Ruski vojni avion se srušio pri polijetanju, u njemu bilo 15 ljudi (VIDEO)

​Ministarstvo odbrane Rusije soapštilo je danas da se srušio vojni avion Iljušin Il-76 prilikom polietanja u rejonu Ivanova.

U avionu je bilo osam članova posade i sedam putnika, a uzrok katastrofe je bio požar u jednom od motora, prenosi RIA.

Na aerodrom Ivanovo poletjela je komisija Glavne komande Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, prenosi Tanjug.

#BREAKING: An IL-76 airplane has crashed in Russia's Ivanovo region, as reported by the Ministry of Defense There were eight crew members and seven passengers on board pic.twitter.com/tsmC8cS36x