Ruski napad digao poljsku avijaciju: "Duga i naporna noć"

VARŠAVA - Poljska avijacija je tokom noći podigla avione zbog aktivnosti ruske dalekometne avijacije na teritoriji Ukrajine, saopštila je operativna komanda oružanih snaga te zemlje.

"Bila je to duga i naporna noć za cio sistem protivvazdušne odbrane Poljske", navedeno je u saopštenju na X mreži, prenosi agencija Tanjug.

Dodaje se da su kasnije, zbog smanjenja nivoa opasnosti od raketnih napada ruskih aviona na teritoriju Ukrajine, aktivnosti poljske i savezničke avijacije u poljskom vazdušnom prostoru obustavljene, a snage i sredstva su se vratile u normalne aktivnosti.

Napominje se i da poljska vojska stalno prati situaciju na teritoriji Ukrajine i da je u stalnoj pripravnosti zbog bezbjednosti poljskog vazdušnog prostora.

U Kijevu je saopšteno da su ruske snage rano jutros sa 100 raketa i dronova napale energetska postrojenja u pet regiona Ukrajine.

❗️On the night of June 1, Russian forces launched a powerful strike on critical infrastructure facilities in various regions of Ukraine. Overnight, Ukrainian air defense shot down 81 Russian aerial targets: ▪️30 Kh-101/Kh-555 cruise missiles; ▪️4 Kalibr cruise missiles; ▪️1… pic.twitter.com/sNSZqQ6rbx