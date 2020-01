Ruski vojni brod "agresivno" blizu američkog razarača

Ruski vojni brod "agresivno" se približio američkom razaraču u Sjevernom Arapskom moru, saopšteno je iz baze Pete flote američke mornarice na Bahreinu.

Američki razarač Farago oglasio je pet signala i zatražio od ruskog broda da promijeni kurs.

"Ruski brod je u početku to odbio, ali je na kraju izmijenio kurs i dva broda su se udaljila jedan od drugog", navodi se u saopštenju.

NEW: U.S. Navy releases dramatic video of a Russian warship aggressively encountering an American destroyer in the Middle East pic.twitter.com/YUPfgfK9P2