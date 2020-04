SAAB testira novi vazduhoplovni AESA radar VIDEO

​STOKHOLM - Švedska kompanija SAAB saopštila je juče da je uspješno završila prva ispitivanja u vazduhu svog AESA radara X-opsega namenjenog borbenim avionima.

On će biti ponuđen kao novi dodatak familiji radara SAAB PS-05/A. Kako je navedeno, SAAB nastavlja da razvija svoju baznu AESA tehnologiju.

Ispitivanja u letu su bila uspješna kojom prilikom su prikupljani podaci za vrijeme otkrivanja i praćenja ciljeva, piše portal Tangosiks.

Radar je konstruisan za borbene avione ali se može prilagoditi i drugim različitim platformama. Krajem oktobra 2018. godine SAAB je objavio da je vlada SAD od ove firme naručila razvoj AESA tehnologije X-opsega koja ima svoju primenu kod borbenih aviona, konkretno tražena je nova radarska AESA antena.

"Ovo je važan korak u razvoju našeg novog AESA radara za borbene avione. Mi vidimo velike mogućnosti ovog radara a njegova konstrukcija, koja je modularna, prilagodljiva i ima mogućnost povećanja i proširenja mu dozvoljava korišćenje u čitavom nizu drugih primena", izjavio je na video-konferenciji koja je emitovana 24. aprila Ander Karp, viši potpredsednik i šef poslovne oblasti SAAB grupe zadužene za razvoj sistema osmatranja.

Ispitivanja u vazduhu izvršena su na avionu dvosjedu Gripen D koji se trenutno nudi sa najnovijim radarom PS-05/A Mk 4 a nova verzija AESA radara se kao dorada može ponuditi korisnicima aviona Gripen C i D.

