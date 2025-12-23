Rute: Putin nas neće napasti ako uradimo dvije stvari

BRISEL - Generalni sekretar NATO Mark Rute pozvao je danas na nastavak podrške Ukrajini, upozorivši da bi Evropa mogla da se suoči sa rastućim bezbjednosnim rizicima ukoliko oslabi njena odlučnost.

Rute je rekao da Ukrajina mora da ostane snažna kako bi se spriječili pokušaji predsjednika Rusije Vladimira Putina da napadne NATO, prenosi Ukrinform.

Takođe je naglasio potrebu da članice NATO povećaju izdvajanja za odbranu u skladu sa obavezama dogovorenim na samitu Alijanse u Hagu u junu.

"Ako uradimo ove dvije stvari, bićemo dovoljno snažni da se zaštitimo i Putin nikada neće pokušati (da napadne Alijansu)", rekao je Rute.

Generalni sekretar NATO istakao je da se ponovno naoružavanje mora sprovesti brzo, jer bi, prema procjenama obavještajnih službi, bezbjednosna situacija mogla da postane opasna već 2027. godine.

Rute je ukazao i na rusku vojnu potrošnju kao dokaz prijetnje koju predstavlja Putin, navodeći da Moskva trenutno izdvaja više od 40 odsto državnog budžeta za odbranu.

On je dodao da je rat u Ukrajini pokazao Putinovu spremnost da prihvati velike gubitke, pozivajući se na procjene prema kojima je tokom sukoba poginulo ili ranjeno oko 1,1 milion ruskih vojnika.