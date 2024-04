Ruski napad na Harkov: Smrtonosni udari dronovima (VIDEO)

HARKOV - Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci nakon noćašnjeg ruskog napada dronovima na ukrajinski grad Harkov.

Na njima se vidi neboder koji je pogođen u ovom vazdušnom udaru i vatrogasci koji su poslati da ugase požar.

Oleh Sinjehubov, guverner Harkovske oblasti, objavio je na "Telegramu" da su poginule najmanje četiri osobe, a ranjeno je 12 ljudi.

"Kijev indipendent" prenosi da su među žrtvama troje spasilaca, stradalih u drugom talasu nada u 1.55 sati.

Oni su bili na mjestu prvog ruskog udara koji se desio oko jedan sat, kao i jedan civil.

In the early hours of 4 April, Russia attacked Kharkiv with drones on a 14-story residential building, injuring 12 ppl. The attack killed a 69-year-old woman & 3 State Emergency Service rescuers while they were working at the site of the previous attack Governor Syniehubov pic.twitter.com/NkTnowCI7B

Policija je saopštila da je u pitanju 69-godišnja žena.

Navodi se da je ukupno 12 osoba ranjeno tokom napada dronovima, uključujući spasioca, policajca i medicinsku sestru.

Kharkiv was attacked again. There are many dead. Rescue operations are ongoing at this residential building. There is woman trapped under the rubble who is showing signs of life. Rescuers are doing everything they can to save her. Perhaps the @UN could provide a comment. pic.twitter.com/NaRZnPObiI