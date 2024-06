Ruža prevarila svijet za milijarde i nestala: Mafijaš sa Balkana naredio da je raskomadaju?

Vjeruje se da je Ruža ubijena po Takijevom nalogu krajem 2018. godine, a njeno tijelo raskomadano i bačeno s jahte u Jonsko more

Ruža Ignjatov, Bugarka koju već dugo traži FBI zato što je prevarila ulagače za 4,5 milijardi dolara uz pomoć svoje lažne kriptovalute, vjerovatno je ubijena, tačnije raskomadana i bačena sa jahte.

O Ruži je u septembru 2019. godine počeo da izvještavaa BBC, a sada su BBC Eye Investigations i Panorama proučili njene bliske veze s vjerovatnim bugarskim šefom organizovanog kriminala, kao i tvrdnje da je brutalno ubijena. Glavno je pitanje da li je Ignjatova uspjela da uživa u ukradenim milijardama ili su je ubili upravo ljudi plaćeni da je štite?

Ruža Ignjatova rođena je u Bugarskoj, odrasla je u Njemačkoj, a diplomirala je na Oksfordu. Imala je uspješnu karijeru u finansijama prije lansiranja kriptovalute OneCoin 2014. godine. Uspjela je da uvjeri milione ljudi širom svijeta da ulažu u OneCoin, obećavajući da će nadmašiti ogroman profit kojI su ubrali prvi investitori u Bitcoin. Ali u stvarnosti je Ignjatova, mnogima poznata kao dr Ruža, stvorila vješto prikrivenu investicionu prevaru, bez digitalnog zapisa koji je u osnovi legitimnih kriptovaluta poput Bitcoina.

Kad su istražitelji iz Njemačke i SAD-a locirali Ignjatovu u oktobru 2017. godine, jednog jutra otišla je letom RyanAir-a iz Sofije u Atinu i više nikad nije viđena...

Ričard Rajnhart, koji je započeo istragu o OneCoinu za američku Poresku upravu zajedno s FBI, govorio je za BBC o ključnom liku kojeg istražoci nikada prije nisu javno imenovali. BBC saznaje da je to čovjek koji je dobio zadatak da brine o sigurnosti Ruže Ignjatove - Hristoforos Nikos Amanatidis, poznatiji kao Taki.

"Navodno je za njenu fizičku sigurnost bila zadužena uticajna osoba povezana s trgovinom drogom. Taki se pojavio više puta u priči, nije to bilo jednokratno", rekao je Rajnhart u svom prvom intervjuu nakon penzionisanja krajem 2023. godine. To je bilo u skladu s informacijama koje je BBC već imao - tužioci američke vlade rekli su 2019. da je njen šef obezbjeđenja glavna osoba organizovanog kriminala u Bugarskoj, ali ga nisu imenovali.

"Imamo dokaze da je vrlo značajan, ako ne i najplodniji trgovac drogom svih vremena u Bugarskoj, bio usko povezan s OneCoinom - služio je kao lični tjelohranitelj Ruže Ignjatove", rekao je pomoćnik tužioca.

Bio je to isti "šef obezbjeđenja" za kojeg je drugi američki tužilac na sudu rekao da je umiješan u nestanak Ignjatove.

Prema Rajnhartu, Ignjatova je bila daleko sofisticiraniji kriminalac nego što većina ljudi misli: "Ona je sofisticirana u kombinaciji s trgovcem drogom ili mafijašem na steroidima."

Čini se da ovu teoriju podupiru dokumenti Europola, u koje je BBC imao uvid, a koji pokazuju da je, prije nego što je Ignjatova nestala 2017. godine, bugarska policija utvrdila da postoje veze između nje i Takija. Policija sumnjiči Takija za korišćenje finansijske mreže OneCoin za pranje prihoda od trgovine drogom.

"Kada govorimo o Takiju, on je šef mafije u Bugarskoj. Izuzetno je moćan", kaže bivši zamjenik bugarskog ministra Ivan Hristanov, koji je 2022. godine istraživao optužbe da je Taki vodio kriminalnu mrežu uz pomoć korumpiranih zvaničnika i vjeruje da je to istina.

"Taki je duh. Nikada ga nećeš vidjeti. Samo o njemu slušaš. On vam se obraća preko drugih ljudi. Ako ne slušaš, jednostavno nestaješ sa zemlje. Jedina osoba koja je mogla da zaštiti Ignjatovu od svih tih istraga, uključujući i strane agencije, bio je Taki", govori Hristanov.

