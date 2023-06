Ruski vojnik uništio leoparda i dobio nagradu

MOSKVA - Prvom ruskom vojniku koji je uništio njemački tenk Leopard na frontu u Ukrajini, uručena je novčana nagrada u iznosu od milion rubalja, odnosno blizu 11.000 evra, saopšteno je danas iz ruskog Ministarstva odbrane.

''U Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru za visoke medicinske tehnologije u Višnjevskom, ruski vojnik Andrej Kravcov, koji je uništio tenk Leopard tokom bitke, nagrađen je novčanom nagradom u iznosu od milion rubalja '', navodi se u saopštenju.

Kako prenosi RIA agencija, nagradu je Kravcovu uručio senator iz Novosibirske oblasti Aleksandar Karelin.

''Ove divne nagrade za one koji nanose opipljivu štetu neprijatelju su plus za ono što država radi. To je plus'', poručio je Karelin.

Agencija navodi da je nagrada uvedena na inicijativu udruženja preduzetnika ''Briga za Sibir'', i da je, kako se navodi, cilj nagrade da ''dodatno podstakne učesnike rata za uništavanje teške vojne opreme iz zemalja NATO''.