Ruskoj floti izdato upozorenje za napad

MOSKVA - Vazdušnoj odbrani ruske flote na Crnom moru izdato upozorenje za napad, prenio Karl Bilt na svom Tviter nalogu. Vijest su prenijeli i drugi mediji. Čeka se potvrda.

Neki mediji su prenijeli da je rusko Ministarstvo odbrane izdalo naredbu da se borbena gotovost ruske crnomorske flote podigne na najviši nivo i da je izdato upozorenje za eventualni napad nakon što je primijećeno da su vojni brodovi koalicionih snaga za Siriju, predvođenih SAD, Velikom Britanijom i Francuskom, krenule ka Siriji.

Prema nekim informacijama, do napada bi moglo da dođe u naredna 24 sata. Kako se još navodi, slanje ratnih brodova ka Siriji je reakcija na navodni napad hemijskim oružjem u sirijskom gradu Dumi, gdje je stradalo najmanje 70 osoba.

Za taj napad optužuje se sirijski režim na čijem čelu je Bašar Al Asad koga u sirijskom ratu podržava Rusija.

3 minutes ago

BREAKING

