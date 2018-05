Ruski lovac pao u Siriji, poginula oba pilota

DAMASK - Ruski lovac Su-30SM pao je u Siriji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Oko 9.45 po moskovskom vremenu, nakon poletanja sa aerodroma Hmejmim, ruski lovac Su-30SM se srušio u Sredozemno more. Oba pilota, koja su se do posljednjeg trenutka borila da spasu avion, prema izvještaju sa lica mjesta, poginula su", navodi se u saopštenju.

Pretpostavlja se da je uzrok nesreće ptica koja je uletjela u motor aviona.

Ruska vojska je saopštila da na letjelicu nije otvarana vatra iz bilo koje vrste oružja.

