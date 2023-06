Ruski helikopteri otvorili vatru na konvoj Vagnera (VIDEO)

VORONJEŽ - Helikopteri ruske vojske danas su otvorili vatru na vojni konvoj paravojne grupe Vagner na auto-putu M4, u blizini Voronježa, javlja Rojters, pozivajući se na izjavu svjedoka.

Prethodno je BBC objavio da se neke jedinice "Vagnera" kreću kroz Voronjež sa ciljem da dođu do Moskve.

Federalna služba bezbjednosti Rusije pokrenula je u petak postupak protiv šefa privatne vojne kompanije Vagner Jevgenija Prigožina zbog navodne pobune, a ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da su svi koji su podigli oružje protiv vojske izdajnici i da će preduzeti odlučne akcije protiv njih.

Prigožin, koji se trenutno nalazi u Rostovu na Donu, odgovorio je da da se niko neće predati.

The videos coming in are getting crazier by the minute. This strike shows a insurgent convoy heading for Moscow on the M-4 highway but the target could be also just a civilian bus. At this point the Russian regime military completely loses any reluctance.#Russia #coup pic.twitter.com/Ql98RprGUe