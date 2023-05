Ruski i ukrajinski političari se potukli na samitu u Ankari

Članovi ukrajinskog parlamenta su na samitu Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje (PABSEC) u Ankari pokušali omesti govor ruske delegacije, javlja Ukrajinska Pravda.

To se dogodilo tokom govora Ole Timofejeve, članice Državne dume iz stranke Jedinstvena Rusija, koja je na jaknu zakačila Jurjevsku traku.

Ukrajinski poslanici pokušali su razviti zastave iza njenih leđa, ali su članovi ruske delegacije ustali kako bi ih spriječili u tome. Tada se u situaciju umiješao predsjednik turskog parlamenta Mustafa Şentop. On je proglasio pauzu i zatražio da se delegacija, koja je prekršila pravila, izvede iz dvorane, prenio je Index.hr.

"Ovdje će govoriti onaj ko je dobio riječ. Neću dopustiti da bilo ko narušava mir i red. Ako neko ima takve namjere, neka napusti prostoriju", poručio je Şentop. Naglasio je kako svako može iznijeti svoja mišljenja i ideje, ali uz poštovanje pravila.

"Nema ničeg lošeg u tome. Međutim, ako se pokušaju održati akcije, ovo više neće biti parlamentarni događaj i pretvoriće se u ulični pokret", dodao je. Rekao je kako ne dopušta takve postupke te je zamolio one koji žele govoriti bez davanja riječi da napuste dvoranu.

Nakon toga je na marginama događaja izbila tuča zbog ukrajinske zastave u kojoj je učestvovao ukrajinski poslanik Oleksandr Marikovski.

61. Generalna skupština PABSEC-a održava se u Ankari od 4. do 5. maja.

Na dnevnom redu je pitanje potvrđivanja mandata članova nacionalnog izaslanstva Ruske Federacije, formiranog nakon parlamentarnih izbora u Ruskoj Federaciji.

(N1)

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech pic.twitter.com/AzZiQi2B6L