nikakve mjere.

"Ne želim da budem osoba koja je izazvala treći svjetski rat zbog greške u procjeni situacije", izjavio je kapetan.

O incidentu sa avionima, koji su, prema riječima belgijske mornarice, opremljeni raketama vazduh—zemlja, saopštio je i novi belgijski ministar odbrane Sander Lunes, koji se sastao sa posadom belgijske mornarice. Izvještaj sa fotografijama koji potvrđuju let aviona iznad broda objavljen je na zvaničnoj stranici ministra odbrane.

Ministar je na svom nalogu na Twitteru pisao toj o situaciji, ističući da to dokazuje na potrebu da se i dalje investira u odbranu. On je takođe objavio link flamanskih medija koji su objavili fotografiju ruskih Su-24, prema kojima se ne može zaključiti da li su avioni proletjeli direktno iznad ili u blizini broda.

Belgijska ratna mornarica, koja je objavila fotografije navodnog leta ruskih aviona iznad njihovog broda, pretpostavlja da su oni bili opremljeni preciznim raketama H-25.

U aprilu 2016. godine evropska komanda SAD objavila je snimak i fotografije incidenata na Baltičkom moru, kada su se ruski avioni i helikopteri navodno približili brodu američke ratne mornarice. Američka strana je u to vrijeme izrazila svoju zabrinutost.

Portparol Ministarstva odbrane Rusije general-major Igor Konašenkov tada je izjavio da se ruska avijacija udaljila od američkog broda u skladu sa svim bezbjednosnim mjerama. Prema njegovim riječima, putanja leta ruskih aviona prolazila je kroz područje gdje se nalazio razarač američke mornarice, na udaljenosti od 70 kilometara od ruske pomorske baze.

Ministarstvo odbrane je više puta izjavljivalo da se svi letovi ruske avijacije sprovode u skladu sa međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora nad neutralnim vodama, ne narušavajući granice drugih država.

Tijdens NAVO-oefening vlogen Russische, bewapende gevechtsvliegtuigen laag over onze Godetia.



Mijn eerste reactie vindt u op:https://t.co/DCYPRhKwYK



Bewijst dat we moeten blijven investeren in onze defensie, naast focus op diplomatie, ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid pic.twitter.com/hhhe9PNAwv