Vjeruje se da Taki sada živi u Dubaiju, gdje je Ignjatova kupila luksuzni penthouse i gdje su na njene bankovne račune stizale desetine miliona dolara od prevare s OneCoinom.

Iako nije poznato kako su se Taki i Ruža upoznali, niti to da li on bio uključen u OneCoin od samog početka, više izvora kaže da su imali blizak odnos i da je on bio kum njenoj ćerki. Jedan bugarski izvor blizak Ignjatovoj rekao je za BBC da je ona Takiju možda plaćala i do 100.000 evra mjesečno za zaštitu.

Zaštitnik postao ubica?

Sada se razmatra da li je na kraju čovjek koji je štitio Ružu postao agresor. Godine 2022. bugarski istraživački novinar Dimitar Stojanov i njegove kolege iz istraživačke medijske kuće bird.bg dobili su policijski izvještaj koji je pronađen u kući ubijenog bugarskog policajca.

U dokumentu, policijski zvaničnik navodi detalje koje je čuo od Takijevog šuraka u jednom "pijanom razgovoru" da je Ruža ubijena po Takijevom nalogu krajem 2018. godine, a njeno tijelo raskomadano i bačeno s jahte u Jonsko more.

Stojanov kaže da je ovaj ishod vrlo moguć. Autentičnost policijskog dokumenta potvrdili su bugarski zvaničnici, a Takijevi kriminalni saradnici vjeruju da je teorija da ju je on ubio istinita, tvrdi Stojanov.

Međutim, BBC nije uspio nezavisno da provjeri tu tvrdnju. Obrazloženje saradnika bilo je da je potjernica za Ružom Ignjatovom postala teret za Takija, koji je želio da eliminiše svoje veze s prevarom oko OneCoina.

Među tim saradnicima je i Krasimir Kamenov, zvani Kuro, kojeg Interpol traži zbog optužbi za ubistvo. Stojanov kaže da mu je Kuro rekao da je čuo Takija kako raspravlja o svom kriminalnom poslovanju pred Ignjatovom, a kada je Kuro pitao Takija je li to pametno, Taki je odgovorio: "Ne brini, ona kao da je mrtva."

Kuro je takođe tvrdio da je razgovarao sa agentima CIA o Takiju, među ostalim i o tvrdnjama da je Taki naručio Ružino ubistvo. Izvori bliski Kuru potvrdili su za BBC da se ovaj sastanak dogodio krajem 2022. godine.

U maju 2023. Kuro je ubijen u svojoj kući u Kejp Taunu, zajedno sa svojom suprugom i još dvojicom koji su radili za njega. Južnoafrička policija još uvijek traga za ubicama, ali bivši bugarski zamjenik ministra Hristanov vjeruje da je Kurovo ubistvo povezano s Takijem.

Otkako je objavio tvrdnje o ubistvu Ruže Ignjatove, novinar Dimitar Stojanov kaže da su se on i njegove kolege suočili s prijetnjama smrću, zbog čega je morao privremeno da napusti Bugarsku četvrti put u svojoj karijeri.

Stojanov ne tvrdi da zna motiv navodnog ubistva, ali imovinska evidencija pokazuje, a i očevici su mu rekli da od Ružinog nestanka brojna njena imanja u Bugarskoj sada koriste ljudi povezani s Takijem.

Taki nikada nije uhapšen zbog tvrdnji da je ubio Ružu Ignjatovu. Njeno tijelo nikada nije pronađeno, a istražitelji kažu da nemaju dovoljno dokaza za krivično gonjenje.

Tijela nema, ali bivši poreski inspektor Ričard Rajnhart misli da je Ruža Ignjatova mrtva. Iako nije vidio nikakve dokaze koji povezuju njenu smrt s Takijem, kaže da se to uklapa u način na koji djeluju narkokarteli.

"Nema časti među lopovima. Znajući koliko su karteli nasilni i da Taki misli kako mu ona predstavlja prijetnju, vjerovatno bi pribjegao ubistvu umjesto da bude uhvaćen", kaže Rajnhart.

Podsjetimo, Ruža Ignjatova je 2022. godine stavljena na FBI list deset najtraženijih bjegunaca, prenosi Telegraf.rs.

